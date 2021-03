Stibo DX faz parceria com Sophi.io, fortalecendo a automação na Plataforma Editorial CUE

TORONTO, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Stibo DX e a Sophi.io fizeram uma parceria para integrar a Sophi, ferramentas de automação, previsão e otimização da The Globe and Mail, na Plataforma Editorial CUE da Stibo DX. A Sophi será uma extensão nativa da interface do usuário CUE.

“Como uma plataforma editorial aberta e extensível, a CUE deve ser integrada com as melhores ferramentas da indústria. O mecanismo Sophi AI do cliente de longa data da Stibo DX, The Globe and Mail, faz exatamente isso. A Sophi irá viabilizar que os usuários da CUE tomem decisões de conteúdo mais inteligentes com base em dados e insights em tempo real”, disse Mark van de Kamp, Diretor de Inovação da Stibo DX.

Sophi.io é um conjunto de soluções de IA, que inclui Sophi Automation , que realiza curadoria autônoma de conteúdo para otimizar páginas da web e Sophi Analytics , que fornece suporte à tomada de decisão de redações e editorias de conteúdo. A equipe da Sophi desenvolve uma Pontuação Sophi personalizada em conjunto com cada cliente para garantir que cada conteúdo reflita adequadamente o valor que contribui para os resultados desejados do cliente, tais como aumento das conversões, fidelidade e engajamento. Todos esses recursos estarão em breve disponíveis para a base de clientes global da Stibo DX como extensões completas e integrais.

“Como editora com anos de experiência trabalhando com a Stibo DX, The Globe and Mail entende as necessidades da Stibo DX e de seus clientes”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Essa nova parceria da Stibo DX com a Sophi se baseia nesse entendimento e oferece automação e funções analíticas preditivas de ponta fáceis de usar para muitos clientes da CUE ao redor do mundo, de organizações de mídia a marcas focadas em conteúdo.”

“A Globe and Mail tem sido um cliente valioso da Stibo DX há mais de duas décadas. Essa nova dimensão da nossa parceria é construída com uma base sólida”, disse van de Kamp. Em 2017, a The Globe organizou a conferência de usuários da Stibo DX em sua sede em Toronto, Canadá.

“O envolvimento da The Globe and Mail com a comunidade CUE sempre foi imensamente apreciado. Temos muito orgulho de continuar a parceria e fortalecer a plataforma CUE com esta tecnologia revolucionária”, disse o Sr. van de Kamp.

Sobre a Stibo DX

A Stibo DX ( https://www.stibodx.com/ ) é a empresa por trás das soluções CUE CMS e DAM para empresas de mídia e editoras de marcas em todo o mundo. Desde 1979, Stibo DX tem sido um parceiro de tecnologia líder de algumas das maiores empresas de mídia do mundo, incluindo The New York Times, Gannett, Axel Springer, Times of India e The Economist.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io ( https://www.sophi.io ) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégias e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que inclui Sophi Automation e Sophi for Paywalls, bem como Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.