Mavenir et Terrestar franchissent une étape clé pour l’établissement de réseaux non terrestres NB-IoT avec leurs premiers tests de transmission de données en temps réel

En collaboration avec Mavenir, Terrestar a également mis en place à Montréal un laboratoire de pointe dédié aux tests et à l’intégration des communications par satellite basées sur les normes standards de l’industrie du sans-fil.

RICHARDSON, Texas, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, fournisseur de solutions d’avenir en infrastructures réseau infonuagiques, et Terrestar Solutions Inc. (TSI), leader canadien des services mobiles par satellite, ont franchi une étape importante en réalisant avec succès les premières transmissions en direct de données IdO en bande étroite (NB-IoT) via le réseau non terrestre (NTN) du satellite en orbite géostationnaire (GEO) Echostar T1 de TSI. Contrairement à de simples simulations, ces sessions ont été menées dans des conditions réelles, confirmant la fiabilité de cette technologie de pointe.

Ces tests des réseaux NB-IoT pour NTN, réalisés à Allan Park (Ontario), ont permis de démontrer la capacité d’effectuer plusieurs fonctions clés comme l’enregistrement au réseau, la fonction ping et les sessions de données avec transmission en mode IP et non IP (NIDD). La connectivité continue sur 24 heures a également été confirmée, reflétant ainsi la maturité et la stabilité de la solution de Mavenir en conditions réelles. Ces tests de transmission de données ont été effectués sur des modules IdO d’utilisation courante, attestant que cette technologie est prête à être déployée commercialement sur les produits normés 3GPP de divers fournisseurs.

Mavenir a développé une interface personnalisée pour les réseaux d’accès radio (RAN) qui permet une intégration fluide avec l’équipement terrestre et l’infrastructure satellitaire de TSI pour offrir des services utilisant la norme NB-IoT. Cette étape clé ouvre la porte à de futures avancées au moment où Mavenir et TSI travaillent activement au développement de capacités améliorées, incluant des services vocaux et la 5G NR. Une expansion des tests est prévue sur d’autres sites dans l’ensemble du Canada, avec l’objectif de fournir une couverture satellite universelle, même dans les régions les plus reculées.

Diagramme du réseau NB-IoT NTN

Mavenir et Terrestar ont également annoncé l’ouverture d’un laboratoire ultramoderne à Montréal, conçu avec l’objectif d’accélérer la progression des tests NB-IoT et de faciliter les intégrations avec les différents partenaires de TSI. Misant sur les solutions avancées de réseaux d’accès radio (RAN) et de cœur de réseau de Mavenir qui sont hébergées sur la plateforme infonuagique Amazon Web Services (AWS), le laboratoire offre la capacité de travailler directement sur les réseaux NTN pour le NB-IoT. Cette initiative marque un tournant majeur pour accélérer le développement et le déploiement de services connectés par satellite, renforçant l’engagement des deux partenaires envers l’innovation et la collaboration dans ce domaine.

« Depuis les débuts du GSM, le plus grand défi de l’industrie mobile demeure la capacité à fournir une couverture universelle, en particulier dans les régions où cela n’est pas économiquement viable. Les réseaux non terrestres offrent une solution idéale à ce défi, en fournissant une couverture efficace et abordable pour de vastes territoires, ouvrant ainsi de nouveaux marchés où ils peuvent agir en complément aux services cellulaires terrestres existants. L’annonce faite aujourd’hui avec nos partenaires de Terrestar souligne notre engagement commun à faire progresser la connectivité grâce aux technologies basées sur les satellites. », souligne Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir.

Jacques Leduc, président et chef de la direction de Terrestar Solutions, a pour sa part livré le commentaire suivant : « Cet accomplissement représente une étape majeure dans notre collaboration avec Mavenir en vue de commercialiser le service de connexion en bande étroite à l’Internet des objets (NB-IoT) en tant que première phase d’évolution de cette solution pour le marché de masse. Cette initiative est également alignée sur notre mission de connecter la population canadienne, partout et pour tout, en utilisant notre spectre MSS et une technologie standard pour complémenter les architectures existantes des opérateurs de réseau mobile. En testant avec succès notre solution NTN développée avec notre partenaire dans des conditions réelles, nous avons démontré la maturité et la fiabilité de cette technologie. L’établissement du laboratoire de Montréal permettra d’accélérer les tests avec les technologies partenaires, ouvrant la voie à des déploiements IdO à grande échelle dans l’ensemble du Canada. »

Événement à venir :

Ce jeudi 12 décembre, Jacques Leduc, président et PDG de Terrestar Solutions, prononcera une allocution lors de la conférence mondiale des analystes de Mavenir (Global Analyst Event, #MavenirAnalystEvent).

Notes à l’intention des médias :

WEBINAIRE sur demande (offert en anglais seulement) :

Mobile World Live, Mavenir and Terrestar: Get Ready for Launch – How Satellite can Solve the Economics of 5G

LIVRE BLANC (offert en anglais seulement)

5G Non-Terrestrial Networks: Get Ready for Launch

Mavenir a produit un livre blanc détaillé explorant le potentiel transformateur des réseaux non terrestres (NTN) pour étendre la connectivité au-delà des limites traditionnelles. Il met en évidence les avantages stratégiques des solutions NTN pour les opérateurs, y compris leur coût de revient avantageux pour les zones mal desservies et les avancées des normes 3GPP pour une intégration fluide avec les satellites , ainsi que l’approche avant-gardiste de Mavenir pour les réseaux d’accès radio (RAN) hébergés en infonuagique. Découvrez comment les réseaux non terrestres (NTN) redéfinissent la connectivité en permettant une couverture 5G fiable à l’échelle de la planète dans un monde toujours plus connecté.

À propos de Terrestar

Terrestar Solutions inc. est le seul opérateur de satellite mobile canadien dont l’objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l’Internet des objets (IdO), le tout afin de pouvoir connecter les gens où qu’ils soient au Canada. Terrestar poursuit son engagement à contribuer au développement d’un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d’élargir la portée de leur service à l’ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et aux 40 MHz de spectre dans la bande S dont elle dispose, Terrestar est en mesure d’utiliser son service mobile par satellite Strigo pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d’informations, visitez le site terrestarsolutions.ca, contactez media@terrestarsolutions.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Contact média pour Terrestar :

Victoria Ollers

Terrestar Solutions

vicki.ollers@terrestar.ca

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux avec des solutions basées sur le nuage et l’IA qui sont écologiques par conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G pour la mise en place de réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et transformateur avéré dans son industrie, Mavenir propose des solutions primées qui permettent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant ainsi la transformation logicielle des réseaux au bénéfice de plus de 300 fournisseurs de services de communication et d’entreprises évoluant dans plus de 120 pays et desservant plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site mavenir.com.

Contact média pour Mavenir :

Emmanuela Spiteri

pr@mavenir.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b43235f-180f-49a3-bd8a-dccdc693c912/fr

GlobeNewswire Distribution ID 9316760