Reconhecimento Facial SAFR, líder em vídeo ao vivo, integrado com o VMS da Geutebrück

Identificação em tempo real, automatizada, com baixo viés, para funcionários e pessoas de interesse

SEATTLE, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — SAFR from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) anunciou hoje que seu sistema de reconhecimento facial SAFR, líder para vídeo ao vivo, agora está integrado com o VMS Geutebrück G-Core (Sistema de Gerenciamento de Vídeo). SAFR para Geutebrück é uma camada de IA que roda dentro do VMS G-Core e fornece análises de vídeo avançadas, que economizam tempo e aumentam a eficiência das operações de vigilância. O SAFR apresenta sobreposições de vídeo ao vivo que exibem detalhes dos eventos, cadastro simplificado de indivíduos, que aparecem no VMS Geutebrück, diretamente no banco de dados de identidade SAFR. Além disso, o sistema de reconhecimento facial possibilita alarmes e notificações personalizadas que notificam a equipe de segurança diretamente no VMS.

Com tantas câmeras implantadas é impossível para a equipe de segurança monitorá-las de forma eficaz. O SAFR compara rostos que aparecem nos feeds de vídeo ao vivo com imagens que estão em listas de observação, de forma mais eficaz que humanos (99,87% de precisão) e com baixo viés. Isso permite que a equipe de segurança priorize os feeds que exigem revisão, ao mesmo tempo que fornece as principais informações necessárias para responder às pessoas de interesse mais rapidamente. O SAFR também reconhece indivíduos que usam máscaras com notável acuracidade (98.85% de precisão). A imagem cadastrada ou de referência é exibida lado a lado com o rosto detectado no VMS. Os operadores têm acesso instantâneo à imagem do rosto da pessoa registrada para confirmar a correspondência dos eventos.

“O monitoramento manual é caro e ineficiente. A IA pode realizar a identificação automática, em tempo real, de pessoas de interesse e identificar infratores prévios no momento que retornam e antes de causar novos incidentes”, disse Brad Donaldson, VP de Visão Computacional e GM do SAFR. “Nossa poderosa API e arquitetura plug-in tornan nossas integrações líderes de mercado, como a obtida com a Geutebrück.”

A minuciosa integração permite que os operadores registrem automaticamente os rostos no banco de dados do SAFR simplesmente desenhando uma marca ao redor da face no VMS Geutebrück G-Core. Os operadores podem usar as sobreposições de informações do SAFR nos feeds de video do VMS, separando indivíduos desconhecidos e ameaças potenciais das pessoas autorizadas. Os administradores do sistema podem configurar facilmente quais informações de reconhecimento facial são capturadas e registradas no VMS. Além disso, os operadores têm a capacidade de pesquisar os feeds de vídeo Geutebrück em busca de alertas, usando o nome de uma pessoa, o nome da lista de observação ou ID de classificação (ameaça, não suspeito, suspeito, desconhecido).

“Como fornecedor de nível mundial de soluções de software de segurança de vídeo em ambientes de missão crítica, estamos entusiasmados em oferecer a tecnologia superior do SAFR em reconhecimento facial, como parte de uma solução abrangente. A integração perfeita das análises baseadas em IA do SAFR juntamente com o vídeo ultra robusto do software de gerenciamento da Geutebrück, tornam as tarefas operacionais do dia-a-dia uma experiência sem esforço e com a mais alta confiabilidade”, comenta Norbert Herzer, gerente de produto, Geutebrück.

Sobre o SAFR

SAFR da RealNetworks (https://safrbrasil.com) é uma plataforma de visão computacional de alto desempenho. Com reconhecimento facial rápido, preciso, imparcial e recursos adicionais de IA baseados na face e na pessoa, o SAFR aproveita o poder da IA para aprimorar a segurança e a conveniência para nossos clientes em todo o mundo. Especializado em acesso seguro sem toque, vigilância por vídeo em tempo real e autenticação de identidade digital, o SAFR é otimizado para ser executado em praticamente qualquer câmera ou dispositivo habilitado com câmera. Pode ser implantado como uma solução autônoma, integrada com os principais sistemas de gerenciamento de vídeo ou diretamente no seu dispositivo edge para maior consciência situacional e insights que proporcionam mais eficiência operacional. SAFR está sediado em Seattle, WA, EUA, com escritórios em todo o mundo.

Sobre Geutebrück

Geutebrück é um fornecedor internacional de software proprietário de segurança de video e hardware de alto desempenho. A empresa foi fundada em 1970, tem sede em Windhagen, na Alemanha e clientes em mais de 70 países. Para obter mais informações, visite www.geutebrueck.com.

© 2021 RealNetworks e SAFR são marcas registradas da RealNetworks, Inc. Todas as outras marcas comerciais, nomes de empresas reais e produtos mencionados neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

Para mais informações, entre em contato com:

Véronique Froment ou Doug Hansel

Escritório: +1 603-537-9248

Celular: + 1 603-548-1429

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ ae2a68d4-35ad-42c9-af7c- 5f68c569426d