Partenariat mondial pour l’introduction d’une plateforme de diagnostic au point de service connectée pour le dépistage de l’antigène COVID-19 en Afrique

LONDRES, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ — LumiraDx, la société de diagnostic au point de service de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial de 32 millions de dollars avec l’Union africaine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC), la Plate-forme africaine de fournitures médicales (AMSP), La Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et la Clinton Health Access Initiative (CHAI), avec le soutien de l’Accélérateur thérapeutique COVID-19, de la Fondation Mastercard et de la Fondation Rockefeller, pour élargir l’accès à des tests COVID-19 rapides, précis et équitables en Afrique.

Avec le soutien des Fondations, LumiraDx fournit cinq mille instruments de diagnostic portables et les tests d’antigène COVID-19 correspondants, tandis que l’AMSP (la plateforme à source unique permettant un accès plus rapide, plus transparent et plus rentable aux diagnostics critiques et aux équipements médicaux liés à la COVID-19) les fournira de manière équitable dans 55 États membres de l’Union africaine, répondant ainsi à la fois au besoin critique immédiat de tests COVID-19 et jetant les bases d’une infrastructure de soins primaires à long terme.

« LumiraDx s’engage à relever le défi mondial de fournir des tests de diagnostic rapides, précis et équitables pour la COVID-19 et bien plus encore », a déclaré Ron Zwanziger, PDG de LumiraDx. « Nous sommes fiers de travailler avec des ONG de santé mondiale et des chefs de gouvernement pour rendre notre test COVID-19 à haute sensibilité basé sur les microfluides disponible dans toute l’Afrique. »

Lors d’études, le test SARS-CoV-2 de LumiraDx a démontré une concordance positive de 97,6 % par rapport à au test PCR chez les patients testés jusqu’à 12 jours après l’apparition des symptômes, ce qui permet aux patients des régions éloignées de disposer d’une marge pour obtenir des résultats de tests de diagnostic fiables. La plateforme LumiraDx propose une connectivité sécurisée, basée dans le Cloud, via le téléphone portable, permettant le reporting et la gestion des résultats en temps réel. Ensemble, la plateforme LumiraDx offre une solution de test COVID-19 connectée de haute qualité tout en augmentant les capacités pour des tests plus larges au point de service dans les établissements de soins communautaires en Afrique.

« Une technologie de test qui offre des résultats en quelques minutes (et non en quelques jours ou semaines) est un élément important de l’initiative du Partenariat de l’Union africaine pour accélérer le dépistage de la COVID-19 (PACT) », a déclaré le directeur exécutif d’Afrrica CDC. John Nkengasong. « Nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires internationaux en matière de santé pour mobiliser des experts, des travailleurs communautaires, des fournitures et d’autres ressources afin de minimiser l’impact de la pandémie sur le continent africain en testant, traçant et traitant les cas de COVID-19 en temps opportuns. »

« Grâce à ce partenariat, nos États membres de l’Union africaine auront accès à des tests antigéniques COVID-19 au point de service hautement sensibles sur l’AMSP », a déclaré l’Envoyé spécial de l’Union africaine Strive Masiyiwa. « La plateforme a été créée pour rassembler les fabricants et les fournisseurs afin de relever collectivement les défis en matière de qualité, d’accessibilité et de prix abordables auxquels nos communautés ont été confrontées pendant la crise de la COVID-19. »

« Nous devons redoubler d’efforts et faire en sorte que l’Afrique ait accès aux technologies les plus récentes et les plus performantes pour protéger nos populations et rouvrir nos économies. L’équipe de l’AMSP a travaillé sans relâche pour lancer son offre d’antigènes COVID-19 et nous sommes fiers de nous associer à LumiraDx, à la Fondation Bill & Melinda Gates, à la Fondation Mastercard et à d’autres fondations pour atteindre cet objectif », a déclaré Fatoumata Bâ, fondatrice et présidente exécutive de Janngo et directrice associée de Janngo Capital.

« Nous ne pouvons pas lutter contre la COVID-19 sans comprendre où la maladie se propage. L’accès aux diagnostics est essentiel pour fournir des données permettant aux gouvernements et aux professionnels de santé de prendre des mesures pour ralentir la transmission. Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires pour améliorer les diagnostics de la COVID-19 et les capacités de soins primaires en Afrique », a déclaré Trevor Mundel, président de la Fondation Gates pour la santé mondiale.

