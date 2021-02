Pepsi® lance un nouveau monde audacieux de FIZZ

– PEPSI LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE MONDIALE QUI CÉLÈBRE LA CULTURE AVEC LE POP ET LE PÉTILLEMENT DE L’IRRÉSISTIBLE COLA ET MET À L’AFFICHE LES PLUS GRANDES VEDETTES DU FOOTBALL, DONT LEO MESSI, PAUL POGBA, SHANICE VAN DE SANDEN ET JADON SANCHO, ET DE LA MUSIQUE

– LE NOUVEAU CONTENU CRÉATIF AUTOUR DU DU FOOTBALL MONDIAL PRÉSENTE LE NOUVEAU MORCEAU DE BECKY G ET BURNA BOY, « ROTATE »

NEW YORK, 23 février 2021 /PRNewswire/ — #FORTHELOVEOFIT – À un moment où le monde aurait besoin d’un peu plus de pétillements, Pepsi® présente une nouvelle campagne très divertissante qui outrepasse les terrains de jeux culturels avec le pétillement irrépressible de la marque. Du contenu sur les médias sociaux époustouflant à sa dernière campagne de la Ligue des champions de l’UEFA, FIZZ associe le goût délicieux du Pepsi aux passions de ceux qui aiment le boire.

Le film « PopFizzAhh » dynamique joue avec les sens, remettant en question les attentes liées au cola : son aspect, son goût et même les sons qu’il produit. Pepsi a fait appel à l’artiste et comédien britannique Michael Dapaah pour donner vie aux sons de Pepsi afin de créer un environnement sonore moderne pour la marque, célébrant de manière audacieuse les Pops, Clinks, Fizz et Ahhhhs du rituel de la consommation du cola.

La campagne mondiale de football de cette année en partenariat avec les hommes et les femmes de la Ligue des champions de l’UEFA permet de maintenir l’effervescence avec des divertissements énergiques pour les fans du monde entier. Une fois de plus, Pepsi réunit une impressionnante brochette des meilleurs footballeurs du monde, élargissant sa formation menée par le GOAT, Leo Messi, et le champion du monde Paul Pogba, avec deux nouvelles recrues au sein de l’équipe : Jadon Sancho, la sensation du Borussia Dortmund, et Shanice Van de Sanden, lauréate de la ligue des champions féminine de l’UEFA.

L’effort du football est mené par un film qui a du peps : « Fizz to Life » met en scène des talents emblématiques du football sur une musique personnalisée créée pour la campagne, « Rotate », par la superstar mondiale Becky G et le musicien afro-fusion nommé deux fois aux Grammy Awards, Burna Boy. La création pétille du début à la fin et montre comment le football du Pepsi sort de la bulle du jeu de 90 minutes. La publicité commence avec une étudiante sur son ordinateur portable. Un rythme entraînant s’échappe, et le bruit d’une canette de Pepsi glacée qui s’ouvre réveille des images de Messi, Pogba, Sancho et Van de Sanden sur les murs. La chasse à la canette pétillante de Pepsi est lancée et les joueurs mettent en avant leur style et leur charisme doublés de leurs compétences footballistiques sur un rythme rapide. Ils se déplacent et dribblent tout en passant d’affiches en magazines dans la pièce.

La publicité est réalisée par Raine Allen-Miller, une étoile montante de la réalisation de films. Pour cette collaboration avec Pepsi, elle incorpore son style de narration rapide pour montrer jusqu’où les joueurs iront pour les bulles du Pepsi. Allen-Miller a expliqué : « Ce fut un honneur de travailler avec certains des plus grands talents du monde du football et de pouvoir présenter les personnalités et les passions uniques des joueurs dans le film. J’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec Pepsi pour créer un monde visuellement fascinant pour le film et raconter cette histoire trépidante et amusante : je sais que les fans de foot et de musique vont adorer ! »

Outre le contenu créatif autour du héros, « Rotate » sera la bande sonore d’un éventail passionnant de contenu numérique sur de multiples plateformes sociales où les fans pourront interagir avec leurs joueurs préférés comme jamais auparavant, avec, entre autres, un défi de football en première mondiale avec TikTok Duet. De plus, la présentation en édition limitée de la campagne, qui comprend des designs audacieux enracinés dans la culture musicale et qui met en vedette les quatre joueurs, offre aux fans une expérience de réalité augmentée accessible grâce à un code QR sur le pack. Lorsque ce code est scanné, les consommateurs peuvent jouer à un jeu interactif avec leurs joueurs préférés et partager leurs scores sur Instagram Stories.

Leo Messi a déclaré : « Je suis heureux de faire à nouveau partie de l’équipe de football de Pepsi. Cette année a été tellement amusante à filmer ; je sais que les fans vont l’adorer. »

Paul Pogba a commenté : « C’est formidable d’être de retour pour une autre année avec Pepsi. Cette année est encore mieux que les autres avec des footballeurs talentueux et des musiques de folie. J’ai hâte que vous la voyiez tous !

Shanice Van de Sanden s’est réjouie : « Je suis ravie de faire partie de l’équipe de football de Pepsi 2021. La créa apporte plein d’énergie et combine un excellent mélange de talents du foot et de la musique incroyables, ce que j’aime vraiment. »

Jadon Sancho a ajouté : « J’ai adoré filmer avec l’équipe de Pepsi de cette année ! J’ai hâte que vous voyiez ce qui se passe lorsque vous associez des talents du foot à de nouveaux rythmes fous. Personne ne sera déçu. »

Le « FIZZ » se poursuit tout au long de l’année dans une campagne créative divertissante et multi-canal qui met en valeur la nouvelle musique la plus tendance, les snacks et les repas les plus inoubliables. Au cours des prochains mois, du contenu mettant en vedette Michael Dapaah et des apparitions surprises de l’équipe d’athlètes et d’artistes emblématiques de Pepsi seront déployés, ainsi qu’une nouvelle vision typographique expressive qui vous éblouira.

« En 2021, nous célébrons une volonté humaine invincible, non pas en raison de l’époque que nous traversons, mais parce que c’est temporaire, et quoiqu’il arrive, nous devons continuer à avancer avec le sourire », a déclaré Natalia Filippociants, vice-présidente du marketing, Global Beverages, PepsiCo. « De la musique au football, le nouveau contenu créatif encourage le monde à se libérer des conventions, des attentes et de l’uniformité dans laquelle nous nous trouvons souvent. »

Participez à la conversation en ligne en utilisant le mot clic #FORTHELOVEOFIT.

Notes à l’intention des rédacteurs

