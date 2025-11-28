O ORA Developers Group anuncia sua estreia na LPS Shanghai, reforçando sua presença global de US$ 45 bilhões

XANGAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A ORA Developers, líder global em empreendimentos imobiliários visionários e destinos de estilo de vida, anuncia sua estreia no Luxury Property Showcase (LPS) em Xangai. Esta participação marca um importante passo na contínua expansão internacional da marca e reforça o crescente apelo da ORA para investidores globais que buscam ativos de primeira linha.

A empresa apresentará uma coleção selecionada de seus empreendimentos costeiros emblemáticos nos destinos mais desejáveis do mundo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Chipre e o Caribe, demonstrando a amplitude e a resiliência de seu portfólio.

“Esta é uma extensão estratégica natural do nosso crescimento global”, declarou Tamer Fikry, diretor de vendas da ORA UAE. “Com um forte apetite dos investidores por imóveis de luxo em todo o mundo, nossa participação sinaliza um envolvimento cada vez maior com este mercado-chave. Ela se alinha naturalmente com a filosofia do grupo de oferecer design excepcional, estilo de vida luxuoso e valor de investimento seguro em diversas regiões geográficas.”

Portfólio visionário impulsiona a estratégia global

O portfólio da ORA possui um valor total de vendas estimado em mais de US$ 45 bilhões, refletindo o sucesso de todo o seu conjunto de projetos em sete países. A presença da empresa em Xangai destaca o valor estratégico de seus ativos costeiros:

Bayn by ORA (EAU): Este empreendimento planejado de 4,8 milhões de metros quadrados está localizado em Ghantoot, o corredor estratégico de crescimento entre Abu Dhabi e Dubai. Bayn oferece um novo modelo para o estilo de vida “cidade dupla”, proporcionando aos investidores um ativo estável no resiliente mercado dos Emirados Árabes Unidos, com 1,2 quilômetros de praia intocada no Golfo Pérsico.

Este empreendimento planejado de 4,8 milhões de metros quadrados está localizado em Ghantoot, o corredor estratégico de crescimento entre Abu Dhabi e Dubai. Bayn oferece um novo modelo para o estilo de vida “cidade dupla”, proporcionando aos investidores um ativo estável no resiliente mercado dos Emirados Árabes Unidos, com 1,2 quilômetros de praia intocada no Golfo Pérsico. Ayia Napa Marina by ORA (Chipre): Localizado no Mediterrâneo, este projeto apresenta uma marina para superiates e luxuosas torres e vilas residenciais. É uma opção atraente para investidores que buscam residência europeia, ativos turísticos de alto rendimento e uma base na estável União Europeia.

Localizado no Mediterrâneo, este projeto apresenta uma marina para superiates e luxuosas torres e vilas residenciais. É uma opção atraente para investidores que buscam residência europeia, ativos turísticos de alto rendimento e uma base na estável União Europeia. ORA Caribbean (Granada): Com empreendimentos de ultraluxo como as Villas e Condomínios Silversands Grand Anse, este portfólio oferece uma solução exclusiva para mobilidade global por meio de programas de cidadania por investimento aprovados pelo governo. Investir nessas propriedades é uma opção altamente desejável para famílias internacionais que buscam um portfólio diversificado.

Gerando valor de investimento e opções geopolíticas

A estratégia da ORA se concentra na criação de comunidades que alcancem a excelência em design e qualidade intransigente e que sejam projetadas para serem financeiramente resilientes. Ao combinar componentes residenciais, de varejo e de hospitalidade, a ORA garante que seus ativos ofereçam estabilidade de longo prazo e valorização sustentada do capital.

“Cada um dos nossos projetos costeiros oferece uma proposta de valor única”, acrescentou Tamer Fikry. “A estabilidade dos Emirados Árabes Unidos, a experiência de vida luxuosa e exclusiva do Chipre e as opções de segunda cidadania altamente desejadas no Caribe representam exatamente o tipo de segurança financeira que nossos clientes priorizam em um mundo em constante mudança.”

A ORA Developers exporá no Luxury Property Show (LPS) em Xangai de 5 a 7 de dezembro de 2025.

Sobre a ORA Developers:

A ORA Developers é líder global no setor imobiliário, reconhecida por criar espaços transformadores que aprimoram o cotidiano e contribuem para o crescimento das cidades onde estão inseridas. Fundado em 2016, o grupo detém mais de US$ 2,57 bilhões em ativos e administra um portfólio imobiliário avaliado em mais de US$ 45 bilhões em vendas no Egito, Granada, Grécia, Chipre, Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Iraque.

A ORA se concentra em identificar locais de alto potencial e transformá-los em comunidades integradas que geram valor a longo prazo. Projetos como Ayia Napa Marina, no Chipre; Eighteen, no Paquistão; Bayn, em Abu Dhabi; Madinat Al Ward, no Iraque; e seis empreendimentos importantes no Egito demonstram a capacidade do grupo de desenvolver em mercados muitas vezes negligenciados e redefinir seu apelo por meio de um planejamento criterioso e em grande escala.

Seu portfólio abrange empreendimentos residenciais, comerciais, de hotelaria e entretenimento, com cada projeto concebido para oferecer um alto padrão de vida que combina qualidade, design e praticidade no dia a dia. Os ativos de hotelaria do grupo incluem o Silversands Grand Anse e o Silversands Beach House, em Granada, um hotel cinco estrelas em desenvolvimento em Mykonos e outros empreendimentos futuros que refletem o foco da ORA em experiências premium, pautadas pela simplicidade e atenção aos detalhes.

Em todos os seus empreendimentos, a ORA prioriza o bem-estar, a sustentabilidade e um forte senso de lugar. Suas comunidades são concebidas com foco na relevância a longo prazo, se alinhando às necessidades locais e, ao mesmo tempo, oferecendo qualidade global.

A ORA guia-se pelos valores de excelência, equilíbrio e felicidade e continua a estabelecer novos padrões de referência no setor imobiliário e de hotelaria, desenvolvendo projetos comercialmente sólidos, socialmente responsáveis e construídos para durar.

Bates Pan Gulf

Tarek Hakim

Tarek.hakim@bpggroup.com

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4117ede5-7ead-4f58-be47-2ac34cacaaac

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ce8aed-6256-4467-aa16-a5b492ca1f56

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd

GlobeNewswire Distribution ID 1001141626