Mavenir e EdgeQ Introduzem Primeiras Small Cells 4G e 5G da Próxima Geração Definidas por Software para Hospedagem Neutra e Densificação Urbana

RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e a EdgeQ, líder em infraestrutura 5G sem fio introduzem a próxima geração de small cells internas e externas no Mobile World Congress Barcelona 2025. As small cells nativas da nuvem e programáveis por software, fornecem 4G e 5G em um único chip, viabilizando que os clientes reconfigurem dinamicamente e escalonem elasticamente de 4G para 5G sem qualquer alteração, redesenho ou reinstalação de hardware.

A colaboração introduz novos recursos voltados para provedores de hospedagem corporativos e neutros para ambientes internos e atende às demandas dos provedores de serviços de comunicação (communication service providers – CSPs) que precisam de equipamentos externos de ponta para apoiar a densificação urbana.

A oferta de small cells da próxima geração se concentrará na viabilização da flexibilidade, baixo consumo de energia e facilidade da implantação. A solução capacita os CSPs a atender rapidamente às crescentes demandas de tráfego de dados, garantindo um retorno do investimento a longo prazo. A solução de small cells, definida para disponibilidade geral no 2T 2025, dará suporte a uma ampla gama de bandas de espectro 4G e 5G, e configurações flexíveis de 4G ou 5G de banda única a combinações complexas de múltiplas bandas, em uma única placa. Além disso, a solução oferece uma abordagem preparada para o futuro com atualizações de software remotas, permitindo que os CSPs migrem sem problemas de 4G para 5G sem alterações de hardware com maximização dos investimentos.

Sachin Karkala, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Mavenir, disse: “Esse relacionamento estratégico será disruptivo para o mercado de small cells com a introdução de novas capacidades que atendem a uma ampla gama de necessidades. A EdgeQ é um parceiro que trabalha na vanguarda da tecnologia de silício, e essa parceria proporcionas maiores níveis de flexibilidade para CSPs, empresas e provedores de hospedagem neutros. Estamos mudando a economia das implantações de 5G com small cells, reduzindo o consumo de energia, simplificando a implantação e garantindo o ROI de longo prazo.”

A solução de small cells internas da Mavenir utiliza a “Base station-on-a-chip” altamente programável da EdgeQ para fornecer uma solução singular dinamicamente configurável para ajudar os provedores de serviços a navegar na migração de 4G para 5G, de NSA para SA, de TDD e FDD, e suporte a várias operadoras. O design otimizado é ideal para implantações internas e externas, onde a onipresença de cobertura com baixo TCO é esperada pelos operadores.

Vinay Ravuri, Fundador e CEO da EdgeQ, disse: “Estamos muito contentes com a parceria com a Mavenir para o fornecimento de uma nova categoria de small cells que converge vários rádios, bandas e operadoras em uma nova economia de unidades há muito procurada pelos provedores de serviços. A flexibilidade que oferecemos com a Mavenir impulsionará implantações de small cells sem atrito, atendendo às necessidades de curto e longo prazo de todos os provedores de conectividade. Nossa plataforma 4G e 5G de última geração possibilita a mais ampla gama de configurações de espectro e garante uma via de atualização clara que acompanha o crescimento do tráfego.”

As soluções de small cells da Mavenir viabilizam o aumento da capacidade e da cobertura de rede em ambientes internos e externos, atendendo a toda a gama de casos de uso de rede pública e privada.

O portfólio de rádio completo da Mavenir será exibido no próximo MWC Barcelona, de 3 a 6 de março, no Pavilhão 2, Estande 2S60. Para mais informações sobre a presença da Mavenir no evento, visite https://www.mavenir.com/mwc-2025/

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre a EdgeQ

EdgeQ é uma empresa de semicondutores com sede no Vale do Silício que desenvolveu a primeira “Base Station-on-a-Chip” 4G+5G definida por software do mundo, proporcionando aos clientes a capacidade revolucionária de criar e implantar redes celulares em um único chip do tamanho de uma moeda. Liderada por executivos da Qualcomm, Intel e Broadcom, a EdgeQ é pioneira em conectividade convergente e IA totalmente personalizável e programável por software. A empresa é apoiada por investidores e titãs do setor de renome mundial. Para mais informações sobre a EdgeQ, visite www.edgeq.io

