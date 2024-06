Presidente Lula abre FII PRIORITY Summit no Rio de Janeiro, evento aborda a construção de uma nova ordem global que prioriza dignidade para todos

President Luiz Inácio Lula da Silva, 39th President of the Federative Republic of Brazil

RIO DE JANEIRO, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O primeiro FII PRIORITY Summit da América Latina, evento de três dias promovido pelo Instituto FII, começou na terça-feira no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Reunindo autoridades globais e líderes empresariais de vários setores, o evento abordará questões urgentes sob o tema “investir em dignidade”. Nesta quarta-feira, o evento recebeu mais de 1500 convidados que assistiram a 66 sessões com mais de 190 palestrantes.

A cerimônia de abertura contou com discursos de Richard Attias, CEO do FII Institute; da Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, Governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, Chairman da Saudi ARAMCO e Chairman do FII Institute; e do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sua mensagem de abertura, Attias disse “Hoje, nos reunimos com uma missão em comum: investir em dignidade. Dignidade não é apenas um conceito, é um direto humano fundamental que deveria ser acessível a cada indivíduo, independentemente de seu histórico, status econômico ou posição social”. E acrescentou que, “Nessa sala, temos o poder coletivo de impulsionar mudanças significativas. Nossa colaboração, inovação e determinação podem transformar vidas e comunidades”.

Em sua fala, Al-Rumayyan destacou o papel crescente do Brasil em investimentos globais e crescimento econômico. “Há mais de 12 mil novas startups, além de 12 a 16 unicórnios que foram criados aqui. O potencial do Brasil é enorme”, disse. Quando questionado sobre a razão pela qual o FII Institute trouxe o evento ao Rio de Janeiro, Sua Excelência disse, “Por que trazer o FII para o Rio? A questão é: Por que não? É uma das maiores cidades, não apenas no Brasil, mas no mundo. E logo teremos o G20 e a COP30”.

Já o Presidente Lula afirmou que “Queremos tornar o mundo capaz de receber todos os seus habitantes com dignidade – e não apenas uma minoria privilegiada”. O presidente também ressaltou a evolução econômica do Brasil e do cenário de investimentos, dizendo que “A escolha do Rio de Janeiro para receber esse evento sinaliza a confiança que os mais de mil participantes depositam em nosso país. Estou aqui hoje para mostrar que o Brasil é e merece ser digno dessa confiança.”

A primeira sessão, o “Board of Changemakers” incluiu convidados notáveis, como a Princesa Reema Bandar Al Saud, Embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Marcelo Claure, do Claure Group e Shein, Bernard Mensah, do Bank of America e MLI; Mike Pompeo, 70° Secretário de Estado dos EUA e Chairman da Impact Investments; e Sir Martin Sorrell, do S4 Capital Group.

Durante a sessão, a Princesa Reema enfatizou a importância da dignidade como uma responsabilidade coletiva, ressaltando a importância do tema do evento. Ela afirmou que “Nós todos temos uma responsabilidade no jeito que falamos, pensamos e nos relacionamos com as pessoas. Dignidade é um conceito individual, mas é uma responsabilidade coletiva”. Em sua participação, Magda Chambriard observou o papel do Brasil em promover a dignidade das pessoas em um contexto global mais amplo, ressaltando que “A ideia é exercer o poder de usar todos os recursos brasileiros e investir com base no respeito à nossa sociedade.”

O apresentador de TV e empreendedor Luciano Huck e Cecilia Attias, Vice-presidente sênior de Relações Públicas, membro do Conselho da RA&A, e fundadora e presidente da Cecilia Attias Foundation for Women, abordaram a interseção entre mídia, política e responsabilidade. Durante a sessão “Titan of Industry”, Huck enfatizou que “O privilégio de falar para 35 milhões de pessoas na TV Globo é liberdade de expressão. Não trato isso como poder, mas como uma tremenda responsabilidade.”

Executivos do Goldman Sachs, Franklin Templeton, Morgan Stanley e Patria Investimentos deram o tom das conversas para o resto do dia, numa sessão que abordou a volatilidade e as perturbações do mercado global e o impacto sobre os investidores. Explorando uma série de abordagens, desde a política de apoio aos campeões nacionais até a diversificação entre classes de ativos, a discussão centrou-se em formas de construir carteiras resilientes, com insights importantes compartilhados pelos proeminentes líderes da indústria.

Entre os anúncios do primeiro dia do FII PRIORITY Rio de Janeiro, Richard Attias, CEO do FII Institute, anunciou a mais recente iniciativa da entidade, o FII Institute TV. Com lançamento previsto para os próximos meses, o FII Institute TV é uma plataforma que ficará no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com curadoria de conteúdo aprimorada, entrevistas aprofundadas com líderes globais e análises de especialistas.

Além disso, o parceiro estratégico do FII Institute, THIQAH, realizou um anúncio significativo para os países BRICS+, lançando no Brasil sua plataforma de “Certificado de Origem”, em colaboração com o CICIBAS. A plataforma permite que exportadores e fabricantes emitam e acompanhem o status dos certificados de origem dos produtos manufaturados, por meio de uma única plataforma eletrônica, contribuindo para uma transformação nos setores comercial e industrial.

