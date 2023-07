Quantexa est reconnue comme une technologie remarquable dans le rapport xCelent 2023 de surveillance des transactions et de lutte contre le blanchiment des capitaux de Celent

La plateforme d’intelligence décisionnelle et les solutions de lutte contre la criminalité financière de Quantexa sont reconnues pour leurs gains d’efficacité obtenus grâce à l’automatisation et pour leur enrichissement de l’analyse graphique et de l’analyse des réseaux

LONDRES et NEW YORK, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Quantexa , leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (ID) pour les secteurs public et privé, a annoncé qu’elle a été reconnue par Celent, une société mondiale de recherche et de conseil qui fournit une expertise technologique aux principaux décideurs des institutions financières, pour sa technologie exceptionnelle dans le rapport 2023 xCelent de surveillance des transactions (TM) et de lutte contre le blanchiment des capitaux (AML), une ressource indépendante qui aide les institutions financières à sélectionner le fournisseur de solutions AML le mieux adapté à leurs besoins. Le rapport de Celent dresse le profil de 17 systèmes TM AML disponibles dans le monde, avec un aperçu de leurs fonctionnalités, de leur clientèle, de leur technologie, de leur mise en œuvre, de leur tarification et de leur assistance, afin d’aider les principales institutions financières à s’orienter sur le marché.

Celent a reconnu Quantexa comme un « pionnier de l’utilisation de la résolution d’entités […] en vue d’alimenter une analyse de réseau granulaire et approfondie à l’appui des enquêtes judiciaires sur les crimes financiers ». Les principaux avantages mis en évidence incluent la capacité de la plateforme à « résoudre les données internes des transactions et des clients ainsi que les données externes […] relatives aux entités, aux transactions et autres activités, ainsi qu’aux contreparties afin de générer des analyses réseau hautement enrichies sur les comptes associés susceptibles de révéler des informations sur les risques », et à « automatiser une grande partie du processus d’enquête, améliorant ainsi l’efficacité des analystes ».

Les clients ont globalement très bien noté la plateforme d’intelligence décisionnelle et les solutions AML de Quantexa, la rapidité de mise en œuvre et la flexibilité du modèle de données recevant respectivement les notes les plus élevées pour l’expérience de mise en œuvre et la technologie mise en oeuvre. Ils ont également apprécié les capacités d’analyse graphique et d’analyse des réseaux/liens de la plateforme. Les répondants ont relevé la parfaite maîtrise, par les équipes de Quantexa, de leur solution et de la technologie pertinente. Un client a cité « un niveau élevé de service et de réactivité par rapport aux expériences vécues auprès d’autres fournisseurs ».

Dan Higgins, directeur des produits de Quantexa, a déclaré : « Le fait d’être reconnu comme le meilleur fournisseur de solutions AML par Celent est une preuve incontestable de l’innovation et de la valeur que nous offrons à nos clients. Nous nous efforçons continuellement d’apporter des solutions optimales à nos clients en les aidant à transformer de simples informations en éclairages pertinents qui leur fournissent la capacité de protéger, d’optimiser et de développer leurs organisations. Le fait que Celent reconnaisse notre solution pour la profondeur de l’impact qu’elle offre, ainsi que l’étendue des connaissances de nos équipes, qui aident à faciliter les enquêtes judiciaires sur la criminalité financière, est à la fois encourageant et gratifiant. »

La plateforme de Quantexa donne aux principales banques, fintechs et régulateurs la possibilité de comprendre leurs données en reliant entre eux des systèmes cloisonnés afin d’assurer leur protection, leur optimisation et leur développement. En se protégeant contre la criminalité financière et en luttant contre elle, les clients de Quantexa peuvent devenir plus résilients, visualiser rapidement les risques cachés et prendre des décisions plus éclairées et plus fiables en matière de risque AML.

Pour télécharger le rapport de Celent qui dresse le profil de la solution d’intelligence décisionnelle de Quantexa pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment des capitaux, consultez le site Internet de Quantexa ici .

