DENVER e CORK, Irlanda, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Poppulo, líder global em comunicações de funcionários e sinalização digital, anunciou hoje que alcançou a nova referência como IA responsável, a certificação ISO 42001. Ela é a única empresa da sua categoria a conquistar o primeiro padrão internacionalmente reconhecido de Sistemas de Gestão de Inteligência Artificial (AIMS).

Desde o início, a Poppulo tornou a governança, segurança de dados e escalabilidade os pilares da sua plataforma. A certificação fornece aos clientes uma garantia adicional de que podem adotar a IA agêntica em velocidade e escala com confiança, sabendo que as plataformas da Poppulo são criadas com a base mais forte possível de práticas responsáveis e sistemas resilientes.

Essa validação de terceiros, com efeito imediato, é um exemplo do compromisso da Poppulo com o desenvolvimento e a implantação responsáveis, confiáveis e transparentes da IA. A certificação seguiu uma rigorosa auditoria conduzida por um órgão de certificação credenciado que confirmou que as práticas de governança, gerenciamento de riscos e prestação de contas da Poppulo atendem aos mais rigorosos padrões internacionais.

Com as organizações cada vez mais presentes em um cenário global, inclusive em regiões com algumas das regulamentações de IA mais rigorosas do mundo, tal como a UE, essa certificação garante uma governança de IA consistente e responsável, dando às empresas confiança no envolvimento de funcionários e clientes.

Comentando sobre o anúncio, a CEO da Poppulo, Ruth Fornell, disse: “Hoje em dia, as empresas cada vez mais exigentes quanto aos seus parceiros de tecnologia fazem perguntas difíceis: Como o risco de IA está sendo gerenciado? Qual é a estrutura da governança? Como isso pode ser provado?”.

“Esta certificação nos permite responder a essas perguntas com autoridade e, mais importante, confirma o papel da Poppulo em ajudar as equipes de TI, RH, e comunicação e marketing a envolver e mobilizar pessoas – tanto funcionários quanto clientes – fornecendo ao mesmo tempo mensagens consistentes e confiáveis em todas as plataformas de comunicação”, disse Fornell.

Paralelamente à sua certificação ISO 42001, a Poppulo está acelerando a implantação de um novo conjunto de ferramentas de IA agênticas projetadas para transformar a forma como as organizações criam e fornecem comunicações entre canais de funcionários e redes de sinalização digital. Esses agentes incluem o Analyze, que fornece insights e recomendações hiper personalizadas, e o Create, uma ferramenta que viabiliza que as equipes gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade e dentro da marca em escala. Ao combinar esses agentes – e outros que logo farão parte do conjunto agêntico – o Poppulo capacita as equipes corporativas a se moverem mais rapidamente, se comunicarem de forma mais inteligente e envolverem o público de forma mais eficaz em todos os pontos de contato.

Com base nesse impulso, a Poppulo também introduziu novos recursos poderosos na sua plataforma de comunicação com funcionários, incluindo tradução de e-mail baseada em IA e um assistente pessoal de IA que fornece acesso instantâneo a métricas de desempenho, estratégias de campanha e melhores práticas. Essas inovações permitem que as equipes de comunicação tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados, otimizem os fluxos de trabalho e forneçam mensagens mais relevantes e impactantes para públicos globais.

“Esta certificação estabelece um novo padrão de IA responsável em comunicações de funcionários e sinalização digital”, disse Chris Payne, Diretor de Segurança da Informação da Poppulo. “Ela proporciona para os nossos clientes uma referência clara e global para avaliação do preparo da IA em todas as nossas plataformas. Esta conformidade requer melhoria contínua, auditorias regulares e vigilância diante dos novos desafios de governança, garantindo que as organizações possam envolver e ativar sua força de trabalho e fornecer mensagens confiáveis em todos os canais de forma responsável e eficaz.”

Com a certificação ISO/IEC 42001:2023 a Poppulo se estabelece como líder confiável no fornecimento de IA segura, ética e pronta para empresas para comunicações de funcionários e sinalização digital. Esse reconhecimento ajuda as organizações a envolver e ativar seus funcionários e públicos de clientes, garantindo mensagens consistentes e impactantes em todos os canais.

