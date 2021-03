Les Stevie Awards lancent une série de séminaires en ligne du 22 au 25 mars afin d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs dans une année 2021 incertaine

FAIRFAX, Virginie (États-Unis), 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — L’académie des Stevie® Awards, qui décerne chaque année un ensemble de trophées professionnels de niveau mondial, vient d’inaugurer une nouvelle série de webinaires intitulée « The Stevie Awards Success Series », destinée à aider ses lauréats passés, actuels et potentiels à atteindre leurs objectifs et conserver une longueur d’avance.

L’académie des Stevie® Awards organise, du 22 au 25 mars 2021, une série de quatre formations en ligne intitulée The Stevie Awards Success Series à l’intention des professionnels de l’ensemble des secteurs et organisations. Son objectif : tirer parti de l’expérience des plus brillants lauréats des trophées Stevie, ainsi que d’un panel de juges, experts sectoriels et dirigeants d’entreprise. Les participants à cette Success Series pourront en apprendre davantage sur les récits d’entreprise efficaces, observer les coulisses de la sélection des Stevie Awards, découvrir comment tirer parti d’une victoire dans la perspective de gains futurs, et bien plus encore.

Depuis 19 ans, les Stevie Awards célèbrent et récompensent les réalisations exceptionnelles et les contributions positives apportées par des organisations et des travailleurs professionnels issus du monde entier. Les Stevie Awards ont créé cette série de webinaires à l’intention des lauréats des prix actuels, passés et futurs des secteurs des relations publiques, de la communication, du marketing et au-delà, qui sont à la recherche de moyens innovants pour rester agiles et réussir dans un environnement d’affaires hautement concurrentiel.

Reprenant le principe des catégories de récompenses mises en place par les Stevie Awards pour chaque taille d’entreprise et chaque branche, depuis les petites start-ups jusqu’aux grandes organisations générant un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars et plus, les sessions de la Success Series comporteront des enseignements visant un large éventail de profils démographiques.

Les participants aux webinaires de réussite Stevie Awards auront ainsi l’opportunité de :

Découvrir comment exploiter leurs récompenses pour réussir dans le futur et faire valoir leur crédibilité auprès de leurs clients et prospects ;

Apprendre à exceller dans le narratif d’entreprise pour saisir les opportunités de se démarquer ;

S’informer sur les modalités d’obtention d’un trophée Stevie Award auprès des lauréats passés ;

Obtenir des astuces primées et une présentation en coulisses de la procédure d’inscription et de sélection des prix, lors d’une séance de questions/réponses en direct avec le jury des Stevie awards ;

Accéder à la bibliothèque de ressources fournie par les intervenants avant, pendant et après les webinaires.

Les intervenants des séminaires Success Series sont des dirigeants d’entreprise, fondateurs et professionnels issus de cabinets de conseil et d’entreprises aussi célèbres que Cisco, Ford Otosan, IBM ou Microsoft, pour ne citer que quelques exemples. Deux des animateurs de ces webinaires sont des personnalités clés de l’organisation des Stevie Awards : Michael Gallagher, président exécutif et fondateur des Stevie Awards, animera la session « Que faut-il faire pour remporter un Stevie Award ? », tandis qu’Anne White, coordinatrice des Stevie Awards, présentera le webinaire consacré aux « Conseils et questions/réponses primés par le jury des Stevie Awards ».

Calendrier et sessions des webinaires Success Series :

Comment exceller dans le récit d’entreprise

DATE : le lundi 22 mars 2021

Conseils et questions/réponses primés par le jury des Stevie Awards

DATE : le mardi 23 mars 2021

Que faut-il faire pour remporter un Stevie Award ?

DATE : le mercredi 24 mars 2021

Tirez parti de votre prix pour votre succès futur

DATE : le jeudi 25 mars 2021

Le résumé détaillé des webinaires, ainsi que les fiches de présentation des conférenciers, sont consultables ici . Chaque séminaire en ligne sera diffusé en direct de 13 h 00 à 14 h 00 (heure de l’Est). Les retransmissions à la demande et les présentations seront disponibles jusqu’à la fin de l’année 2021.

Chaque inscription donne droit à cinq personnes au maximum d’assister à la série de séminaires. Chaque participant disposera ainsi de son propre profil sur la plateforme virtuelle des Stevie Awards, qui lui permettra de participer aux discussions animées, débats en direct, sondages, sessions de questions/réponses et créations de réseau.

L’inscription à la Success Series sera possible jusqu’au 25 mars 2021.

Des opportunités de soutien publicitaire et de parrainage pour la Success Series sont disponibles. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter [email protected] .

Contact relations publiques

Nina Moore, responsable marketing, [email protected] com