Rubicon Point Partners Anuncia Primeiro Fechamento do Rubicon Point Fund II

SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Rubicon Point Partners anunciou o primeiro fechamento do Rubicon Point Fund II, um veículo de investimento imobiliário voltado para oportunidades de situações especiais em toda a Costa Oeste dos EUA, com foco estratégico na Área da Baía de São Francisco. Lançado em janeiro de 2025, o Fund II é independente de tipo de propriedade, proporcionando a flexibilidade de permanecer ágil e oportuno no ambiente de mercado em rápida evolução de hoje.

O Fund II é um retorno às raízes da Rubicon, investindo em mercados deslocados com o objetivo de gerar retornos extraordinários. Com base na experiência adquirida após a Crise Financeira Global, a Rubicon pretende capitalizar os atuais deslocamentos de preços causados pelos efeitos da COVID-19 e pelo aumento acentuado das taxas de juros.

“Acreditamos que as condições atuais oferecem alguns dos descontos mais atraentes em imóveis de alta qualidade e fluxo de caixa vistos nas últimas três décadas”, disse Razmig Boladian, Sócio-Gerente da Rubicon Point Partners. “Este momento único é reforçado ainda mais pelo crescimento do setor de IA e sua crescente importância nos impactos econômicos e geopolíticos globais. Com os EUA na liderança inicial na corrida global de IA – com São Francisco e o Vale do Silício na vanguarda – vemos uma janela de oportunidade única na interseção da interrupção do mercado e da demanda impulsionada pela inovação.”

A Rubicon tem o orgulho de receber um grupo diversificado de novos sócios limitados ao lado de muitos investidores que retornam. Em um ambiente de captação de recursos altamente competitivo, a empresa está especialmente grata pela contínua confiança e certeza da sua base de investidores.

“Estamos animados com as oportunidades em que estamos investindo e com a força das nossas parcerias”, disse Ani Vartanian, Sócio-Gerente da Rubicon Point Partners. “Este é um ambiente desafiador para o levantamento de capital, mas entre os dados que estamos coletando, as oportunidades que estamos observando e os ventos a favor do momento, nos leva a ser incrivelmente otimistas sobre esta ocasião e tudo o que pretendemos oferecer aos nossos investidores.”

A Rubicon continua a buscar investimentos que se alinhem com a nossa tese: concentração em ativos bem localizados e de alta qualidade que enfrentam complexidade de curto prazo, mas que oferecem vantagens de longo prazo. Com um forte impulso e um pipeline robusto de negócios acionáveis, a empresa espera aproveitar o sucesso desse fechamento inicial do Fundo II ao longo de 2025.

Sobre a Rubicon Point Partners

A Rubicon Point Partners, LLC (“Rubicon”) é uma empresa de investimento imobiliário comercial com sede em São Francisco, fundada durante a Grande Crise Financeira em 2011. Como investidor, operador e gerente verticalmente integrado com uma divisão interna de pesquisa e inovação, a Rubicon Labs, a empresa adota uma abordagem orientada por teses para o investimento imobiliário. Desde 2010, a Rubicon já lançou sete veículos de investimento em nome de investidores institucionais. A empresa dá continuidade à sua estratégia inicial para identificar e executar oportunidades de alta convicção em mercados deslocados, mas em recuperação.

Contato com a Mídia

Nome: Carlee Carpio

Email: Carlee@RubiconPoint.com

Telefone: 323.793.7947

Website: www.rubiconpoint.com

GlobeNewswire Distribution ID 9509040