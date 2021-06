LeddarTech félicite le Groupe MILLA pour le lancement de son POD autonome équipé du Leddar Pixell lors de deux événements majeurs en juin, dont le Grand Prix de France de Formule 1

Le Groupe MILLA présente sa navette autonome équipée du LiDAR Leddar Pixell lors de deux événements majeurs en juin.

QUÉBEC, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer que son client, le Groupe MILLA, basé en France, a choisi les solutions de détection LeddarTech comme contributeur essentiel au lancement de sa navette autonome MILLA POD. MILLA a adopté le LiDAR solid-state 3D de LeddarTech, le Leddar™ Pixell, lauréat de plusieurs prix, pour son champ de vision de 180 degrés et ses capacités de détection d’objets à haute fiabilité.

Le Groupe MILLA, basé en France, développe et commercialise une navette électrique autonome. MILLA est un chef de file du secteur de la mobilité et une ressource essentielle pour toutes les organisations publiques et privées désireuses de mettre en œuvre une solution de mobilité adaptée, efficace et durable. MILLA présentera ses navettes électriques entièrement autonomes, équipées du Leddar Pixell, lors de deux événements majeurs qui se tiendront durant le mois de juin en France.

Salon technologique VIVA Technology, du 16 au 19 juin à Paris, France

MILLA présentera sa navette POD entièrement autonome lors de la conférence de renommée mondiale VIVA Technology. Cet événement prestigieux implique la représentation de 125 pays. L’édition 2021 mettra en vedette des conférenciers de renom tels Tim Cook, PDG d’Apple et Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et verra la participation de plus de 13 000 startups.

Conférence Smart & Sustainable Mobility, du 17 au 20 juin, organisée dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, France

La navette POD entièrement autonome de MILLA sera au centre de la conférence Smart & Sustainable Mobility organisée dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 1, l’un des événements sportifs les plus populaires au monde. MILLA présentera sa technologie de classe mondiale et son approche innovante en matière de sécurité. Le POD fonctionnera de manière entièrement autonome, sans aucun conducteur de sûreté à bord. À l’aide de divers capteurs, dont le Leddar Pixell, le POD crée une « bulle de sécurité » virtuelle. Contrairement à de nombreuses autres navettes autonomes, le MILLA POD sera suivi à distance par un ingénieur de surveillance, capable d’intervenir et de prendre le contrôle du véhicule si nécessaire. Ce système de sécurité de redondance innovateur est en cours de perfectionnement et sera bientôt disponible sur le marché pour permettre à une personne de surveiller jusqu’à 10 navettes à la fois. Les ingénieurs de MILLA ont ainsi franchi une étape importante dans la technologie visant à accélérer l’adoption des véhicules entièrement autonomes et à renforcer la confiance des utilisateurs grâce à une sécurité encore accrue.

« Je félicite le Groupe MILLA pour leur participation à ces événements prestigieux », a déclaré le chef de la direction de LeddarTech, Charles Boulanger. « C’est un honneur pour LeddarTech d’avoir contribué à leur suite de capteurs avec l’adoption de notre Leddar Pixell par le Groupe MILLA. Ce dernier se consacre à la sécurité et au bien-être des passagers et des usagers de la route vulnérables, et LeddarTech appuie ce même engagement. Cette reconnaissance de la primauté de la sécurité est également partagée par le Groupe RATP, société d’État exploitant des services de transport public présente dans 13 pays et sur quatre continents, qui a été chargé d’évaluer et de qualifier des véhicules de transport collectif autonomes. La RATP a rapporté que les systèmes d’exploitation du MILLA POD, qui intègrent le Leddar Pixell, répondaient aux strictes exigences de qualification imposées », a conclu M. Boulanger.

« Le Groupe MILLA est fier de l’approche innovatrice que nous avons adoptée dans le développement de nos véhicules autonomes », a déclaré son président, Frédéric Mathis. « La décision de collaborer avec LeddarTech nous a permis d’avoir pleinement confiance dans la capacité de nos navettes autonomes de fonctionner en toute sécurité et efficacement », a poursuivi M. Mathis. « Pouvoir faire la démonstration de nos navettes autonomes à l’événement Smart & Sustainable Mobility au Grand Prix de France de Formule 1 et présenter notre technologie à la conférence VIVA Technology constitue une occasion exceptionnelle pour notre entreprise et une reconnaissance de notre technologie », a conclu M. Mathis.

À propos du Groupe MILLA

Le Groupe MILLA est une entreprise française d’ingénieurs indépendante qui fait autorité, spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et l’expérimentation de produits et services de mobilité précurseurs. Le concept de mobilité innovateur de MILLA est de fournir un service de transport durable, modulaire, évolutif et adaptable accessible à tous. Depuis 2019, les navettes MILLA circulent tous les jours sur route ouverte à la vitesse de 30 km/h en mode autonome, un service unique au monde. MILLA est aujourd’hui le seul fournisseur de mobilité à proposer des solutions de transport sur demande et multimodales (pour les personnes et les marchandises) en zone rurale et périurbaine. Les technologies mises en œuvre par le Groupe MILLA ont aussi des impacts importants sur l’industrie automobile. Des entreprises mondiales de premier plan utilisent les services de MILLA, comme la robotisation et l’automatisation de véhicules et leur expérimentation sur route ouverte. www.millagroup.fr

Groupe MILLA, www.millagroup.fr

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

www.leddartech.com

