Lithium Werks obtient l’IATF 16949 et renouvelle l’ISO 9001

AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Lithium Werks a le plaisir d’annoncer qu’elle a renouvelé sa certification ISO 9001 de longue date, désormais valable jusqu’à la fin de l’année 2023, et mis à niveau la précédente certification de qualité automobile TS 16949:2009 en faveur de la nouvelle certification IATF 16949:2016, enregistrée auprès du BSI (British Standards Institute), pour les usines d’assemblage de cellules et de revêtements d’électrode de Changzhou.

L’International Automotive Task Force IATF 16949:2016 est le système de gestion de la qualité automobile privilégié et remplace l’ISO/TS 16949:2009 en intégrant les nombreux systèmes internationaux de gestion de la qualité automobile tels que : VDA (Allemagne), AIAG et QS-9000 (Amérique du Nord), AVSQ (Italie), FIEV (France) et SMMT (Royaume-Uni).

Marcus Higginbotham, directeur mondial de la qualité pour Lithium Werks, a déclaré : « IATF 16949:2016 est la norme de qualité la plus stricte de l’industrie automobile, et l’obtention de cette certification démontre le dévouement et la maturité du personnel et l’engagement de la direction en matière de qualité. »

Cette norme IATF 16949 a été mise en œuvre selon les exigences des clients et a été intégrée dans les philosophies d’exploitation de Lithium Werks et les QMS existants.

Don Lenz, vice-président des ventes mondiales de Lithium Werks, a déclaré : « Ces certifications donneront à nos clients la certitude que ces cellules peuvent être conçues et utilisées non seulement pour des applications de transport où les caractéristiques de puissance, de sécurité et de durée de vie (déposées sous le nom Power.Safety.Life.™) sont importantes, mais aussi dans tous les marchés verticaux qui exigent le coût total de possession le plus bas. »

Lithium Werks félicite son équipe de Changzhou pour cette réalisation historique.

Pour en savoir plus sur Lithium Werks, rendez-vous sur www.LithiumWerks.com