Sea Electric Holdings Pty Ltd. conclui financiamento com emissão de ações no valor de US $ 42 milhões

SEA Electric Acelera Expansão Global da Tecnologia Proprietária de Veículos Elétricos Comerciais – SEA-Drive(R)

LOS ANGELES, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Após um crescimento substancial em novos mercados, a empresa global de tecnologia automotiva SEA Electric Holdings Pty Ltd. (SEA Electric) anunciou que encerrou o financiamento de capital privado com emissão de ações inicial, alcançando um total bruto de aproximadamente US $ 42 milhões. Com o produto líquido do investimento a SEA Electric poderá solidificar sua posição como líder de mercado na eletrificação de veículos comerciais e, ao mesmo tempo, financiar sua reserva de pedidos e facilitar mais programas piloto com as operadoras.

Com sua sede global e a principal liderança localizada em Los Angeles, a SEA Electric está presente em cinco países com mais de um milhão de milhas operações de testes e serviço de Fabricante de Equipamentos Originais (“OEM”) independentes em todos os mercados.

Tony Fairweather, presidente e fundador da empresa, disse: “Estamos muito satisfeitos com o financiamento de capital com emissão de ações com alto nível de subscrições, e estamos entusiasmados em receber a bordo um conjunto global de investidores institucionais como parceiros. Com o financiamento a SEA Electric poderá acelerar seu trabalho de vendas e aumentar nossa reserva de pedidos, e explorar opções para uma oferta pública inicial nos Estados Unidos este ano.”

A SEA Electric tem parcerias com OEMs, revendedoras, operadoras e montadoras de veículos comerciais, oferecendo uma nova gama de caminhões de emissões zero. A empresa deve entregar mais de 1.000 veículos comerciais elétricos este ano, dentro do cronograma. A previsão da empresa é ter mais de 15.000 veículos na estrada até o final de 2023.

“2021 terá uma mudança de paradigma na forma como os mercados desenvolvidos irão facilitar a absorção de veículos elétricos comerciais, com crescimento inevitável ano após ano”, disse Fairweather.

Além disso, Fairweather comentou: “Também estamos muito entusiasmados em receber a Exro Technologies como parceira estratégica e acionista da SEA Electric. Estamos prontos para expandir nossa parceria com a Exro e ajudar a otimizar a utilização de baterias em uma aplicação Second Life.”

A Exro Technologies, uma empresa canadense líder em tecnologia limpa, e parceira e acionista estratégica da SEA Electric, é conhecida como pioneira e uma verdadeira “visionária” quando se trata de energia e eficiência de motores elétricos. De acordo com Fairweather, a colaboração com a Exro se concentrará na utilização de baterias de caminhões elétricos para aplicações de armazenamento de energia. A Exro e a SEA Electric co-desenvolverão o Sistema de Controle de Bateria (BCS) da Exro para validação operacional e darão o próximo passo em direção à liderança em eletrônica de energia para mobilidade e gerenciamento de energia.

“Estamos entusiasmados em trabalhar em conjunto com a SEA Electric para aumentar o impulso da absorção de veículos elétricos comerciais”, disse Sue Ozdemir, Diretora Executiva da Exro Technologies. “Temos um forte relacionamento com Tony e a equipe da SEA Electric, e estamos muito animados em receber os benefícios do projeto de co-desenvolvimento da BCS.”

Trabalhando em estreita colaboração com seus acionistas, investidores e parceiros, incluindo a Exro, consultor financeiro exclusivo da Eight Capital, e o escritório de advocacia internacional Vinson e Elkins nesta rodada de financiamento, Fairweather confirma que a empresa também irá explorar opções para uma oferta pública inicial nos Estados Unidos este ano.

Fundo para a Rodada de Série A

De acordo com o Financiamento, a SEA Electric emitiu aproximadamente 1,1 milhão de Ações Preferenciais Série A ao preço de US $ 40,1995 por ação, conversíveis em ações ordinárias da SEA Electric por opção dos subscritores e automaticamente convertidas em ações ordinárias sob certas condições, incluindo a SEA Electric concluindo uma oferta pública inicial.

Cronograma da história da SEA ELECTRIC

2012 – Fundação da SEA Electric na Austrália

2017 – Lançamento do modelo da SEA Electric após 5 anos de desenvolvimento de produtos/testes de campo,

2017 – Lançamento dos modelos SEA-Drive®

2018 – (Maio de 2018) Isuzu Australia inicia teste piloto de veículos elétricos da SEA Electric

2018 – (Setembro de 2018) Abertura da fábrica de Melbourne

2019 – (Março de 2019) Abertura das instalações da Nova Zelândia

2020 – (Janeiro de 2020) Abertura das instalações de Los Angeles, Califórnia (Torrance)

2020 – (Fevereiro de 2020) Austrália concede patente da SEA Electric para sistema de gestão de veículos elétricos comerciais

2020 – (Maio de 2020) Staples implanta o primeiro caminhão de entrega de veículos elétricos Hino 195 da SEA Electric na Califórnia

2020 – (Dezembro de 2020) Canadá concede patente da SEA Electric para sistema de gestão de veículos elétricos comerciais

2020 – (Dezembro de 2020) Toyota Indonesia fecha contrato com a SEA Electric para projetar e construir o protótipo Toyota Innova EV

2021 – (Maio de 2021) SEA Electric lançará o primeiro caminhão Hino EV montado pela Australian SKD, Hino 300 da SEA Electric, no Brisbane Truck Show

Sobre a SEA Electric

A empresa global de tecnologia automotiva SEA Electric foi fundada na Austrália em 2012, criando sua tecnologia proprietária de sistema de energia elétrica (conhecida como SEA-Drive®) para frotas de entrega e distribuição urbanas do mundo.

Amplamente conhecida em todo o mundo como líder de mercado na eletrificação de veículos comerciais, a SEA Electric tem uma presença global com produtos em sete países, incluindo EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Indonésia e África do Sul. No total, ela tem mais de um milhão de milhas de operação internacional independente testadas por OEM e em serviço.

As vendas globais, pós-vendas e engenharia da empresa estão representadas em todas as subsidiárias, sendo que a América do Norte tem a maior capacidade de suprimento da SEA Electric com mais de 30.000 unidades por ano.

