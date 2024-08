Mavenir et Whitestack étendent l’écosystème des fonctions réseau ouvertes

Intégration réussie des fonctions de réseau clés de Mavenir dans la plateforme ouverte telco cloud de Whitestack, basée sur la technologie d’Intel

RICHARDSON, Texas, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau cloud-native qui prépare l’avenir des réseaux, et Whitestack, un développeur de solutions telco cloud open source, annoncent aujourd’hui la finalisation d’un alignement technologique qui permet une intégration aisée de la solution de systèmes de gestion intégrés (IMS) cloud-native de Mavenir dans la plateforme telco cloud de Whitestack – ce qui témoigne de la précieuse expertise de Mavenir en matière de déploiement cloud-native. Cette collaboration a vu le jour dans le cadre d’un déploiement avec un opérateur de premier plan en Amérique latine et met à profit la puissance et les capacités de performance du processeur Intel Xeon et de la technologie Ethernet Intel.

Donner aux opérateurs de téléphonie mobile les moyens de déployer des processus de travail sur ses solutions cloud est un élément central de la stratégie cloud-native de Mavenir. L’annonce d’aujourd’hui marque l’intégration complète avec la solution telco cloud de Whitestack – qui offre aux téléopérateurs un plus large éventail d’options flexibles de déploiement des solutions de Mavenir – et atteste de l’expansion continue de l’écosystème des télécommunications destiné à éloigner les opérateurs des solutions obsolètes ou monolithiques.

Les deux sociétés tirent parti de la dynamique du secteur, suite aux importantes annonces d’opérateurs adoptant une infrastructure cloud pour assurer les fonctions critiques du réseau. Cette tendance suscite un vif intérêt de la part des opérateurs traditionnels. Pour répondre à cette demande pressante, Mavenir et Whitestack proposent un rapport performance/coût exceptionnel, facilitant ainsi la transition vers des solutions sur cloud.

« Nous sommes très heureux d’avoir achevé le processus d’intégration dans un délai raisonnable, en partie grâce à notre expérience avec d’autres telco clouds et à la polyvalence de Whitestack, qui a su ajuster la configuration de son plan de données pour maximiser nos performances », a déclaré Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de la stratégie commerciale cloud, IA et IMS de Mavenir. « Les solutions cloud doivent être adaptées de façon à convenir aux charges de travail des opérateurs télécoms à mesure que le secteur évolue vers une infrastructure sur cloud », a ajouté Brandon Larson. « Pour y parvenir, il faut des entreprises comme Mavenir qui ont su se doter d’un ensemble de compétences spécialisées à la fois dans l’informatique dématérialisée et dans les télécommunications. »

La solution IMS cloud-native de Mavenir est basée sur une architecture de microservices comprenant des fonctions de réseau conteneurisées (CNF) qui adoptent les codes du cloud-native, pour offrir des services vocaux qui tirent parti des avantages intrinsèques de Kubernetes pour garantir une disponibilité élevée. Cette solution est basée sur la plateforme telco cloud de Whitestack selon un modèle de déploiement automatisé.

« L’un des nombreux avantages d’un telco cloud, par rapport à un cloud privé classique, est la possibilité d’utiliser des techniques avancées pour accélérer les performances des fonctions réseau », a déclaré José Miguel Guzmán, responsable du développement des activités Telco/NFV chez Whitestack. « Chaque application a son propre traitement, mémoire, disque et profil de trafic. Dans WhiteCloud, nous disposons d’un contrôle granulaire sur ces aspects, ce qui nous permet de fournir à chaque VNF ou CNF les paramètres matériels optimaux pour maximiser leur débit, en combinant d’anciens serveurs et des serveurs de nouvelle génération. »

« Les configurations de serveurs basées sur les processeurs Intel Xeon intègrent de nouvelles fonctionnalités conçues pour accélérer le trafic des utilisateurs. Associées au logiciel Intel Infrastructure Power Manager et au contrôleur Intel Ethernet E810, ces configurations permettent aux fournisseurs de services d’optimiser les performances, l’efficacité énergétique et l’espace de leur infrastructure dans les centres de données télécoms », a déclaré Alex Quach, vice-président du groupe Network and Edge d’Intel.

Whitestack s’est imposée comme un acteur clé dans le domaine de l’infrastructure ouverte en Amérique latine, fournissant à des dizaines de centres de données de niveau 1 dans la région une solution telco cloud basée sur une technologie open source. Son offre comprend des réseaux en boîte blanche, des systèmes optiques à haute capacité et des serveurs COTS équipés de processeurs Intel Xeon.

Mavenir, Whitestack et Intel participeront au Open Telco Cloud Summit 2024 à Mexico le 3 septembre 2024 – inscrivez-vous pour y assister en personne ou en ligne.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales.

À PROPOS DE MAVENIR

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com .

À PROPOS DE WHITESTACK

La solution phare telco cloud de Whitestack intègre à la fois des VNF (machines virtuelles) et des CNF (conteneurs) en recourant à des modèles de déploiement standard qui ont fait leurs preuves dans le secteur. Cette solution telco cloud, la plus largement déployée en Amérique latine, est certifiée par les géants du secteur HPE et DELL, gage d’une performance et d’une fiabilité optimales.

Les solutions de réseau ouvert de Whitestack révolutionnent l’infrastructure réseau. Déployez vos solutions dans des réseaux ouverts DC Fabrics avec des configurations Spine & Leaf avancées, ou améliorez l’accès optique et l’agrégation des réseaux avec nos commutateurs ouverts de pointe (whiteboxes). Le tout est géré de manière transparente par notre contrôleur SDN ouvert, Whitesdn, pour un déploiement automatisé inégalé du réseau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.whitestack.com .

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com



GlobeNewswire Distribution ID 9221334