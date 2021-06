Sophi.io Conquista Dois INMA Global Media Awards

TORONTO, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sophi.io, plataforma de previsão e otimização com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, foi a vencedora do Global Media Awards da International News Media Association (INMA) em duas categorias, Melhor Uso de Dados para Automatização ou Personalização e Melhor do Show da América do Norte.

“Os INMA Global Media Awards se concentram na excelência em todas as áreas de mídia”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Estou particularmente contente com o fato de o paywall totalmente dinâmico e em tempo real da Sophi ter sido reconhecido em duas categorias e que a inovadora tecnologia automatizada de laydown de impressão da Sophi tenha sido indicada para uso com Naviga e Agderposten.”

A Sophi também ficou em segundo lugar nas categorias de Melhor Iniciativa para Aquisição de Assinantes e Melhor Uso de Dados para Impulsionar Assinaturas, Conteúdo ou Design de Produto e foi pré-selecionada como finalista nas seguintes categorias: Melhor Iniciativa para Registro de Usuários e Melhor Inovação de Produto e Tecnologia.

A competição deste ano contou com 644 inscrições de 212 marcas de notícias de 37 países. A banca de jurados contou com 44 especialistas em mídia focados em resultados inovadores, conceitos únicos, forte criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras em todas as plataformas.

“Grande uso de dados com enorme impacto. A personalização de paywalls é fundamental para o sucesso da área de assinatura digital de mídia de notícias. Esta categoria é mais uma prova de que isso é verdade”, disse um jurado sobre a tecnologia de paywall. “O desenvolvimento de modelos de propensão de usuário e de conteúdo é uma boa prática com a qual as outras empresas podem aprender”, disse outro jurado.

Outro jurado comentou: “Personalização baseada em uma incrível Inteligência Artificial e perfeita aceitação da necessidade de inclusão de talentos em ciência de dados em uma empresa de notícias. Excelente impacto e números.”

O paywall totalmente dinâmico, personalizado e em tempo real da Sophi usa processamento de linguagem natural (natural language processing – NLP) para analisar o conteúdo e o comportamento do usuário para determinar quando solicitar dinheiro ou um endereço de e-mail a um leitor e quando deixá-lo em paz. Ele pode otimizar vários resultados simultaneamente (como diferentes pacotes ou pontos de preço) e também funciona com problemas de cold-start.

A Sophi é um a plataforma de IA que ajuda os editores a identificar o conteúdo mais valioso e usá-lo para alcançar os principais objetivos da empresa. Editores de três continentes agora usam a tecnologia AI/ML da Sophi para impulsionar decisões de paywall, automação de sites e automação de impressão.

A solução automatizada de laydown de impressão da Sophi, que capacita a Naviga Publisher, recebeu uma menção honrosa na categoria Melhor Inovação de Produto e Tecnologia. Um jurado da INMA comentou: “A Sophi – a primeira deste tipo – é um grande exemplo de uma solução automatizada de laydown de impressão. É muito interessante ver que o trabalho do editor fica reduzido somente à seleção do conteúdo. A automação de até 80% das páginas editoriais dos jornais pode ser um divisor de águas para a indústria gráfica.”

No ano passado, a Sophi também foi vencedora do Online Journalism Award (OJA) por Inovação Técnica no Serviço de Jornalismo Digital, concedido pela Online News Association (ONA), e do World Digital Media Award e do North American Digital Media Award concedido pela The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) na categoria de Melhor Start-up de Notícias Digitais.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io ( https://www.sophi.io ) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégias e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas de otimização e previsão alimentadas por IA e ML que inclui Sophi Site Automation e Sophi Dynamic Paywall, bem como Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.