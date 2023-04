Plataforma de Eventos de Relações com Investidores da Notified Oferece Novos Recursos para Criação de Comunicações Interessantes e Acessíveis para as Partes Interessadas

Os mais recentes aprimoramentos ampliam a Experiência do Usuário nos Dias de Ganhos e do Investidor

NOVA YORK, April 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Notified , parceira de tecnologia de confiança em todo o mundo para profissionais de relações com investidores, relações públicas e marketing, anunciou hoje uma série de aprimoramentos já disponíveis na sua Plataforma de Eventos de Relações com Investidores (RI) – incluindo recursos expandidos que reforçam a conformidade com a acessibilidade digital e aumentam o envolvimento das partes interessadas nos dias de ganhos e dos investidores. Os desenvolvimentos recentes da plataforma viabilizam que os clientes da Notified atendam aos requisitos de conformidade nas criações de eventos de alto impacto para fortalecer e expandir sua base de acionistas, saber mais sobre sua comunidade de investimentos e acessar os insights e análises necessários para a tomada de decisões informadas.

“No complexo ambiente dos negócios de hoje, a responsabilidade do sucesso do gerenciamento das comunicações da liderança corporativa com as partes interessadas é absolutamente essencial”, disse Nimesh Davé, presidente da Notified. “As empresas querem aumentar a conscientização, aumentar a visibilidade e permanecer competitivas. A Notified está empenhada em desenvolver as ferramentas que capacitam as empresas a ampliar sua história, por meio da inovação dos processos tradicionais de RI para atender às expectativas dos investidores em constantes mudanças e, finalmente, com o apoio aos resultados de sucesso. Os mais recentes aprimoramentos da Plataforma de Eventos de RI da Notified viabilizam a inovação, com a oferta de flexibilidade e opções, garantindo a conformidade e a segurança líderes do setor.”

Esses aprimoramentos incluem:

Aprimoradas acessibilidade e conformidade digital: Os players de webcast da Notified são avaliados e atualizados constantemente quanto à evolução dos requisitos de acessibilidade, em parceria com o provedor de soluções de acessibilidade digital Level Access . O webcast aprimorado da Plataforma de Eventos de RI proporciona uma experiência de usuário atualizada que ajuda nossos clientes a atender aos padrões de Nível AA das Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG 2.1), incluindo a compatibilidade com o leitor de tela.

Novos layouts personalizados: Novas ferramentas, como um lobby de boas-vindas e um relógio de contagem regressiva, estão disponíveis para criar entusiasmo para eventos altamente antecipados. As empresas podem combinar a aparência total do site e transformar os webcasts em um ou vários microsites de página.

Envolvimento das partes interessadas: Maior controle da experiência dos usuários finais, incluindo a capacidade de gerenciar a velocidade da reprodução de conteúdo ao vivo e sob demanda, uso de DVR ao vivo para pausar e retomar sem perda de nada, e acesso a um recurso de picture-in-picture para webcasts de vídeo.

Opções e Escala: A Plataforma de Eventos de RI da Notified está disponível nos modos Essencial e Expert – versões novas e flexíveis dos produtos que viabilizam que as equipes de RI selecionem uma solução que atenda às suas necessidades e orçamentos exclusivos, garantindo a inclusão e a acessibilidade para todos os usuários.

“A Plataforma de Eventos de RI da Notified permite que as equipes de finanças aproveitem ao máximo as comunicações necessárias – ela foi criada especificamente para comunicações com investidores e relatórios corporativos”, disse Erik Carlson, COO e CFO da Notified. “Priorizamos os recursos e a funcionalidade dos quais nossos clientes dependem para atender aos padrões atuais – incluindo entrega, segurança, atendimento ao cliente e flexibilidade incomparáveis – ao mesmo tempo em que possibilitamos inovações futuras.”

Com décadas de experiência no mercado, a Notified é a fornecedora número1 de webcasts de RI e uma fornecedora confiável para 88% empresas da Fortune 100. Além de ser certificada pela Systems and Organization Controls 2 (SOC2), ela continua a fazer parcerias com consultores de acessibilidade líderes do setor para webcasts e sites, solidificando a capacidade da Notified de atingir as metas do cliente, mantendo, ao mesmo tempo, a segurança e a acessibilidade. O conjunto abrangente de soluções da empresa permite que as empresas alcancem e atraiam clientes, investidores, funcionários e a mídia – com a distribuição de comunicados de imprensa via GlobeNewswire e ligações de ganhos, sites de RI, escuta social, engajamento da mídia, webinars e experiências digitais.

“É muito gratificante apoiar as empresas que compartilham nosso compromisso de criar um mundo digital mais equitativo”, disse Tim Springer, CEO da Level Access. A Notified priorizou a acessibilidade digital criando experiências inclusivas para seus clientes e continua a priorizar a acessibilidade para se alinhar com novos lançamentos de recursos. Não poderíamos estar mais orgulhosos do nosso trabalho conjunto na Plataforma de Eventos de RI e estamos confiantes de que a nossa colaboração continuará a mudar o status quo da inclusão online no futuro.”

Para mais informações sobre a Plataforma de Eventos de RI da Notified, visite: https://www.notified.com/IR/ earnings-day

Sobre a Notified:

A Notified está empenhada em facilitar a criação e o compartilhamento de histórias potentes de marcas com todo o mundo. Mais de 10.000 clientes globais, desde empresas em crescimento e empresas públicas, até algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, contam com o nosso conjunto de soluções premiadas de categoria mundial e com a nossa dedicada equipe de atendimento ao cliente.

As soluções da Notified ajudam as empresas a compartilhar e ampliar suas histórias – para clientes, investidores, funcionários e mídia. Desde a distribuição de comunicados para a imprensa via GlobeNewswire até as ligações de ganhos, sites de RI, escuta social, engajamento da mídia, webinars e experiências digitais, a Notified tem você em mente. A Notified faz parte do West Technology Group, LLC (ex-Intrado Corporation) controlado por afiliadas de determinados fundos administrados pela Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). A Notified está localizada em New York, N.Y.

Saiba mais em www.notified.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter , ou nosso blog .

