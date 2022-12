Operador global líder do setor seleciona a Synchronoss para fornecer a solução Personal Cloud

Fornecedor líder de serviços móveis, de telecomunicações e serviços ISP lança a solução Personal Cloud para a proteção de arquivos, fotos, vídeos e outros conteúdos digitais

BRIDGEWATER, N.J., Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), empresa líder global e inovadora em soluções de nuvem, mensagens, e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje um acordo plurianual com uma das maiores operadoras do mundo para implantar a solução Personal Cloud da Synchronoss para as dezenas de milhões de assinantes em sua rede. Este acordo contribuirá para os resultados financeiros da Synchronoss deste trimestre, uma vez que os preparativos para a implantação estão em andamento e a transição para um modelo de receita com base principalmente em SaaS avançará à medida que os assinantes adotarem o serviço.

Como um dos principais fornecedores mundiais de serviços de comunicação e dispositivos móveis, este cliente internacional firmou parceria com a Synchronoss para o fornecimento de uma gama de serviços de valor agregado, incluindo a capacidade de fazer backup e gerenciar arquivos, fotos, vídeos e conteúdos digitais armazenados em celulares e outros dispositivos. Graças à dimensão e ao alcance de mercado do fornecedor de serviços, a Empresa estima que este cliente se tornará uma de suas maiores implantações de nuvem entre os próximos três e cinco anos. O lançamento da solução de nuvem pessoal da Synchronoss permite que as operadoras criem novas oportunidades de receita, melhorem a receita média por usuário (ARPU) e diminuam a rotatividade através de um maior envolvimento.

“Este acordo representa um marco importante na expansão contínua dos nossos negócios de nuvem. Continuamos a capacitar os fornecedores de serviços móveis em todo o mundo com ferramentas estratégicas para melhorar o valor para o cliente”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Este acordo plurianual reflete a importância cada vez maior da oferta de serviços de nuvem para as operadoras líderes do setor e amplia ainda mais nossa presença global, representando novas oportunidades de crescimento para a plataforma Personal Cloud da Synchronoss. Acima de tudo, o lançamento de uma solução de nuvem pessoal com a marca do cliente permitirá que a operadora construa relações mais fortes com seus assinantes e melhore as principais métricas de negócios”.

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas de todo o mundo a se conectarem com seus assinantes de maneira confiável e relevante. A coleção de produtos da empresa ajuda a otimizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes para liberar novos fluxos de receita, reduzir custos e aumentar a velocidade de lançamento no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos Synchronoss para permanecerem conectados com as pessoas, serviços e conteúdo que adoram. Saiba mais em www.synchronoss.com.

