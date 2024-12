Lumi Global adquire a Assembly Voting para fortalecer a liderança de produtos e acelerar a expansão internacional

LIPHOOK, Reino Unido, Dec. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lumi Global, líder global em soluções de reuniões orientadas para a tecnologia em Assembleias Gerais Anuais, Relações com Investidores e Reuniões de Membros, orgulhosamente anuncia a aquisição da Assembly Voting, uma empresa de tecnologia especializada em eleições e soluções de votação baseadas em nuvem verificáveis de ponta a ponta por meio de sua plataforma proprietária, Electa. Essa aquisição estratégica reforça o compromisso da Lumi Global com a inovação, ao mesmo tempo em que expande suas capacidades além do ambiente de reuniões ao vivo, para novas oportunidades de mercado.

Principais destaques da aquisição

Aprimorando a liderança do produto A Assembly Voting adiciona verificabilidade avançada de ponta a ponta ao portfólio da Lumi, garantindo processos de eleição e votação seguros, transparentes e verificáveis para clientes em todo o mundo.

Embora a Lumi Global já ofereça soluções de votação anônima há bastante tempo, a Assembly Voting eleva essa capacidade a um novo patamar com seus recursos avançados, consolidando a posição da Lumi Global como líder em tecnologia de reuniões e soluções para eleições. Ampliação do portfólio de produtos A plataforma Electa foi projetada especificamente para eleições agendadas e votações assíncronas, complementando as soluções existentes da Lumi Global voltadas para reuniões ao vivo e votações síncronas.

Com foco em verificabilidade, segurança e escalabilidade, a plataforma Electa amplia a capacidade da Lumi de apoiar organizações em todas as etapas de seus processos de tomada de decisão, tanto antes quanto durante reuniões importantes. Impulsionando a expansão internacional Essa aquisição estabelece a presença da Lumi Global na Dinamarca e na Espanha, abrindo novas oportunidades nesses mercados estrategicamente significativos.

A Lumi Global está estrategicamente posicionada para implementar a plataforma Electa em seus principais mercados da América do Norte, EMEA e APAC. Impulsionando a inovação com expertise A inclusão da experiente equipe de desenvolvimento da Assembly Voting enriquece o pipeline de inovação da Lumi Global, trazendo novas oportunidades de colaboração e crescimento.

A excelência da plataforma Electa é ainda validada por um estudo independente conduzido pelo Karlsruhe Institute of Technology (KIT), que a classificou entre as melhores soluções de votação eletrônica do mundo em uma análise de 82 ferramentas. O grupo de pesquisa SECUSO (Segurança, Usabilidade, Sociedade) do KIT, renomado por seu trabalho em cibersegurança e usabilidade, destacou o forte foco da Electa nessas áreas, reforçando sua credibilidade e liderança no setor. O estudo completo está disponível aqui.

Perspectivas de liderança

“Essa aquisição marca um avanço significativo para a Lumi Global, ao expandirmos nossas capacidades de produto além do dia da reunião e para o mercado mais amplo de eleições”, afirmou Richard Taylor, CEO da Lumi Global. “A integração das tecnologias inovadoras da Assembly Voting à plataforma global da Lumi desbloqueará novas oportunidades, garantindo que permaneçamos na vanguarda das soluções tecnológicas para reuniões, eleições e votações em Assembleias Gerais Anuais, Relações com Investidores e Organizações de Membros em todo o mundo.”

“Estamos entusiasmados por nos juntar à Lumi Global, uma empresa cuja visão e abordagem inovadora estão perfeitamente alinhadas com as nossas”, disse Jacob Gyldenkaerne, CEO da Assembly Voting. “Essa parceria não apenas amplia o alcance da nossa tecnologia, mas também fortalece nossa capacidade de atender uma base de clientes ainda mais diversificada e global com soluções de eleições verificáveis de ponta a ponta.”

Apoiando os objetivos estratégicos da Lumi Global

A aquisição da Assembly Voting pela Lumi Global ressalta sua dedicação em viabilizar reuniões e eleições essenciais para decisões confiáveis em todo o mundo. À medida que reuniões presenciais e assembleias gerais se adaptam a formatos cada vez mais digitais, as eleições também evoluíram, passando das cédulas de papel tradicionais para plataformas digitais mais seguras e confiáveis. Essa transformação digital cria a oportunidade para uma plataforma unificada que atenda perfeitamente a ambas as necessidades. Os clientes da Lumi Global buscam, cada vez mais, uma solução abrangente que ofereça essa integração.

Sobre a Lumi Global

A Lumi Global viabiliza reuniões e eleições essenciais para decisões confiáveis em todo o mundo, proporcionando experiências integradas e envolventes para participantes presenciais e online. Com tecnologia de ponta e presença global única, a Lumi Global capacita a tomada de decisões informadas em assembleias anuais, eleições, reuniões de membros, reuniões legislativas, reuniões de relações com investidores e teleconferências de resultados financeiros. Há mais de 30 anos, a Lumi lidera a inovação do setor, cocriando soluções com seus clientes para simplificar o complexo e oferecer reuniões impecáveis, sem estresse, que promovem responsabilidade e engajamento significativo.

