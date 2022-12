Os escritórios mundiais da Deriv são certificados como Great Place to Work® para 2022-23

Comemoração das conquistas da Deriv no escritório da Malásia

Cyberjaya, Malásia, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Deriv , uma das maiores corretoras online do mundo, provou mais uma vez que grandes desafios profissionais e uma cultura de trabalho dinâmica são os alicerces por trás do seu sucesso mundial. Os escritórios em Cyberjaya, Dubai, Assunção, Minsk, Birkirkara, Limassol, Kigali, Ipoh, Malaka, e Labuan foram reconhecidos como ‘Best Places to Work’ em 2022 pela Great Place to Work® (GPTW).

Os escritórios da Deriv em diferentes regiões entraram na lista dos 30 principais ambientes de trabalho. A lista oficial foi anunciada com base no feedback confidencial dos colaboradores sobre a cultura de trabalho, o envolvimento desses profissionais, a satisfação no trabalho, e uma auditoria das políticas e práticas de gestão pelo ‘Trust Index©’ do organizador.

As pesquisas realizadas nos escritórios de todas as regiões revelaram que 100% dos entrevistados afirmaram que são tratados de forma justa, independentemente do gênero e da etnia. Todos concordaram também que a administração é honesta e ética nas suas atividades comerciais. De acordo com os resultados da pesquisa, um ambiente positivo e divertido, somado a uma cultura de apoio, foram responsáveis por tornar tudo isso possível.

Os esforços e o compromisso da Deriv em construir no ambiente de trabalho uma cultura com base em valores fundamentais, tais como integridade, foco no cliente, competência e trabalho em equipe, resultaram em um resultado positivo. A cultura de trabalho é aberta e transparente, e trata funcionários das mais diversas origens e nacionalidades com igualdade e honestidade.

Jean-Yves Sireau, Diretor Executivo da Deriv, declara: “Queremos que a Deriv seja uma comunidade vibrante de pessoas dinâmicas que gostam de construir coisas, trazer soluções inovadoras para desafios empresariais empolgantes e de se divertir juntos. Ter ganhado diversos prêmios ‘Best Place to Work’ comprova que estamos no caminho certo!”

Clique no link para conhecer a lista completa dos escritórios certificados da Deriv.

Esta informação é considerada precisa e correta até a data de sua publicação. Alterações circunstanciais após o período da publicação podem afetar a exatidão da informação.

Sobre a Deriv

Nos últimos 22 anos, a missão da Deriv tem sido tornar a negociação online acessível a qualquer um, em qualquer lugar. A oferta de negociação da Deriv inclui plataformas de negociação intuitivas, mais de 200 ativos negociáveis (em mercados como forex, ações e criptomoedas), tipos de negociação exclusivos e muito mais. As plataformas e os ativos oferecidos variam de acordo com o país. Com mais de 950 colaboradores em todo o mundo, a Deriv se esforça para proporcionar o melhor ambiente de trabalho, o que inclui uma cultura de trabalho positiva, uma assistência imediata às preocupações dos colaboradores, as comemorações de suas conquistas, e a realização de iniciativas que visam elevar a moral dos seus colaboradores.

