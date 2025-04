HOUSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A LyondellBasell (NYSE: LYB), líder global na indústria química, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2024, demonstrando progresso significativo em soluções circulares e de baixo carbono, ação climática e excelência operacional.

“Na LYB, a sustentabilidade é uma oportunidade para reimaginar o futuro e criar valor a longo prazo”, disse Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell. “Nosso relatório de 2024, ‘Da Visão ao Valor’, destaca como estamos repensando o status quo e acelerando o progresso em direção a um futuro circular e de baixo carbono, investindo em tecnologias inovadoras, fortalecendo colaborações e incorporando a sustentabilidade na nossa estratégia central.”

Destaques de sustentabilidade para 2024:

Sucesso do Programa de Valorização (VEP): a iniciativa VEP impulsionada pelos funcionários da empresa resultou em um EBITDA anual recorrente acumulado de US $ 800 milhões e gerou reduções anuais estimadas de emissões de carbono de 310.000 toneladas.

Avanço da economia circular: a LYB aumentou os volumes de polímeros reciclados e de base renovável em 65%, para mais de 200.000 toneladas, progredindo em direção à sua meta para 2030 de produção e comercialização de 2 milhões de toneladas por ano, e alcance de um EBITDA incremental de mais de US $ 1 bilhão 1 .

. MoReTec-1 em andamento: para atender à crescente demanda por polímeros circulares, a empresa iniciou a construção da sua primeira fábrica de reciclagem química em escala comercial em Wesseling, na Alemanha, para converter resíduos plásticos difíceis de reciclar em novas matérias-primas, inclusive de embalagens sensíveis ao contato.

Redução das emissões de carbono: no primeiro trimestre de 2025, a LYB concluiu com segurança o encerramento das operações da sua refinaria de Houston. Isso reduzirá as emissões anuais de Escopo 3 em aproximadamente 40 milhões de toneladas.

Expansão do uso de energia renovável: novos contratos de compra de energia (PPAs) garantidos em 2024 permitirão que a LYB atinja sua meta de obter pelo menos 50% da eletricidade de fontes renováveis até 2030.

Excelência em segurança: dos mais de 90 locais de fabricação da LYB, 70 alcançaram GoalZERO, 72 não registraram lesões e a empresa alcançou sua segunda taxa total de incidentes registrável mais baixa de todos os tempos (0,127).

Crescimento e investimentos estratégicos: a empresa adquiriu a APK AG, adicionando a tecnologia Newcycling ao seu portfólio de reciclagem baseada em solução de resíduos de polietileno de baixa densidade (LDPE).

Reconhecimento da sustentabilidade: classificada em primeiro lugar entre os produtores de plásticos no ranking de empresas de economia circular de 2024 da BloombergNEF e manteve sua classificação AA ESG da MSCI.

“Permanecemos firmes no nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação para o futuro. Nossos investimentos em soluções circulares e de baixo carbono, juntamente com nossa dedicação à segurança e excelência operacional, impulsionarão nosso progresso com foco nas nossas metas para 2030 e 2050. Estamos transformando a nossa visão em valor duradouro, garantindo a criação de um impacto significativo para os nossos clientes, acionistas e sociedade.” – Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell

Para mais detalhes, leia o Relatório de Sustentabilidade 2024 em www.lyondellbasell.com.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) – líder na indústria química global, criando soluções para a vida sustentável do dia a dia. Por meio de tecnologia avançada e investimentos focados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, buscamos agregar valor aos nossos clientes, investidores e sociedade. Como uma das maiores produtoras mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e cuidados de saúde de qualidade. Para mais informações, visite www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn

Para mais informações, entre em contato com:

Nick Facchin

Gerente Sênior, Comunicações Executivas e Relações com a Mídia

Telefone: +1 (713) 309 4791

Email: nick.facchin@lyondellbasell.com

1 Incremental ao EBITDA anual oriundo de materiais fósseis nos segmentos de O&P Américas e O&P EAI



