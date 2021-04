SKYWORTH lance SKYWORTH W82, le téléviseur transformable OLED produit en série pour la première fois, et SKYWORTH W92, le premier téléviseur OLED 8K 120Hz du secteur avec SKYWORTH AUDIO GLASS SOUND

PÉKIN, 1 avril 2021 /PRNewswire/ — SKYWORTH , une marque de télévision mondiale de premier plan, a dévoilé aujourd’hui le téléviseur transformable OLED produit en série pour la première fois, SKYWORTH W82, et le premier téléviseur OLED 8K 120Hz de l’industrie avec SKYWORTH AUDIO GLASS SOUND™, SKYWORTH W92, lors du lancement de produits du printemps de SKYWORTH TV 2021, dont le thème est « REACH NEW HEIGHTS ».

« En tant que pionnier des solutions de télévision OLED 8K, SKYWORTH s’engage à défier le statu quo et à offrir des expériences domestiques de haute qualité à un plus grand nombre de consommateurs. Dotés de la technologie la plus avancée développée par SKYWORTH, nous sommes convaincus que notre dernière gamme de téléviseurs OLED révolutionnaires fera passer l’expérience audiovisuelle à un tout autre niveau. » a déclaré Tony Wang, président de SKYWORTH TV.

SKYWORTH W82 — Le téléviseur transformable OLED produit en série pour la première fois, pour une expérience de jeu et de télévision 2-en-1 supérieure

Révolutionnant le secteur de la télévision, SKYWORTH W82 est le téléviseur transformable OLED produit en série pour la première fois. Équipé de la technologie SKYWORTH OBM (OLED Basic Module) Transform™, SKYWORTH W82 est doté d’un écran flexible qui s’étend de lui-même, permettant aux utilisateurs d’ajuster la courbure de l’écran jusqu’à 1000R en fonction de la distance à laquelle on le regarde. Parfait pour le divertissement à domicile, le SKYWORTH W82 offre la meilleure courbure de visionnement de 2000R en mode cinéma et de 1500R en mode jeu, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement s’adapter d’un simple clic de télécommande lorsqu’ils regardent le dernier blockbuster en famille ou lorsqu’ils sont plongés dans une bataille en ligne avec leurs amis.

Doté d’un écran OLED 4K 120 Hz, des technologies Dolby Vision, HDR10, SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINE™ Version 4K et SKYWORTH AUDIO DRUM™, le SKYWORTH W82 offre une expérience audiovisuelle supérieure et immersive à tout moment.

Le SKYWORTH W82 est également équipé de deux ports HDMI 2.1, de fonctions VRR (Variable Refresh Rate), Crystal Motion OLED 240Hz et Wi-Fi 6, créant une expérience de jeu plus rapide et plus fluide pour les joueurs.

Le SKYWORTH W82 est proposé en 1,65 mètre et sera disponible en Chine continentale au prix de 29 999 RMB (environ 4 575 USD) à partir de mai 2021.

SKYWORTH W92 — Le téléviseur OLED SKYWORTH AUDIO GLASS SOUND™ 8K 120Hz, à la pointe de l’industrie, présente des images et des sons comme jamais auparavant

SKYWORTH W92 est le deuxième téléviseur OLED 8K produit en série disponible pour les consommateurs du monde entier. Avec une résolution 8K de 7680 x 4320 pixels, SKYWORTH W92 possède 130 millions de pixels auto-émetteurs, apportant un contraste infini, des couleurs vives et des détails précis aux téléspectateurs. Équipé de SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINE™ Version 8K et de deux puces MEMC, SKYWORTH W92 peut optimiser les contenus 2K/4K en 8K 120FPS pour offrir une expérience visuelle supérieure.

En tête des technologies innovantes, le SKYWORTH W92 adopte SKYWORTH AUDIO GLASS SOUND™, une nouvelle technologie acoustique exclusive utilisée sur les produits haut de gamme développés par SKYWORTH. Première dans l’industrie, une feuille de verre entière est utilisée comme diaphragme, avec quatre conducteurs électromagnétiques à 30 noyaux répartis uniformément sur le diaphragme. Cela permet aux ondes sonores d’être produites par l’ensemble de la surface du verre plutôt que par des points individuels. En outre, SKYWORTH a installé un transformateur à mouvement d’air dans le SKYWORTH W92, qui est une technologie audio avancée généralement utilisée dans les enceintes haut de gamme.

SKYWORTH W92 est proposé en 2,2 mètres et sera disponible en Chine continentale au prix de 199 999 RMB (environ 30 499 USD) à partir du 8 avril 2021.

Les innovations de SKYWORTH réimaginent l’expérience télévisuelle avec le Festival mondial de la télévision 2021 de SKYWORTH

À l’avenir, SKYWORTH continuera à investir dans la recherche et le développement, en repoussant les limites du possible pour proposer des produits plus innovants et des expériences domestiques intelligentes, qui plairont aux consommateurs.

Afin d’être reconnaissant envers le soutien constant des consommateurs, le 2021 SKYWORTH Global Television Festival sera également de retour. Sous le thème « Refresh Your TV expérience » , les consommateurs se verront proposer des offres exclusives et des offres spéciales. Restez à l’écoute pour savoir comment vous pouvez participer à l’événement.

À propos de SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG : 00751) est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques avancées et abordables. Il est évalué à plus de 19 milliards de dollars américains et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde (au 1er mars 2019). Basée à Shenzhen, la « Silicon Valley » chinoise, SKYWORTH propose des produits électroniques grand public, des dispositifs d’affichage, des décodeurs numériques, des moniteurs de sécurité, des réseaux de communication, des semi-conducteurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléphones portables et des éclairages LED. Fondée en 1988, SKYWORTH est aujourd’hui une marque de téléviseurs couleur de premier plan au niveau international ainsi que dans l’industrie chinoise des écrans et l’un des trois premiers fournisseurs mondiaux de la plateforme Android TV. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.skyworth. net/global

