Mindray établit avec BeneFusion n Series une nouvelle norme pour systèmes de perfusion

SHENZHEN, Chine, 18 août 2020 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE : 300760), prestataire de premier plan dans le domaine des solutions et dispositifs médicaux, a mis en circulation son système de perfusion de nouvelle génération, BeneFusion n Series. La BeneFusion n Series établit une nouvelle norme dans l’administration de perfusions où la sécurité, l’interopérabilité et la synergie de données ont été repensées.

Avec un grand écran tactile intégral de 18 cm (7 pouces) et une interface intuitive, la BeneFusion n Series procure une expérience consommateur nouvelle grâce à une meilleure facilité d’utilisation s’accompagnant d’une plus grande précision et d’un travail plus productif. Le portefeuille d’ancrage du système est polyvalent et apporte lui aussi dans divers scénarios de perfusion une solution complète et flexible d’ancrage couvrant de 2 à 24 logements.

Alors que 15 à 25 % des erreurs de médication proviennent d’une confusion dans les noms de spécialités, le système de gestion de médicaments SafeDose™ de la BeneFusion n Series permet un codage couleur innovant et une personnalisation de profils des produits à partir d’une bibliothèque de médicaments : celle-ci peut être remplie de façon automatique, puis configurée pour éliminer de telles erreurs et renforcer la sécurité du patient. Le SmartAIR™ innovant avec doubles capteurs d’air peut détecter les bulles d’air dans les canules avec une plus grande précision, ce qui permet de réduire les risques d’embolie gazeuse pour une meilleure sécurité des patients. Il peut également déclencher une alarme de ‘vide’ lorsque le conteneur de l’infusion s’épuise.

Afin d’assurer l’injection de médicaments dans les délais, la BeneFusion n Series incorpore SmartRapid™, une révolution dans l’efficacité où les systèmes se mettent en marche en seulement 2 secondes, terminent le chargement de seringue en 4 secondes et administrent la première goutte de médicaments en 3 secondes. Par ailleurs, le Dynamic Pressure System (DPS) est un système sophistiqué qui contribue avec précision à la détection, l’identification et la surveillance d’occlusion en déclenchant automatiquement des alarmes lorsque des limites souples ou strictes sont atteintes.

Les dispositifs médicaux ne fonctionnent jamais de façon indépendante, et c’est pourquoi la BeneFusion n Series est conçue pour s’intégrer dans d’autres systèmes de données cliniques pour faciliter la prise de décisions médicales. Sur le moniteur du patient à son chevet, le personnel médical peut visualiser une image complète des données de la perfusion et des paramètres physiologiques dans l’InfusionView™ qui procure une intégration et une synergie harmonieuses des données du système de perfusion, d’où rapidité et précision dans le diagnostic et rationalisation des prescriptions. De plus, il est possible de connecter la BeneFusion n Series sur le système d’information hospitalier et le système d’information clinique de l’hôpital pour une gestion centralisée des données. Les renseignements sur les perfusions et les alarmes étant accessibles partout et à tout moment, le personnel soignant peut assurer une surveillance constante des patients dont les soins sont ainsi optimisés avec une efficacité clinique considérablement améliorée.

Veuillez visiter : https://www.mindray.com/en/ product/BeneFusion_n_Series. html

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1228126/Mindray_ BeneFusion_n_Series.jpg