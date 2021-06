Sophi.io remporte deux Global Media Awards de l’INMA

TORONTO, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, la plateforme mondiale d’optimisation et de prévision basée sur l’intelligence artificielle de The Globe and Mail, a été annoncée lauréate des Global Media Awards de l’International News Media Association (INMA) dans deux catégories, Meilleure utilisation des données pour automatiser ou personnaliser, et Meilleure solution de l’exposition pour l’Amérique du Nord.

« Les Global Media Awards de l’INMA se concentrent sur l’excellence dans tous les domaines du secteur des médias », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail. « Je suis particulièrement heureux que le péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel de Sophi ait été nommé lauréat dans deux catégories, et que la technologie révolutionnaire d’impression automatisée de Sophi ait été nommée pour son utilisation avec Naviga et Agderposten. »

Sophi a également décroché la deuxième place dans les catégories Meilleure initiative d’acquisition d’abonnés et Meilleure utilisation des données pour stimuler les abonnements, le contenu ou la conception de produits, et a été sélectionnée comme finaliste dans les catégories suivantes : Meilleure initiative pour enregistrer des utilisateurs et Meilleure innovation de produit et technologie.

Le concours de cette année a attiré 644 candidatures de 212 marques de presse dans 37 pays. Le jury était composé de 44 experts mondiaux issus des médias qui se concentrent sur l’aspect révolutionnaire des résultats, le côté unique des concepts, la force de créativité, l’innovation de la réflexion et les synergies gagnantes sur toutes les plateformes.

« Une excellente utilisation des données avec un impact énorme. La personnalisation de péages de lecture numérique est la clé du succès dans le secteur des abonnements numériques pour les médias d’actualité. Cette entrée démontre davantage pourquoi cela est vrai », a déclaré un juge à propos de la technologie de péage de lecture numérique. « Son développement de modèles de propension pour l’utilisateur et le contenu est une bonne pratique dont bien d’autres pourraient tirer des leçons », a déclaré un autre juge.

Un autre juge a fait remarquer : « Une personnalisation incroyable basée sur l’intelligence artificielle et une parfaite prise en compte du besoin d’insérer des talents en science des données dans une organisation d’actualités. Un impact et des chiffres excellents. »

Le péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel de Sophi utilise le traitement automatique du langage naturel (TAL) pour analyser le contenu et le comportement de l’utilisateur afin de déterminer le moment où demander de l’argent ou une adresse e-mail à un lecteur, et quand le laisser tranquille. Ce système peut optimiser simultanément plusieurs résultats (tels que différents lots ou points de prix) et fonctionne également bien dans des situations de démarrage à froid.

Sophi est une plateforme d’IA qui aide les éditeurs à identifier leur contenu le plus précieux et à en tirer parti pour atteindre leurs principaux objectifs commerciaux, tels que la maximisation des abonnements. Les éditeurs de quatre continents utilisent désormais la technologie IA/AA de Sophi pour alimenter les décisions de péage de lecture numérique, l’automatisation des sites Web et l’automatisation de l’impression.

La solution d’impression automatisée de Sophi, qui alimente Naviga Publisher, a remporté une mention honorable dans la catégorie des meilleurs produits et technologies innovants. Un juge de l’INMA a commenté : « Sophi, en tant que première solution en son genre, est un excellent exemple de solution d’impression automatisée. Il est incroyable de voir que le travail de l’éditeur se réduit uniquement à la sélection du contenu. L’automatisation pouvant aller jusqu’à 80 % des pages éditoriales des journaux pourrait changer la donne de l’industrie de l’impression. »

L’année dernière, Sophi a également remporté le Online Journalism Award (OJA) pour l’Innovation technique au Service du journalisme numérique, remis par la Online News Association (ONA), et le World Digital Media Award et le North American Digital Media Award décernés par The World Association of News Publishers (WAN-STEMA) dans la catégorie Meilleure start-up de la presse numérique.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite d’outils d’optimisation et de prévision basés sur l’IA et l’AA qui comprend Sophi Site Automation et Sophi Dynamic Paywall ainsi que Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.