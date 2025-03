A MDS Converged Monetisation Platform impulsionará os ambiciosos objetivos da PXC

WARRINGTON, Reino Unido, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A MDS Global, provedora líder de Business Support Systems (BSS) para operadoras digitais de telecomunicações, tem o prazer de anunciar uma nova parceria estratégica com a PlatformX Communications (PXC), principal provedora atacadista de soluções para conectividade, voz, nuvem e segurança do Reino Unido. Com este acordo histórico, a MDS Global continuará a oferecer sua Converged Monetisation Platform (CMP) líder do setor, como um serviço de monetização totalmente terceirizado de ponta a ponta para impulsionar a transformação digital e os objetivos de inovação ambiciosos da PXC.

Sob esta parceria, o CMP da MDS Global servirá como a única plataforma estratégica de faturamento atacadista para a PXC, apoiando seus planos de construir uma poderosa plataforma de agregação altnet, enquanto simplifica a infraestrutura de TI da PXC e funde múltiplos ambientes BSS. A plataforma otimiza as operações da PXC e traz automação de processos para reduzir custos operacionais, impulsionar a inovação e oferecer experiências digitais ao cliente.

Esta parceria é um testemunho do histórico da MDS Global em entregar valor e garantir operações eficazes e sem problemas. A decisão da PXC de estender esse relacionamento, após um longo histórico de parceria, demonstra a confiança deles no compromisso da MDS Global de alinhar-se com sua estratégia e ajudar a PXC a alcançar seus objetivos ambiciosos.

Phil Haslam, diretor de tecnologia da PXC , disse: “Nosso relacionamento com a MDS Global se estende por mais de duas décadas, e estamos felizes em renovar nosso acordo para fortalecer ainda mais nossa parceria. A MDS Converged Monetisation Platform nos permite simplificar nossa tecnologia e impulsionar a inovação, o que tem sido crucial em nossa jornada para nos tornarmos o principal provedor atacadista de conectividade do Reino Unido. Estamos ansiosos para continuar nossa colaboração bem-sucedida e alcançar novos marcos juntos.”

John Burton, CEO da MDS Global , comentou: “Estamos felizes em expandir nosso relacionamento de longa data com a PXC. A MDS Converged Monetisation Platform não só simplificará a arquitetura de TI da PXC, mas também impulsionará a inovação e a eficiência, reforçando ainda mais a posição de liderança da PXC no mercado atacadista de telecomunicações do Reino Unido. Esta parceria destaca nosso compromisso de trabalhar de perto com nossos clientes para oferecer soluções confiáveis que impulsionem o crescimento e a transformação digital”.

Sobre a PlatformX Communications (PXC)

A PlatformX Communications (PXC) é a principal provedora do Reino Unido de soluções inovadoras para conectividade, voz, nuvem e segurança, sustentado pela rede mais robusta, segura, resiliente e confiável do Reino Unido.

A PXC está posicionada de forma única com uma base de clientes escalada e parceiros diversificados de infraestrutura de fibra, impulsionada por uma rede nacional que cobre mais de 3.000 centrais, alcançando 98% de residências e empresas.

Nascida da combinação dos serviços atacadistas e do negócio de rede nacional da TalkTalk com a Virtual1, a profunda compreensão da PXC sobre os desafios enfrentados pelos participantes do mercado atacadista a capacita a apoiar de forma única todos os tipos de negócios.

Acesse: www.PXC.co.uk

Sobre a MDS Global

A MDS Global impulsiona operadoras digitais de telecomunicações para crescimento de receita, satisfação do cliente e redução de custos. Oferecemos Business Support Systems (BSS) líderes do setor, incluindo soluções para monetização, experiência do cliente, eSIM e inteligência de decisão impulsionada por IA projetadas para modelos de negócio B2B, B2C, B2B2X e IoT.

De MVNOs de sucesso como a iD Mobile a operadoras Tier-1 como a BT, nossas soluções altamente escaláveis e baseadas em nuvem impulsionam MVNOs, MVNEs, operadores de rede e provedores atacadistas em serviços móveis, fixos e convergentes.

Originalmente um MVNO B2B, contamos com mais de 35 anos de excelência em faturamento. Nossas equipes amigáveis e internacionais estão comprometidas com parcerias colaborativas de longo prazo que ajudam nossos clientes a ter sucesso. A MDS Global é uma empresa do Lumine Group (TSXV:LMN)

Acesse mdsglobal.com e siga-nos em linkedin.com/company/mdsglobal .

