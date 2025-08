Minimum Deposit Casinos revela: a geração Z e os jogadores globais estão abandonando os cartões de crédito

WATERFORD, Irlanda, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Minimum Deposit Casinos (MDC), plataforma global de análise de cassinos operada pelo OneTwenty Group, publicou novas descobertas que indicam que os cartões de crédito tradicionais não são mais a opção preferida dos jogadores de cassino on-line. A mudança está sendo liderada pela Geração Z, que tem escolhido opções de pagamento seguras e baseadas em carteira, como Apple Pay, Google Pay e Trustly.

Os dados mostram que o uso de cartão de crédito entre novos jogadores de cassino on-line caiu 31% desde 2023. Ao mesmo tempo, os depósitos em carteiras digitais aumentaram em 118% entre jogadores na faixa de idade entre 18 e 34 anos. O Apple Pay agora é responsável por 19% dos primeiros depósitos nos cassinos móveis mais bem avaliados do MDC. Skrill e Google Pay também tiveram forte crescimento ano após ano, com um aumento total de 87%. Entre os usuários da Geração Z, 63% dizem que confiam mais nas carteiras eletrônicas do que na entrada tradicional de cartões devido à maior segurança, enquanto 54% dizem que preferem métodos de pagamento que não exponham suas informações bancárias diretamente ao cassino. Ferramentas como a Trustly, que oferecem pagamentos verificados por bancos sem a necessidade de cadastro independente, agora respondem por mais de 40% dos saques instantâneos na Suécia e na Finlândia, geralmente concluídos em menos de 5 minutos.

“Essa mudança envolve mais do que apenas tecnologia”, declarou um analista líder da MDC. “Isso reflete uma mudança real nas expectativas dos jogadores. Eles desejam métodos de pagamento que correspondam à velocidade e à privacidade de suas vidas digitais cotidianas.”

A tendência é consistente em todos os mercados globais. No Canadá, o Interac é o método preferido devido ao seu acesso direto ao banco. Na Finlândia e na Suécia, o Trustly com BankID define o padrão. Os jogadores do Reino Unido ainda preferem cartões de débito e PayPal, enquanto na Nova Zelândia, Visa e Mastercard continuam sendo comuns, embora o POLi esteja se tornando mais popular.

O MDC publicou um guia completo, país por país, comparando os melhores métodos de pagamento de cassino para 2025. O guia inclui classificações, comparações de velocidade e dicas sobre quais opções funcionam melhor dependendo de onde os jogadores vivem.

