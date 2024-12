Lumi Global fait l’acquisition de la société Assembly Voting afin de renforcer son leadership en matière de produits et d’accélérer son expansion internationale

LIPHOOK, Royaume-Uni, 22 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lumi Global, leader mondial des solutions technologiques de réunion pour les assemblées générales annuelles, les relations avec les investisseurs et les réunions des membres, est fier d’annoncer l’acquisition d’Assembly Voting, une société technologique spécialisée dans les solutions de vote et d’élection vérifiables de bout en bout basées sur le cloud via sa plateforme propriétaire, Electa. Cette acquisition stratégique vient renforcer l’engagement de Lumi Global en faveur de l’innovation tout en étendant ses capacités au-delà de l’environnement des réunions en direct pour s’orienter vers de nouvelles opportunités de marché.

Principaux points forts de l’acquisition

Renforcement du leadership de l’entreprise en matière de produits Par son acquisition, Assembly Voting introduit dans le portefeuille de Lumi une vérifiabilité avancée de bout en bout, ce qui permet de garantir des processus d’élection et de vote sécurisés, transparents et vérifiables pour les clients du monde entier.

Alors que Lumi Global propose depuis longtemps des solutions de vote anonyme, Assembly Voting vient renforcer cette capacité grâce à ses fonctionnalités avancées, consolidant ainsi la position de Lumi Global en tant que leader dans le domaine des technologies de réunion et des solutions d’élection. Renforcement du portefeuille de produits Spécialement conçue pour les élections programmées et le vote asynchrone, la plateforme Electa vient compléter les solutions de Lumi Global conçues jusqu’à présent pour les réunions en direct et le vote synchrone.

Parce qu’elle met l’accent sur la vérifiabilité, la sécurité et l’évolutivité, la plateforme Electa accroît la capacité de Lumi à soutenir les organisations à chaque étape de leurs processus décisionnels, avant et pendant leurs réunions clés. Accélération de l’expansion internationale Grâce à cette acquisition, Lumi Global renforce sa présence au Danemark et en Espagne et ouvre de nouvelles opportunités sur ces marchés d’importance stratégique.

Lumi Global bénéficie d’un positionnement stratégique idéal pour assurer le déploiement de la plateforme Electa sur ses marchés clés d’Amérique du Nord, de la région EMEA et de la région APAC. L’expertise au service de l’innovation En venant enrichir le processus d’innovation de Lumi Global, l’intégration de l’équipe de développement expérimentée d’Assembly Voting permettra également à Lumi Global de bénéficier de nouvelles opportunités en matière de collaboration et de croissance.

L’excellence de la plateforme Electa est également validée par une étude indépendante du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) qui l’a classée parmi les meilleures solutions de vote électronique au monde sur un total de 82 outils analysés. Réputé pour ses travaux sur la cybersécurité et l’utilisabilité, le groupe de recherche SECUSO (Security, Usability, Society) du KIT a souligné l’importance particulière accordée à ces aspects par Electa, ce qui renforce sa crédibilité et son leadership dans le domaine. Vous pouvez accéder à l’étude complète ici.

Le point de vue des dirigeants

« Cette acquisition marque une avancée audacieuse pour Lumi Global, car elle nous permet d’étendre nos capacités produits au-delà des seules réunions ponctuelles pour atteindre le marché plus large des élections », a déclaré Richard Taylor, PDG de Lumi Global. « En ouvrant de nouvelles opportunités, l’intégration des technologies innovantes d’Assembly Voting avec la plateforme mondiale de Lumi nous permettra de rester à l’avant-garde des solutions technologiques de réunion, d’élection et de vote dans les assemblées générales annuelles, les événements de relations avec les investisseurs et les réunions d’organisations membres dans le monde entier. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Lumi Global, car la vision et l’approche innovante de cette entreprise sont en parfaite adéquation avec les nôtres », a déclaré Jacob Gyldenkaerne, PDG d’Assembly Voting. « Non seulement ce partenariat vient élargir la portée de notre technologie, mais il améliore également notre capacité à servir une clientèle mondiale encore plus diversifiée avec des solutions vérifiables de bout en bout en matière d’élection. »

Un soutien aux objectifs stratégiques de Lumi Global

L’acquisition d’Assembly Voting par Lumi Global témoigne de son engagement dans la gestion des réunions et des élections importantes en vue d’obtenir des décisions fiables dans le monde entier. Si les réunions en direct et les assemblées générales adoptent des formats de plus en plus numériques, les élections ont également évolué pour passer des bulletins de vote papier traditionnels à des plateformes numériques plus sûres et plus fiables. Cette transformation numérique est pour nous l’occasion de créer une plateforme unifiée répondant parfaitement à ces deux besoins. Les clients de Lumi Global sont de plus en plus à la recherche d’une solution complète qui offre une telle intégration.

À propos de Lumi Global

En gérant les réunions et les élections importantes en vue d’obtenir les décisions les plus fiables au monde, Lumi Global garantit des expériences fluides et engageantes pour les participants en présentiel et en ligne. Grâce à la technologie de pointe de Lumi Global et à sa présence mondiale unique, il est désormais possible d’obtenir une prise de décision éclairée lors des réunions annuelles, des élections, des réunions des membres, des réunions législatives, des événements de relations avec les investisseurs et des conférences téléphoniques sur les résultats des entreprises. Depuis plus de 30 ans, Lumi est au cœur de l’innovation industrielle en co-créant avec ses clients des solutions visant à simplifier les réunions complexes pour en faire des événements fluides et sereins qui favorisent la responsabilisation et l’engagement de manière significative.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Sylvie Harton

Directrice de la stratégie commerciale

sylvie.harton@lumiglobal.com

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9-de6d0e1e94b3

GlobeNewswire Distribution ID 1001040200