Mavenir et EdgeQ présentent les premières petites cellules de nouvelle génération 4G et 5G définies par logiciel pour lʼhébergement neutre et la densification urbaine

RICHARDSON, Texas, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur dʼinfrastructure réseau basée sur le cloud et bâtisseur de lʼavenir des réseaux, et EdgeQ, leader de lʼinfrastructure sans fil 5G, dévoilent la nouvelle génération de petites cellules adaptées pour lʼintérieur et lʼextérieur à lʼoccasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile (Mobile World Congress) organisé à Barcelone en 2025. Les petites cellules programmables par logiciel et basées sur le cloud offrent à la fois la 4G et la 5G sur une seule puce, permettant aux clients de reconfigurer dynamiquement et dʼévoluer avec flexibilité de la 4G à la 5G sans changement, reconception, ou réinstallation de matériel.

Cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités destinées aux entreprises et aux fournisseurs dʼhébergement neutres pour les environnements intérieurs et répond aux demandes des fournisseurs de services de communication (CSP) à la recherche dʼun équipement extérieur de pointe répondant aux exigences de la densification urbaine.

Cette nouvelle génération de petites cellules sera caractérisée par sa flexibilité, sa faible consommation dʼénergie et sa facilité de déploiement. Cette solution permet aux fournisseurs de services de communication de satisfaire les besoins croissants en matière de trafic de données, tout en garantissant un retour sur investissement à long terme. Cette solution destinée aux petites cellules, dont la disponibilité généralisée est prévue pour le deuxième trimestre 2025, prendra en charge une série de bandes de spectre 4G et 5G, ainsi que des configurations flexibles allant des installations 4G ou 5G à bande unique aux combinaisons multibandes complexes, sur une seule carte. En outre, cette solution offre une approche évolutive grâce à des mises à jour logicielles à distance, ce qui permet aux fournisseurs de services de communication de migrer en douceur de la 4G vers la 5G sans changer de matériel et de maximiser leurs investissements.

Sachin Karkala, SVP & GM RAN chez Mavenir, a déclaré : « Cette relation stratégique va bouleverser le marché des petites cellules, en introduisant de nouvelles fonctionnalités répondant à un large éventail de besoins. EdgeQ est un partenaire œuvrant à la pointe de la technologie du silicium, et ce partenariat permet dʼaccroître les niveaux de flexibilité des fournisseurs de services de communication, des entreprises et des fournisseurs dʼhébergement neutres. Nous sommes en train de bouleverser lʼéconomie des déploiements 5G grâce à ces petites cellules en réduisant la consommation dʼénergie, en simplifiant le déploiement et en garantissant un retour sur investissement à long terme. »

Cette solution de petites cellules adaptées à lʼintérieur lancée par Mavenir capitalise sur la « station de base sur puce » hautement programmable dʼEdgeQ pour offrir une solution unique et dynamiquement configurable afin dʼaider les fournisseurs de services à passer de la 4G à la 5G, de la NSA à la SA, de la TDD à la FDD et à la prise en charge de plusieurs porteuses. La conception allégée est idéale pour les déploiements en intérieur comme en extérieur où les opérateurs exigent une couverture omniprésente avec un faible coût total de possession.

Vinay Ravuri, fondateur et PDG dʼEdgeQ, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Mavenir pour créer une nouvelle catégorie de petites cellules qui font converger plusieurs radios, bandes et opérateurs vers de nouvelles économies unitaires longtemps recherchées par les fournisseurs de services. La flexibilité que nous apportons avec Mavenir permettra des déploiements de petites cellules sans heurts en répondant aux besoins à court et à long terme de tous les fournisseurs de connectivité. Notre plateforme 4G et 5G à la pointe de la technologie permet la plus grande variété de configurations de spectre possible et garantit une mise à niveau précise au fur et à mesure que le trafic augmente. »

Mavenir propose une solution de petites cellules permettant dʼaméliorer la capacité et la couverture du réseau dans des environnements intérieurs et extérieurs, répondant ainsi à lʼensemble des besoins dʼutilisation des réseaux publics et privés.

L’ensemble du portefeuille radio de Mavenir sera présenté lors du prochain salon MWC Barcelona, qui se tiendra du 3 au 6 mars, dans le hall 2, stand 2H60. Pour plus d’informations sur la présence de Mavenir au salon, consultez le site https://www.mavenir.com/mwc-2025/

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

À propos dʼEdgeQ

EdgeQ est une société de semi-conducteurs basée dans la Silicon Valley qui a mis au point la première « station de base sur puce » 4G+ et 5G définie par logiciel au monde, offrant aux clients la possibilité révolutionnaire de construire et de déployer des réseaux cellulaires sur une seule puce de la taille dʼune pièce de monnaie. Dirigé par des cadres de Qualcomm, Intel et Broadcom, EdgeQ est un pionnier de la connectivité convergente et de lʼIA entièrement personnalisable et programmable par logiciel. La société est parrainée par des investisseurs de renommée mondiale et des géants de lʼindustrie. Pour en savoir plus sur EdgeQ, rendez-vous sur le site www.edgeq.io

Contacts RP :

Mavenir : Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com

EdgeQ : Edward Wu (Directeur Marketing) | ewu@edgeq.io

