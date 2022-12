Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Recebe Certificado de Sistema de Gestão da DNV e a Certificação ISO 9001:2015

TEMECULA, Califórnia, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar o recebimento do Certificado de Sistema de Gestão da DNV e Certificação ISO 9001:2015. O certificado foi entregue a George Pappagelis, Presidente da unidade de Sistemas de Processos do grupo Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. O certificado foi emitido em nome da Cosmodyne LLC em Seal Beach, Califórnia.

A ISO 9001 é definida como a norma internacional que especifica requisitos de um sistema de gestão da qualidade (SGQ), ajuda empresas e organizações a serem mais eficientes e a melhorar a satisfação do cliente. Ao obter e implementar a certificação ISO 9001 e o sistema de gerenciamento padronizado, podemos reduzir os custos operacionais, melhorar nossos resultados financeiros, oferecer uma vantagem competitiva, aprimorar a nossa reputação e fornecer melhores produtos e serviços – para, em última análise, beneficiar os nossos clientes!

“Acreditamos que a qualidade é um processo contínuo que exige que nunca paremos de tentar melhorar”, disse George Pappagelis, Presidente da Nikkiso Cosmodyne. “Nosso sistema interno de ações corretivas ajuda a garantir que todos os nossos sistemas internos, processos e projetos futuros tenham o menor número de problemas possível.”

A certificação ISO 9001 garante que a orientação para a qualidade esteja presente na vida dos funcionários no seu trabalho diário.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

GlobeNewswire Distribution ID 8715845