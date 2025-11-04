O distinto jurista e defensor da governança pública, professor Spyridon Flogaitis, recebe o prestigioso Global Citizen Award

LONDRES, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O professor Spyridon Flogaitis , um acadêmico de direito, jurista e servidor público de renome internacional, foi anunciado como o ganhador do Global Citizen Award de 2025. Ele é o diretor e presidente do Conselho da Organização Europeia de Direito Público (European Public Law Organization, EPLO), uma instituição que promove a reforma jurídica e os valores cívicos em todos os continentes. Esta homenagem anual, apresentada pela empresa líder internacional de consultoria em residência e cidadania Henley & Partners em parceria com a organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation , reconhece seu compromisso vitalício com o fortalecimento das instituições democráticas, do Estado de Direito e do acesso legal para comunidades vulneráveis.

O prestigioso prêmio, que homenageia um indivíduo que demonstra coragem e compromisso excepcionais em melhorar e apoiar a comunidade global, foi apresentado em uma recepção de gala durante a 19ª Conferência Global de Cidadania anual em Londres, que reuniu primeiros-ministros, embaixadores, altos funcionários do governo e acadêmicos importantes, bem como consultores de clientes privados de primeira linha e profissionais de gestão de patrimônio.

O professor Flogaitis recebeu o Prêmio Cidadão Global por seu trabalho incansável no avanço do direito público, educação jurídica e reforma institucional, particularmente em regiões que enfrentam fragilidade democrática e recuperação pós-crise. Como diretor e presidente do Conselho da Organização Europeia de Direito Público (EPLO), liderou iniciativas inovadoras para aprimorar a governança local, capacitar funcionários públicos e ampliar o acesso à justiça para grupos marginalizados. Seus esforços tiveram um impacto duradouro no sudeste da Europa e em outros lugares, promovendo estruturas legais que defendem os direitos humanos e possibilitam a participação cívica.

O presidente da Henley & Partners e fundador da Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin , elogiou as contribuições excepcionais do premiado. “O professor Flogaitis demonstrou como a lei pode ser uma força transformadora para a paz, a dignidade e a inclusão. Seu compromisso com a justiça, resiliência democrática e colaboração internacional exemplifica o que significa ser um cidadão global. Estamos honrados em reconhecer um líder cujo intelecto e integridade moldaram instituições e inspiraram as gerações futuras.”

O processo de seleção do Global Citizen Award se baseia na decisão majoritária do Comitê do Global Citizen Award. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural sob medida desenhada pelo principal artista italiano Antonio Nocera, um certificado de premiação assinado pelo presidente do Comitê do Global Citizen Award e um prêmio monetário de US$ 20.000, que vai para apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners se compromete a trabalhar em estreita colaboração com o premiado por um período de pelo menos um ano, aumentando a conscientização sobre seu trabalho e apoiando-o por meio da rede de mais de 70 escritórios da empresa em todo o mundo.

Desde a sua criação, o Global Citizen Award homenageou muitos indivíduos notáveis. O primeiro laureado foi o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto de ajuda humanitária para refugiados Sea-Watch. Outros homenageados anteriores incluem o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Fundação Gift of the Givers, a maior organização de ajuda humanitária em casos de desastres na África; Monique Morrow, cofundadora da The Humanized Internet, um projeto de identidade digital que visa levar esperança cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo que não podem provar sua identidade legal; Diep Vuong, cofundadora e presidente da Pacific Links Foundation, reconhecida por seu trabalho no Sudeste Asiático fazendo campanha pelos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico humano; Prof. Dr. Padraig O’Malley, por seus esforços na resolução de conflitos e reconciliação no Iraque, Irlanda do Norte e África do Sul; e Zannah Bukar Mustapha, por seu trabalho humanitário na Nigéria, apoiando órfãos e defendendo vítimas da violência extremista. No ano passado, o prêmio foi entregue ao Excmo. Mohamed Nasheed, pioneiro ativista dos direitos humanos, ex-presidente das Maldivas e secretário-geral do Fórum de Vulnerabilidade Climática, em reconhecimento à sua liderança na ação climática global e sua incansável defesa da sustentabilidade ambiental e dos direitos das nações vulneráveis.

Agradecendo à Henley & Partners e à Andan Foundation por seu reconhecimento, o professor Flogaitis disse: “Estou realmente honrado em receber este prêmio. É um privilégio ser reconhecido pelo trabalho guiado pelos valores de excelência, serviço e lições duradouras de minha família e pátria.”

