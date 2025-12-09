Mavenir Confirma Estratégia de Concentração no Mobile Core e no AI Vision com Equipe de Liderança Expandida para Acelerar Estratégia de Rede Nativa de IA

RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis de IA por design, anunciou hoje a criação de uma forte equipe de liderança para acelerar sua visão de redes de IA por design, nativas na nuvem e de telecomunicações. Essa transformação segue a recente recapitalização da empresa e se alinha a uma estratégia atualizada de produtos focada em núcleo móvel, automação habilitada por IA e plataformas nativas da nuvem.

Novo Modelo Operacional Alinhado às Prioridades Estratégicas

O sucesso do investimento em IA terá início com uma abordagem integrada à IA, implementações direcionadas que resolvem problemas específicos com baixo risco, baixa interrupção e recompensas estáveis. Mas deve ir além do uso da IA como capacidade isolada para aumentar os processos existentes. Fundamentalmente é a criação sistemas, desde o primeiro dia, para fazer parte de uma visão maior de IA de operações autênticas e orientadas por intenções, com inteligência em todos os lugares.

O roteiro de IA da Mavenir marca a transição de redes integradas de IA para redes nativas de IA, uma mudança que redefine como as operadoras operam e monetizam sua infraestrutura. As redes integradas por IA aplicam a IA a funções específicas, enquanto as redes nativas de IA incorporam inteligência na arquitetura principal, permitindo automação total, otimização em tempo real e monetização em escala industrial.

Para agilizar a execução e avançar seu roteiro de rede integrado à IA, a Mavenir está se realinhando em dois segmentos de negócios integrados, ambos com foco compartilhado na automação de IA:

Packet Core, mensagens, segurança

Tecnologias de acesso por voz e rádio

Suporte de tecnologias de plataforma e nuvem, e soluções de negócios.

Essa estrutura oferece uma responsabilidade mais clara, foco mais nítido no cliente e execução mais rápida em todas as linhas de produtos e P&D.

Forte Equipe de Liderança Sênior

Como parte do novo modelo operacional, a Mavenir está nomeando vários líderes experientes para funções principais com efeito imediato:

Uli Dopfer,

Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro (CFO)

Com mais de 20 anos de liderança financeira, mais recentemente como CFO da ADTRAN Holdings. O ULI supervisionará as finanças corporativas, operações financeiras, planejamento estratégico de longo prazo e Recursos Humanos.

Dejan Leskaroski,

Vice-Presidente Executivo e Diretor de Receita (CRO)

Liderou anteriormente os engajamentos estratégicos do núcleo móvel e o gerenciamento do ciclo de vida de produtos da Mavenir. Dejan definirá e impulsionará a estratégia de receita global e o crescimento comercial da Mavenir.

Michael Cooper,

Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral, Packet Core, Segurança e Mensagens

Com base na liderança comprovada de Michael em impulsionar o crescimento da unidade de negócios principal de pacotes, sua função agora se expande para abranger os negócios de packet core, segurança e mensagens, além de assumir responsabilidade adicional pela P&D de Capacitação Digital (MDE) da Mavenir.

Santhosh Kumar,

Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral, Plataforma e Nuvem

Desde 2008 como líder em implantações globais de IMS e mensagens e em engenharia de plataforma nos portfólios RAN e IMS. Nesta função, Santhosh liderará a Engenharia de Plataforma, o Centro de Entrega (COD) e o suporte global de produtos com o objetivo de promover a consistência da plataforma, acelerar a transformação da nuvem e dimensionar a eficiência operacional em toda a empresa.

Sachin Karkala,

Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral, IMS & RAN

Líder da Mavenir há mais de 18 anos, Sachin impulsionou transformações nativas e de IA na nuvem, soluções de rede avançadas e implantações Open RAN em grande escala, além de inovações pioneiras em IMS/VoLTE e chamadas de Wi-Fi. Ele agora assume o papel de EVP e Gerente Geral, IMS & RAN, onde liderará as tecnologias de acesso de voz e rádio com o mandato de acelerar a evolução nativa da IA, fortalecer o desempenho de P&D e fornecer soluções de próxima geração para operadores globais.

Sandeep Singh,

Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral, Soluções de Negócios

Sandeep será responsável pelo marketing de produtos em todo o portfólio de produtos da Mavenir. Além dessa função expandida, Sandeep manterá suas responsabilidades de GM na Unidade de Negócios de Capacitação Digital (MDE), continuando a impulsionar a inovação e o crescimento nos sistemas de suporte aos negócios.

A equipe de liderança sênior da Mavenir permanece forte e colaborativa, com Pardeep Kohli (Presidente e CEO), Bejoy Pankajakshan (EVP, Diretor de Tecnologia e Estratégia), BG Kumar (Presidente de Operações Globais, Operações de Vendas e SCMP), Chuck Gilbert (EVP e Diretor Jurídico), Brandon Larson (SVP e GM, Nuvem, IA e Estratégia de Negócios IMS) e Ilia Abramov (VP e GM, Segurança) continuando em suas funções atuais. Sua liderança e firmes parceria darão continuidade e suporte durante os trabalhos em estreita colaboração com os executivos recém-nomeados para acelerar a inovação, fortalecer o foco no cliente e fornecer a visão de rede nativa de IA da Mavenir.

Transições da Liderança

A empresa também anunciou que Terry Hungle, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro; Bahram Jalalizadeh, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Vendas e Marketing; Ashok Khuntia, Presidente de Redes Principais; e Anup Mahajan, Vice-Presidente Sênior de Engenharia, farão a transição das suas funções no final de janeiro de 2026. A empresa agradece sinceramente suas contribuições, liderança e dedicação que moldaram o sucesso da Mavenir. Terry continuará como Conselheiro Especial do Conselho, e Bahram permanecerá envolvido como consultor para apoiar programas contínuos de clientes.

Aceleração da Inovação e do Valor do Cliente

“A Mavenir foi a primeira a fornecer produtos nativos da nuvem e tem mais de 300 operadoras que atendem aproximadamente 3,5 bilhões de assinantes. Com os nossos clientes adotando redes nativas de IA, estamos evoluindo nosso modelo operacional para responder com maior velocidade e clareza”, disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO. “Estamos entusiasmados em receber esses líderes excepcionais na Mavenir. Com uma equipe forte e um foco estratégico mais nítido, estamos bem posicionados para oferecer inovação e valor excepcional para nossos clientes.”

“O compromisso da Mavenir em fornecer soluções de IA por design está alinhado com o fortalecimento das relações com os nossos principais clientes no núcleo móvel”, disse Hubert de Pesquidoux, Presidente Executivo e Sócio Executivo da Siris. “Essa equipe de liderança expandida tem a experiência necessária para impulsionar nossa agenda de crescimento lucrativo e reforçar nossa posição como líder do setor. Estamos prontos para acelerar a inovação e entregar valor sustentável para todas as partes interessadas.”

O Futuro

Com um modelo operacional unificado, um roteiro estratégico renovado e capacidade de liderança expandida, a Mavenir está se posicionando para liderar a transição do setor de redes integradas de IA para redes nativas de IA, fornecendo a automação, inteligência e agilidade que as operadoras exigem para a próxima era de evolução das telecomunicações.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

