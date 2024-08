Stevie® Awards Anuncia Vencedores do 21st Annual International Business Awards® de Todo o Mundo

Selecionados entre mais de 3.600 indicações, representando 62 nações e territórios, por mais de 300 juízes

FAIRFAX, Va., Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Empresas e executivos de sucesso de todo o mundo estão sendo homenageados com premiações Ouro, Prata e Bronze do Stevie® Award no The 21st Annual International Business Awards®, primeiro programa internacional do mundo que premia amplamente as empresas. Os IBAs são chamados de “as Olimpíadas do local de trabalho”.

Os vencedores foram selecionados entre mais de 3.600 nomeações enviadas por organizações de 62 países e territórios.

Uma lista completa de todos os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze de 2024 por categoria pode ser encontrada em www.StevieAwards.com/IBA.

Mais de 300 executivos de todo o mundo participaram nos 11 corpos de jurados na escolha dos vencedores dos Stevies.

O principal vencedor dos Stevies Ouro, Prata e Bronze no Prêmio foi Ayala Land da Metro Manila, Filipinas com 25 prêmios Stevie.

Outros vencedores de vários Stevie Awards incluem, entre outros: Halkbank, Istambul, Turquia (18), Tata Consultancy, mundial (14), Viettel, Hanói, Vietnã (13), Akbank, Istambul, Turquia (13), DP DHL, mundial (13), Miral, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (13), IBM, mundial (11), Cathay United, Taipei, Taiwan (10), Data Dynamics, Upper Saddle River, NJ, EUA (9), PLDT and Smart, Makati City, Filipinas (9), Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (8), Cathay Financial Holding Co. Ltd. Taipei, Taiwan, (8), China Resources Land Limited, Shenzhen, China (8), Lounge Group, Budapeste, Hungria (8), Manila Electric Company, Metro Manila, Filipinas, (8), Atos Customer Services, Istambul, Turquia (7), BELBİM AŞ, Istambul, Turquia (7), Everise, Plantation, FL EUA (7), pladis, Istambul, Turquia (7), Russell Harris Event Group, North Hollywood, CA EUA (7), Sandoz AG, Basel, Suíça (7), WNS, Mumbai, Índia (7), Wolters Kluwer, mundial (7), A.S. WATSON, Hong Kong, China (6), Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Türkiye (6), Ceyhinz Link International Inc., Irving, TX EUA (6), HKRI Taikoo Hui, Xangai, China (6), LLYC, Madri, Espanha (6), Pan American Energy, Buenos Aires, Argentina (6), Telus, Vancouver, BC Canadá, (6), Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Tailândia (6), ZIMAT, Cidade do México, México (6), Mastercard, Miami, FL EUA (6), Cisco Systems Inc, San Jose, CA EUA (5), DDB Group Philippines, Cidade de Taguig, Filipinas (5), Dito Telecommunity, BGC Taguig, Filipinas (5), Software HCL, Noida, Índia e Santa Clara, CA EUA (5), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riade, Arábia Saudita (5), KoçZer, Istambul, Turquia (5), KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş., Istambul, Turquia (5), Socar Türkiye, Istambul, Turquia (5), FPT, Hanói, Vietnã (5), Sleepm Global Inc., ON Canadá (5), TriNet, Dublin, CA EUA (5), e Yapi Kredi Bank, Istambul, Turquia, (5).

Todas as empresas do mundo são elegíveis para competir nos IBAs e podem enviar qualquer número de inscrições para uma ampla gama de categorias de realizações em gestão, marketing, relações públicas, atendimento ao cliente, recursos humanos, novos produtos e serviços, tecnologia, sites, aplicativos, eventos e muito mais.

Os Vencedores serão homenageados durante um evento de gala em Istambul, Turquia, no InterContinental Hotel no dia 11 de outubro de 2024. Os ingressos já estão venda.

As indicações para a edição 2025 do IBAS serão aceitas a partir de fevereiro.

Sobre os Stevie® Awards

Stevie Awards são concedidos em nove programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards de Excelência em Tecnologia e Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.

