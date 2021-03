Synchronoss Personal Cloud Solution Selecionado para Integração com a Oferta de Proteção de Dispositivo do Consumidor dos Allstate Protection Plans

Capacidade de proteger dispositivos e conteúdo aumenta a fidelidade do cliente, solidificando o seu relacionamento

BRIDGEWATER, N.J., March 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, anunciou hoje que Allstate Protection Plans selecionaram a solução Synchronoss Personal Cloud para integração em ofertas de planos de proteção de dispositivo selecionados. A adição de nuvem pessoal dará aos clientes globais a capacidade de backup e gerenciamento dos seus valiosos ativos digitais – contatos, fotos, vídeos, músicas, documentos, mensagens e muito mais – a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS protegido.

Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss, disse que está felicíssimo com a união das duas empresas. “Os dispositivos móveis servem como repositórios dos nossos dados e documentos pessoais mais importantes, e a capacidade fácil e segura de backup e proteção desse conteúdo é cada vez mais importante para os clientes”, ele disse. “Estamos prontos para colaborar com Allstate Protection Plan para ajudá-los a aproveitar tudo o que a solução Synchronoss Personal Cloud oferece, incluindo a flexibilidade de adicionar rapidamente outros serviços de valor agregado.”

Além de fazer backup automático do conteúdo com base na preferência do assinante, a nuvem pessoal da Synchronoss oferece aos clientes do plano de proteção do dispositivo várias maneiras de organizar e interagir facilmente com seu conteúdo, incluindo:

Flashbacks, destaques e slideshows instantâneos que apresentam conteúdo em formatos atraentes e envolventes

Edição de fotos e compartilhamento de recursos que permitem que os usuários aprimorem e compartilhem memórias com amigos e parentes

Os Allstate Protection Plan são adquiridos por clientes de uma ampla gama de canais, incluindo grandes varejistas, operadoras globais e diretamente da empresa.

Karl Wiley, Presidente e CEO da Allstate Protections Plans, disse que a inclusão de nuvem pessoal nos seus pacotes de proteção de dispositivos proporciona à empresa a capacidade de proteger todo o relacionamento com o cliente – desde os dispositivos até o conteúdo – e ajudará a aumentar a satisfação do cliente, criando fidelidade à marca. “Como um dos principais protetores de telefones celulares, laptops, tablets e outros eletrônicos de consumo, entendemos o papel essencial que esses dispositivos têm nas nossas vidas diárias. A inclusão dos vastos recursos da Synchronoss Personal Cloud para a seleção de ofertas de proteção pessoal significa que agora podemos proteger totalmente o ecossistema móvel do cliente. Essa capacidade aprimorada proporciona um relacionamento mais abrangente com nossos clientes”, ele disse.

As soluções de nuvem pessoal da Synchronoss foram adotadas pelas operadoras de celulares e outras empresas em todo o mundo para oferecer um alto nível de valor aos seus clientes e gerar novas receitas. Para mais informações sobre as soluções de nuvem Synchronoss, visite synchronoss.com/solutions/ cloud.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com soluções de nuvem, mensagens e digitais que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com.

Sobre os Allstate Protection Plans

Os Allstate Protection Plans, atendidos pela SquareTrade, uma empresa Allstate, são um provedor de planos de proteção altamente conceituado por milhões de clientes pelo seu serviço rápido e eficiente. Os Allstate Protection Plans estão disponíveis para dispositivos celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e outros produtos de consumo nos principais varejistas e operadoras internacionais.

