L’expansion d’Archipelago International se poursuit avec la signature d’un accord à Dubaï

JAKARTA, Indonésie, 14 février 2020 /PRNewswire/ — Archipelago International, le plus grand opérateur hôtelier privé et indépendant d’Asie du Sud-Est, a annoncé un nouvel accord de partenariat stratégique à long terme avec Maison Privee, l’une des sociétés de gestion de maisons de vacances et de locations d’entreprise à la croissance la plus rapide de Dubaï.

L’accord de licence verra Archipelago entrer sur le marché des Émirats arabes unis avec la marque haut de gamme « Maison Privee powered by Aston ». L’accord, qui implique d’incorporer Maison Privee dans la plateforme hôtelière d’Archipelago, permettra également à Maison Privee d’accéder à l’expertise, à la distribution, au marketing et à l’infrastructure d’entreprise d’Archipelago en Asie du Sud-Est.

En 2018, Maison Privee a annoncé l’obtention d’un investissement en capital de série A de 4 millions de dollars auprès d’un investisseur privé. Cet investissement de série A et l’accord de licence avec Archipelago garantissent une plateforme appropriée qui permettra à Maison Privee d’augmenter rapidement son stock de chambres dans les temps à venir.

Commentant l’accord, Gerard Byrne, directeur général d’Archipelago Overseas, a déclaré : « Bien qu’il ne soit pas unique dans le contexte international, il s’agit du premier accord de ce type aux Émirats arabes unis, et celui-ci permet non seulement de compléter les objectifs stratégiques du gouvernement en matière d’hébergement pour l’Exposition universelle de 2020, mais il offre également à nos clients d’Asie du Sud-Est un choix plus vaste lorsqu’ils visitent Dubaï directement ou via les villes saintes du Royaume d’Arabie saoudite, dans le cadre d’un forfait Oumra ou Hadj et pèlerinage. »

Dans une déclaration commune au sujet de la transaction, Paul Mallee et Rami Shamaa, cofondateurs et directeurs généraux conjoints de Maison Privee, ont déclaré : « Après avoir réussi à obtenir un important investissement privé de série A en 2018, il était essentiel que nous créions un environnement propice pour que cet investissement fonctionne et nous aide à atteindre nos objectifs de croissance ambitieux au cours des trois prochaines années. Archipelago nous fournit cette plateforme et, avec le capital de marque d’Aston et la réputation d’Archipelago de manière générale, tant dans cette région qu’en Asie du Sud-Est, nous sommes très confiants quant à cette prochaine étape de notre développement.

À propos d’Archipelago International

Archipelago International exploite le plus grand portefeuille hôtelier d’Indonésie avec plus de 150 hôtels et 100 nouvelles propriétés en cours de développement en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. Avec 20 000 chambres dans plus de 60 villes, les marques du groupe, qui vont des plus économiques aux plus haut de gamme, incluent ASTON, Alana, Collection by ASTON, Huxley, Kamuela, HARPER, Quest, NEO, favehotels et NOMAD.

À propos de Maison Privee

Maison Privee a été fondée en mars 2017 par Paul Mallee et Rami Shamaa. C’est l’une des sociétés de gestion de maisons de vacances et de locations d’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide à Dubaï, avec un portefeuille de plus de 200 appartements, penthouses et villas de qualité dans les meilleurs quartiers de Dubaï. Maison Privee offre à ses clients une véritable saveur de Dubaï en leur proposant des expériences de “home away from home” (un “deuxième chez-soi”), qui procurent plus d’espace et de confort qu’un hôtel, tout en offrant une expérience de réservation sans faille et l’hospitalité chaleureuse qui fait la réputation du Moyen-Orient. Maison Privee permet d’accroître le retour sur investissement des propriétaires en capitalisant sur la forte demande de logements à louer à court terme de la part des entreprises et du secteur du tourisme. Elle offre également aux propriétaires des solutions flexibles pour la gestion et l’optimisation des actifs immobiliers résidentiels et hôteliers.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1088812/Archipelago_ International_Logo.jpg