Quantexa lança site de comunidade global para acelerar a adoção e implementação de Soluções de Inteligência de Decisão

LONDRES, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência de Decisão (ID) para os setores privado e público, lançou hoje o seu novo website de comunidade global. O website está configurado para servir como um pólo onde membros da equipa da Quantexa, clientes e parceiros podem colaborar, encontrar informações e partilhar conhecimentos sobre a plataforma e as soluções de Inteligência de Decisão da Quantexa.

A comunidade proporcionará um lugar de colaboração sobre diversos temas, incluindo as melhores práticas e os debates técnicos, e ainda, fóruns de grupos com acesso a:

Guias de melhores práticas técnicas, histórias de sucesso e conteúdos criados pelos utilizadores.

Formação personalizada e cadeias de certificação construídas pelos especialistas de domínio da Quantexa.

Oportunidades de fornecer opiniões sobre a solução e solicitar recursos diretamente à Quantexa.

Laura Hutton, Diretora de clientes da Quantexa, disse: “O nosso foco continua a ser o de maximizar o ROI dos nossos clientes e parceiros e o nosso novo website de comunidade apoia esse esforço contínuo. Sentimo-nos empolgados por proporcionar às equipas que trabalham com a nossa plataforma de Inteligência de Decisão uma oportunidade para interagirem entre si, oportunidades de aprendizagem estruturada e contínua, e um lugar de colaboração.”

O acesso à comunidade Quantexa pode ser solicitado em https://community.quantexa.com para desbloquear recursos, programas e conteúdos exclusivos.

