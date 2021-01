LeddarTech annonce une croissance significative en termes d’engagements clients, de partenariats et d’investissements en 2020

QUÉBEC, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, annonce une croissance significative en 2020.

Malgré la pandémie, LeddarTech, pionnière des technologies de détection pour l’automobile, a affiché en 2020 une croissance soutenue en termes d’investissements, d’unités vendues, de partenaires de son écosystème, d’engagements clients stratégiques et d’acquisitions. En novembre 2020, LeddarTech a été reconnue par Tracxn comme faisant partie du club sélect des « Licornes », terme identifiant les start-ups dont la valorisation dépasse le milliard ou, dans certains cas, la barre de plusieurs milliards de dollars. Six entreprises canadiennes seulement figurent dans ce palmarès, représentant l’élite du secteur des start-ups technologiques au Canada.

Réalisations majeures en 2020 :

Les acquisitions de VayaVision et de Phantom Intelligence, combinées à plus d’une décennie de savoir-faire éprouvé en technologies de détection novatrices pour les systèmes ADAS et AD de niveau 1 à 5, démontrent l’engagement de LeddarTech envers l’innovation continue et le service à l’égard des fournisseurs de rang 1-2, des équipementiers et des clients de la mobilité autonome.

LeddarTech a également accru ses activités en Israël et consolidé l’équipe d’ingénierie en place par l’embauche d’ingénieurs en intelligence artificielle et en apprentissage automatique de classe mondiale.

« 2020 a été l’année la plus difficile de l’histoire récente, mais relever des défis est dans l’ADN de LeddarTech », a déclaré M. Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés en tant qu’organisation, et de la confiance qu’ont placée en nous nos clients et nos partenaires stratégiques », a conclu M. Boulanger.

« Nos partenaires et nos clients reconnaissent pouvoir compter sur le savoir-faire tangible de LeddarTech en solutions de détection accumulé grâce à plus d’une décennie d’expérience pionnière », a ajouté M. Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.