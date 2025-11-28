LONDRES, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O Índice Moneyball da Squawka classifica os clubes da Premier League das últimas cinco temporadas (incluindo 2025/26) de acordo com a eficiência com que transformam seus gastos líquidos com transferências em desempenho dentro de campo. O ranking abrange 21 equipes que tenham participado de pelo menos 3 temporadas.

Conclusões Principais

O índice Moneyball destaca o Manchester United como um dos menos eficientes em gastos da liga, com base nos pontos conquistados e no número de troféus. Em contraste, Manchester City e Liverpool obtiveram o maior sucesso em relação aos gastos com transferências. O Brighton, conhecido por gerar lucros significativos com sua estratégia de recrutamento, lidera o índice.

No topo do índice: Brighton (+10) ocupa o 1º lugar em eficiência.

(+10) ocupa o 1º lugar em eficiência. Manchester City (+6) e Liverpool (+4) traduziram seu investimento líquido em sucesso constante em campo.

(+6) e (+4) traduziram seu investimento líquido em sucesso constante em campo. Gastos ineficientes: o Manchester United (-4) está entre os mais ineficientes da liga por esta medida, considerando pontos e número de troféus.

(-4) está entre os mais ineficientes da liga por esta medida, considerando pontos e número de troféus. Aston Villa (+8), Wolves (+4) e Everton (+4) também superam as expectativas considerando seus níveis de gastos.

(+8), (+4) e (+4) também superam as expectativas considerando seus níveis de gastos. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) e West Ham (-2), por sua vez, não corresponderam aos gastos com os resultados obtidos em campo.

(-1), (-1), (-2), (-2) e (-2), por sua vez, não corresponderam aos gastos com os resultados obtidos em campo. Bournemouth (-6), Burnley (-8) e Nottingham Forest (-9) registraram as pontuações de eficiência mais baixas no Índice.

Metodologia

Squawka classificou cada clube elegível em dois pilares : 1) Gasto Líquido e 2) Desempenho (pontos da liga mais pontos de troféu , com os troféus sendo ponderados pela reputação e pela dificuldade ).

: 1) e 2) (pontos da liga mais , com os troféus ). Índice Moneyball = Classificação de desempenho menos classificação de gastos líquidos. Um valor positivo indica desempenho acima da média; um valor negativo, desempenho abaixo da média em relação ao gasto .

= . Escopo: abrange as últimas cinco temporadas , incluindo 2025/26, e inclui 21 clubes com pelo menos três temporadas nesse período .

abrange as últimas , incluindo . Fontes: Transfermarkt para números de transferências; total de pontos correto em 20 de novembro de 2025.

Comentário

“Os fãs discutem o gasto líquido, mas o retorno sobre o investimento é a verdadeira medida”, declarou Tom Dutton, chefe de conteúdo da Squawka. “Nosso Índice Moneyball estabelece uma comparação entre os gastos com transferências e os pontos e troféus para mostrar quais clubes extraem o máximo valor de suas contratações.”

Leia a análise na íntegra

Confira o índice completo aqui: Clubes da Premier League classificados pelo Índice Moneyball: Como o desempenho se compara ao gasto líquido.

Sobre a Squawka

A Squawka é uma marca de mídia fubebolística que fornece notícias, análises baseadas em dados, estatísticas ao vivo, além de recursos sobre a Premier League, a Liga dos Campeões e as principais competições globais.

Contato: squawka@onetwentygroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001141754