Les casinos en ligne réglementés utilisent une technologie de niveau militaire pour déjouer les cybercriminels

WATERFORD, Irlande, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que la cybercriminalité sévit et que les violations de données se multiplient, les casinos en ligne fiables du monde entier s’arment des dernières technologies de cryptage de niveau militaire pour déjouer même les cybercriminels les plus redoutables.

Selon Minimum Deposit Casinos (MDC), un portail mondial de ressources sur les casinos, les violations de données sont de plus en plus fréquentes et coûteuses, car des criminels pleins de ressources se cachent partout sur la toile. En ce qui concerne le secteur des jeux d’argent, le cryptage des données va au-delà de la simple protection des transactions financières : il s’agit de sécuriser chaque interaction, de la connexion à l’historique des jeux. Toutes les informations relatives aux joueurs sont cryptées, ce qui les rend pratiquement inaccessibles aux personnes non autorisées.

« Les casinos en ligne réglementés et jouissant d’une excellente réputation ne peuvent pas se permettre de voir leur sécurité compromise. La sécurité et la protection des joueurs sont des éléments non négociables. Pour se préserver de toute menace numérique, ils investissent massivement dans le cryptage multicouche de nouvelle génération ; la même technologie que celle utilisée par les gouvernements et les institutions financières mondiales », a déclaré Miranda Raaff, Responsable de l’information sur les jeux en ligne chez MDC.

« Ce niveau de sécurité de haute technologie signifie que même dans le cas d’une éventuelle violation de données, les informations cryptées restent illisibles et inutilisables pour les cybercriminels. L’intégration de pare-feu de pointe, le cryptage de bout en bout et les systèmes de surveillance en temps réel permettent aux casinos en ligne de garantir une sécurité optimale pour chaque transaction, des dépôts aux retraits, et pour chaque interaction avec les joueurs en cours. »

L’instauration de ces mesures était des plus urgentes. Avec des violations très médiatisées comme celles du géant de l’énergie Halliburton, de la société de courtage en données National Public Data (NPD) et du géant de l’automobile Toyota, les informations sensibles de milliards de personnes pourraient être exposées.

« Les enjeux n’ont jamais été aussi importants. Les casinos en ligne réglementés ont pour mission de déjouer les cyber-hooligans à chaque instant. C’est pourquoi ils adaptent constamment leurs défenses pour lutter contre les nouvelles menaces dans un monde cybernétique en constante évolution. La confiance des joueurs est la pierre angulaire de leur succès. C’est pourquoi ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour la préserver », conclut M. Raaff.

À propos de Minimum Deposit Casinos

Minimum Deposit Casinos, une division de OneTwenty Group, est un portail de ressources sur les jeux en ligne mondial qui analyse et recommande aux joueurs les casinos en ligne les plus fiables. MDC analyse tous les aspects des casinos en ligne, de la vérification des détails de la licence de jeu à la sécurité, en passant par les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables, avant de les recommander aux joueurs.

Site Internet : https://www.minimumdepositcasinos.org/

E-mail de contact : miranda@onetwentygroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000991165