RevBits annonce l’émission d’un brevet américain pour une architecture unique de produit de sécurité utilisant le cryptage zéro connaissance

Le système fournit une protection maximale des données pour les navigateurs et les tableaux de bord

MINEOLA, New York, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ — Le fournisseur de logiciels de cybersécurité RevBits a annoncé aujourd’hui que le United States Patent and Trademark Office (USPTO, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce) a émis le brevet américain No.US10579542B2 couvrant une technologie qui fournit un système de sécurité par cryptage zéro connaissance pour les données en transit et au repos, tout en offrant la facilité et l’efficacité de la mise en place du cryptage au sein du navigateur de l’utilisateur.

« Dans le cadre de notre engagement continu de fournir à nos clients les solutions logicielles de cybersécurité les plus avancées pour protéger leurs actifs les plus précieux, nous investissons en permanence pour améliorer la sécurité interne de nos solutions », a déclaré le PDG David Schiffer. « Comme notre solution PAM (privileged access management ou gestion de l’accès privilégié) gère l’accès pour tous les comptes privilégiés d’une entreprise, il est extrêmement important d’être bien protégé contre les tentatives d’interception et d’abus potentiel des données. La technologie couverte dans ce nouveau brevet nous permet de porter cette protection sur un nouveau plan. »

« En utilisant une combinaison de différents algorithmes et clés de chiffrement et de déchiffrement, nous nous assurons que toutes les données critiques qui sont échangées entre les navigateurs et les serveurs sont entièrement protégées en tout temps », a déclaré Mucteba Celik, directeur technique. « Toutes les données en transit sont doublement cryptées et les données au repos restent cryptées à tout moment, d’où le cryptage zéro connaissance. En conséquence, toute tentative hostile d’accès aux données stockées sur les serveurs échouera. »

RevBits fournit des logiciels de cybersécurité pour la gestion d’accès privilégié, la protection des dispositifs d’extrémité, la sécurité des messageries électroniques et la technologie de déception. La mise en œuvre de cette architecture brevetée dans les tableaux de bord de leurs solutions offre aux clients de RevBits une autre fonctionnalité de sécurité importante qui n’était jusqu’à présent pas disponible sur le marché.

À propos de RevBits

Créée en 2018, RevBits est une entreprise innovante de cybersécurité qui s’engage à fournir à ses clients une protection supérieure fondée sur des connaissances d’experts. Le siège social de RevBits est situé à Mineola, dans l’État de New York, et l’entreprise possède des bureaux à Princeton, dans le New Jersey, à Boston, dans le Massachusetts et à Anvers, en Belgique. Pour plus d’informations sur RevBits, rendez-vous sur www.revbits.com

INFORMATIONS DE CONTACT : Nom de la société : RevBits, LLC Nom du contact : Neal Hesterberg Numéro de téléphone : 609 516 2846 Adresse e-mail : neal.hesterberg@revbits.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1222447/revbits_logo__ 002.jpg