Solução de Drone Edge AI da Lantronix Integra Plataformas Gremsy e Teledyne FLIR Para Voos Mais Longos e Eficientes

Colaboração estratégica posiciona a Lantronix para um crescimento de longo prazo e alta margem nos mercados de defesa e drones comerciais projetados para atingir US $57,8 bilhões até 2030*

IRVINE, Califórnia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que alimentam aplicativos Edge AI, anunciou hoje que sua solução compatível com NDAA/TAA foi selecionada pela Gremsy, fabricante global líder de estabilizadores avançados de cardan de câmera para drones e veículos aéreos não tripulados (UAVs). Com o forte histórico em aplicações de câmera, a Lantronix continua a aumentar seu ímpeto no mercado de drones com esta solução inovadora, que fornece maior eficiência de energia para tempos operacionais mais longos do drone, e menos consumo de energia ao processar tarefas.

Criada com base no Open-Q 5165RB System on Module (SoM) da Lantronix, e no processador Qualcomm® Dragonwing , a solução alimenta a nova plataforma de drones da Gremsy e sua carga útil Lynx ISR, desenvolvida para integração perfeita com a câmera térmica dupla Hadron 640R da Teledyne FLIR OEM. Esta solução integrada está em produção com vários clientes da Lantronix.

Projetada para permitir que os integradores de drones ofereçam recursos de IA de alto desempenho, baixo consumo de energia e em tempo real, esta solução encurta o tempo de comercialização da Gremsy, e oferece oportunidades de receita de longo prazo para a Lantronix nos setores de drones comerciais e de defesa em rápido crescimento. Com o relacionamento da Lantronix com a Gremsy e outros fabricantes da indústria de drones, a Lantronix expandiu seu alcance global de entrada no mercado, fortalecendo sua posição como fonte de soluções confiáveis e compatíveis para câmeras para drones. A combinação do desempenho com a conformidade com IA oferece uma vantagem sustentável para a Lantronix no mercado de sistemas de defesa e autônomos em rápida expansão.

“A Lantronix é uma contribuinte valiosa para a nossa plataforma da próxima geração, apoiando o desenvolvimento de soluções de drones seguras e compatíveis. Escolhemos a Lantronix entre a concorrência, por ser a líder global confiável na indústria global de drones, bem como pelo seu relacionamento de longa data com a Qualcomm. Com suas soluções baseadas no Qualcomm Dragonwing, a Lantronix oferece inovações para o setor, incluindo uma conexão direta com o FLIR Hadron 640R, habilitando a carga útil do Lynx com recursos baseados em Edge em tempo real”, disse Nguyen Van Chu, vice-diretor geral da Gremsy.

“Com um número crescente de clientes globais de drones de primeira linha, a Lantronix é uma facilitadora essencial de plataformas de drones seguras e de alto desempenho”, disse Saleel Awsare, CEO da Lantronix. “Nosso trabalho com a Gremsy, bem como com um número crescente de fabricantes e desenvolvedores da indústria de drones, demonstra nossa capacidade de oferta em escala e atender aos rigorosos requisitos de NDAA e TAA exigidos em aplicativos governamentais e de defesa.”

“A integração do nosso módulo de câmera visível termicamente Hadron e do software Prism na solução da Lantronix oferece recursos avançados de processamento de sinal de imagem e IA para dispositivos de borda”, disse Mike Walters, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Teledyne FLIR OEM. “Isso agora irá acelerar o desenvolvimento de soluções de câmera habilitadas por IA de última geração na plataforma de drones segura e compatível da Gremsy para operações de defesa e industrial.”

Principais Destaques Estratégicos e Financeiros:

Entregas de Produção em Andamento : A Lantronix já está gerando receita antecipada e confirmando o impulso da vitória do design.

: A Lantronix já está gerando receita antecipada e confirmando o impulso da vitória do design. Oportunidade de Alta Margem : A solução da Lantronix é projetada para aplicações de missão crítica e de alto valor nos setores de governo, energia, agricultura e infraestrutura.

: A solução da Lantronix é projetada para aplicações de missão crítica e de alto valor nos setores de governo, energia, agricultura e infraestrutura. Vantagens Regulatórias: A solução da Lantronix é totalmente compatível com NDAA/TAA, essencial para a defesa dos EUA e integrações federais.

