RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa da nuvem que está construindo o futuro das redes, anunciou hoje que foi selecionada pela Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), fornecedora líder de comunicações globais de voz e dados por satélite, para implantar a Rede Principal da sua Rede Não Terrestre (NTN), ajudando a habilitar serviços Direct-to-Device (D2D) baseados em 3GPP.

Em apoio ao Iridium NTN DirectSM, a Mavenir fornecerá sua solução Converged Packet Core totalmente em contêiner e nativa da nuvem, hospedada no ambiente de nuvem Amazon Web Services (AWS) da Iridium. A implantação suporta a estratégia da Iridium de oferecer recursos NTN baseados em padrões 3GPP na sua rede de satélites existente, mantendo a prontidão para futuras ofertas D2D.

Ashok Khuntia, Presidente de Core Networks da Mavenir, disse: “Esta colaboração com a Iridium é um marco estratégico na missão da Mavenir de viabilizar uma conectividade perfeita entre domínios terrestres e não terrestres. Com a implantação do nosso Converged Packet Core nativo da nuvem na AWS estamos ajudando a Iridium a fornecer serviços globais de NB-IoT – uma grande demonstração de como as principais soluções flexíveis e escaláveis da Mavenir podem ser adaptadas para atender às necessidades em evolução das redes orientadas por satélite.”

A solução da Mavenir inclui um conjunto completo de funções de rede principais – como Função de Gerenciamento de Sessão Convergente, Função de Plano de Usuário Convergente, Controle de Políticas, Gerenciamento de Assinantes, Função de Exposição de Rede e recursos de mensagens – suportadas por uma plataforma centralizada de operações e análises. A solução foi projetada para alta disponibilidade e redundância geográfica em várias regiões da AWS.

Tim Last, vice-presidente executivo de vendas e marketing da Iridium, disse: “Enquanto nos preparamos para lançar a Iridium NTN Direct, nossa parceria com a Mavenir ajudará a garantir uma base sólida para o serviço. Seja para IoT ou D2D, a Iridium NTN Direct fornecerá uma solução verdadeiramente global, confiável e pronta para o futuro para MNOs, fabricantes de chips e consumidores em todo o mundo.”

O projeto permite uma fácil integração com os sistemas de provisionamento e faturamento existentes da Iridium, além de dar suporte a entrega de tráfego NB-IoT em várias interfaces, incluindo IP, UDP, TCP e entrega de dados não IP (NIDD). A evolução futura em direção ao 5G NR permitirá que a Iridium use a mesma infraestrutura de back-end para um caminho de migração tranquilo e de baixo tempo de inatividade para a conectividade D2D.

Esta última vitória aprimora o crescente portfólio NTN da Mavenir e destaca sua capacidade de habilitar operadores de satélite com soluções de núcleo de pacotes comprovadas e compatíveis com os padrões que são otimizadas para ambientes de implantação nativos da nuvem.

