LeddarTech Associa-se ao STMicroelectronics Partner Program para Acelerar a Entrada do Cliente no Mercado

QUEBEC CITY, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD Nível 1-5, anuncia a sua entrada para o STMicroelectronics Partner Program para colaborar com a STMicroelectronics por meio do desenvolvimento e promoção conjunta de soluções LiDAR com base em soluções de varredura de feixe de laser com base em MEMS da STMicroelectronics, e nos componentes de detecção e produtos de software da LeddarTech.

A LeddarTech acredita que a colaboração da indústria leva a um maior valor para o cliente final e isso é especificamente necessário para resolver os desafios quanto ao fornecimento de sistemas ADAS mais seguros e implantação de condução autônoma. Essa convicção levou à LeddarTech a estabelecer e planejar o Leddar™ Ecosystem, que é composto por fornecedores líderes do setor que apoiam o desenvolvimento de soluções de detecção automotiva para aplicativos ADAS e AD pelo cliente.

Projetadas com aplicações automotivas e industriais exigentes em mente, as soluções de leitura de feixe de laser com base em MEMS espelho da ST são ideais para uma escala larga de aplicações de alto desempenho, alta precisão e alta confiabilidade”. A ST, fornecedora líder da indústria de soluções de varredura de feixe de laser com base em MEMS, fornece um bloco de construção essencial e uma tecnologia de habilitação principal para LeddarTech.

Em conjunto com a LeddarTech, o Ecosystem oferece conhecimento técnico, tecnologia, componentes, software, ferramentas e serviços, aproveitando a plataforma de diagnóstico de hardware da LeddarTech que é aberta e escalonável. Seus membros são pré-qualificados para integração com o software de fusão e percepção de sensores LeddarEngine™ e LeddarVision™ da LeddarTech.

A adição da STMicroelectronics ao Leddar Ecosystem e a inclusão da LeddarTech ao STMicroelectronics Partner Program maximiza a agilidade do design e reduz o tempo de ciclo, os custos e o risco, levando a um menor tempo de colocação no mercado para os clientes.

“O ST Partner Program ajuda as equipes de design dos clientes a acessar habilidades e recursos extras para ajudar no desenvolvimento de engenharia e encurtar o tempo de colocação de novos produtos no mercado”, disse Alessandro Maloberti, Diretor de Ecossistema de Parceiros da STMicroelectronics. “Ao selecionar, qualificar e certificar nossos parceiros do programa, estamos dando mais um passo importante para ajudar os clientes a acelerar o design e o desenvolvimento, e lançar no mercado produtos e serviços mais robustos e eficientes.”

“Esta parceria engloba a oferta da LeddarTech de tecnologia de detecção fundamental, software e experiência em componentes, juntamente com as soluções de varredura de feixe de laser com base em MEMS comprovadas da ST. Essa abordagem permite que os clientes da ST desenvolvam e implantem sensores LiDAR e sistemas ADAS e AD relacionados que atendam aos seus rigorosos requisitos de desempenho e custo”, disse Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo da LeddarTech. “A ST tem um histórico comprovado de ofertas de qualidade, previsibilidade e volume necessários no setor automotivo. É um grande prazer fazer essa parceria para permitir a implantação em massa da tecnologia LiDAR no mercado de automóveis”, concluiu Poulin.

A STMicroelectronics, líder global em semicondutores que atende clientes em todo o espectro de aplicações eletrônicas, criou o ST Partner Program para acelerar os esforços de desenvolvimento de cliente, identificando e informando a eles empresas com produtos e serviços complementares. Além disso, o processo de certificação do programa garante que todos os parceiros sejam periodicamente avaliados quanto à qualidade e competência. Para mais informação, visite www.st.com/partners .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