Tecnologia Diferenciada Impulsionando o Desempenho

A plataforma da Gremsy, alimentada pela solução Edge AI da Lantronix, oferece:

Processamento de IA com Base em Borda : Inferência a bordo para detecção de objetos, reconhecimento de cena, SLAM e detecção de anomalias

: Inferência a bordo para detecção de objetos, reconhecimento de cena, SLAM e detecção de anomalias Analítica em Tempo Real: Aprimoramento da tomada de decisões operacionais para levantamento, mapeamento, inspeção e defesa

Aprimoramento da tomada de decisões operacionais para levantamento, mapeamento, inspeção e defesa Tempo de Voo Mais Longo : Consumo de energia ultra eficiente para missões mais longas com UAV

: Consumo de energia ultra eficiente para missões mais longas com UAV Conectividade Avançada : Wi-Fi® 6 e E/S avançada para streaming de dados de sensor e vídeo HD

: Wi-Fi® 6 e E/S avançada para streaming de dados de sensor e vídeo HD Design Resistente: Operação em ambientes extremos (-25°C a +85° C)

Lantronix: Construindo uma Plataforma de IA Escalável para Mercados Industriais e de Defesa

Com serviços de engenharia profunda, um ecossistema de desenvolvimento robusto (com suporte a ROS2, Docker e muito mais) e expansão contínua em Edge AI e IoT, a Lantronix está excepcionalmente posicionada para gerar receita de alta margem em aplicativos de drones comerciais e de defesa. Esta parceria com a Gremsy reforça o papel da Lantronix como fornecedora confiável de computação de IA para OEMs globais, e destaca a execução da empresa em relação à sua estratégia de crescimento de longo prazo, focada em:

Computação incorporada segura e compatível

Verticais de alto crescimento (drones, robótica, infraestrutura inteligente)

Expansão recorrente de software e serviços

As soluções e os Serviços de Engenharia da Lantronix combinam tecnologia de computação incorporada, experiência em conformidade e suporte de software flexível para acelerar o desenvolvimento de produtos do cliente. Além de agilizar o lançamento dos produtos no mercado para a Gremsy, também posiciona a Lantronix para apoiar futuros programas de defesa e IoT industrial que exigem conformidade com TAA e NDAA.

Saiba mais sobre os Serviços de Engenharia, soluções SOM e Aplicações de Drones adicionais na Lantronix.com.

*De acordo com 2025–2030 Global Drone Market Report da Drone Industry Insights

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) é líder global em soluções Edge AI e Industrial IoT, oferecendo computação inteligente, conectividade segura e gerenciamento remoto para aplicativos de missão crítica. Atendendo a mercados de alto crescimento, incluindo cidades inteligentes, TI corporativa e sistemas comerciais e de defesa não tripulados, a Lantronix permite que os clientes otimizem as operações e acelerem a transformação digital. Seu portfólio abrangente de hardware, software e serviços capacita aplicativos, desde os de vigilância por vídeo segura e infraestrutura de serviços públicos inteligentes até o gerenciamento de rede resiliente fora de banda. Com a oferta de inteligência para a borda da rede, a Lantronix ajuda as organizações a alcançar eficiência, segurança e uma vantagem competitiva no mundo atual impulsionado pela IA.

Para mais informação, visite o site Lantronix.

Sobre a Gremsy

A Gremsy é uma fornecedora de renome mundial de sistemas avançados de cardan e câmera para drones. Suas soluções de alta qualidade são projetadas para atender às exigentes necessidades de profissionais de setores como cinema, agrimensura e segurança pública. O compromisso da Gremsy com a precisão, a inovação e a facilidade de uso faz dela uma parceira confiável para fabricantes de VANTs e integradores de sistemas em todo o mundo.

Para mais informação sobre Gremsy, visite https://gremsy.com/.

©2025 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com as leis federais de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas aos produtos e equipe de liderança da Lantronix. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 9 de setembro de 2024, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. Além disso, os resultados reais podem ser diferentes devido aos riscos e incertezas adicionais que não sejam do nosso conhecimento no momento ou que não sejam considerados como relevantes para os nossos negócios. Devido a tudo isso, os investidores não devem depositar confiança indevida em qualquer declaração voltada para o futuro. As declarações de previsão que fazemos são válidas somente a partir da data em que são feitas. Rejeitamos expressamente qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração de previsão a partir da data de hoje para adequar tais declarações a resultados reais ou mudanças na nossa opinião ou expectativas, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras da Nasdaq Stock Market, LLC. Caso façamos alguma atualização ou correção de quaisquer declarações de previsão, os investidores não devem inferir que faremos outras atualizações ou correções.

Contato de Mídia da Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

investors@lantronix.com

GlobeNewswire Distribution ID 9539515