Philadelphia Insurance Companies Recebe o Standard of Excellence Customer Award pela Transformação da sua Business Owners Policy (Apólices para Proprietários de Empresas – BOP) com a Duck Creek OnDemand and Policy Solutions

BOSTON, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, homenageou a Philadelphia Insurance Companies (PHLY) com o prêmio Standard of Excellence Customer Award de 2025 na Formation ’25, sua principal conferência com clientes realizada esta semana em Orlando, Flórida.

O Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards reconhece os clientes que alcançaram o mais alto nível de excelência através da implementação de soluções da Duck Creek e que tenham uma visão para o progresso dos seus negócios, reimaginando o futuro dos seguros. O prêmio reconhece a PHLY por sua excelente conquista em transformação digital e inovação em operações de seguros.

Juntamente com a Ernst & Young, LLP (EY US), a PHLY utilizou as soluções SaaS nativas da nuvem da Duck Creek, incluindo Duck Creek Policy, Duck Creek Insights e Duck Creek Producer Portal, para reimaginar como as políticas de BOP das Companhias de Seguros da Filadélfia (PHLYBOP) são entregues, impulsionando grandes avanços em eficiência operacional, experiência do cliente e capacidade de resposta do mercado.

“Esse reconhecimento é um exemplo do nosso trabalho em equipe e da força das nossas parcerias tecnológicas”, disse Brent Skiles, Vice-Presidente Sênior de Operações de Seguros da Philadelphia Insurance Companies. “Juntos, ajudamos a PHLY a lançar uma plataforma pronta para o futuro que atende às necessidades das nossas corretoras e agências parceiras, preparados para as oportunidades do amanhã.”

Diante da necessidade de modernizar sistemas legados, a PHLY se propôs a implementar uma estratégia focada na tecnologia digital para reduzir processos manuais e usar dados para impulsionar melhores decisões e insights do cliente. Com as soluções da Duck Creek, eles alcançaram:

Gerenciamento automatizado do ciclo de vida das políticas, aumentando a velocidade e a precisão;

Acesso e análise de dados em tempo real para apoiar a tomada de decisões e a conformidade;

Uma experiência moderna e voltada para o agente por meio do Duck Creek Producer Portal; e

Implantação rápida de produtos de BOP em vários estados usando modelos pré-configurados e APIs escaláveis.

O lançamento fundamental da oferta de BOP reimaginada foi realizado em três estados no final de 2024, com outros 20 estados adicionais previstos para 2025. A transformação da PHLY já resultou no aumento da participação no mercado, melhoria da satisfação do cliente e maior envolvimento dos agentes, estabelecendo uma nova referência para a excelência na entrega de seguros digitais.

“A Philadelphia Insurance Companies demonstrou o que é possível quando uma seguradora com visão de futuro adota a tecnologia moderna para atender às demandas complexas do mercado”, disse William Magowan, Vice-Presidente Sênior de Vendas da Duck Creek Technologies para a América do Norte. “O uso estratégico do Duck Creek OnDemand, Policy, Insights e Producer é um excelente exemplo de como as operadoras podem oferecer uma transformação significativa com velocidade e escala.”

Duck Creek celebra o incrível sucesso do PHLY na indústria de seguros de P&C.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Sobre a Philadelphia Insurance Companies

Há mais de 60 anos, a Philadelphia Insurance Companies (PHLY) oferece estabilidade e tranquilidade por meio de parcerias duradouras com nossos clientes, corretores e agentes independentes em todo o país. Fornecemos coberturas comerciais de propriedade/acidentes e responsabilidade profissional, gerenciamento abrangente de riscos e tratamento especializado de sinistros em mais de 120 setores especializados.

Como membro orgulhoso do Tokio Marine Group, um dos maiores grupos de seguros do mundo, a excepcional solidez financeira da PHLY tem sido validada de forma independente através das classificações mais altas da AM Best Company [“A++” (Superior)] e da Standard & Poor’s [“A+”] desde 2011. A PHLY é reconhecida nacionalmente como membro da Ward’s Top 50 desde 2001, da Business Insurance’s Best Places to Work in Insurance desde 2010 e classificada como um dos Melhores Empregadores de Médio Porte da América pela Forbes.

Para mais informação, visite PHLY.com e conecte-se conosco no LinkedIn.

