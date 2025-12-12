Learning Tree International Lança Soluções Abrangentes de IA para Força de Trabalho para Capacitar Empresas e Agências Governamentais a Aproveitar ao Máximo os Benefícios da IA na Era Digital

HERNDON, Virgínia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Learning Tree International, fornecedora líder de soluções de treinamento em tecnologia, anunciou hoje o lançamento do AI Workforce Solutions, um programa abrangente criado para ajudar as empresas navegar com sucesso a revolução da inteligência artificial (IA). O AI Maturity Framework da empresa oferece soluções de treinamento direcionadas e adaptadas às necessidades organizacionais específicas.

O novo programa modular é baseado em uma Estrutura de Maturidade de IA de três níveis pioneira que apoia as empresas em todas as etapas da integração da IA: AI Readiness, AI Enablement, e AI Adoption.

AI ReadinessA desenvolve o conhecimento básico e a confiança nos conceitos da IA.

desenvolve o conhecimento básico e a confiança nos conceitos da IA. AI Enablement enfatiza a aplicação de ferramentas e práticas de IA diretamente no trabalho diário, apoiada pelo design modular do programa que se expande nas unidades da empresa.

enfatiza a aplicação de ferramentas e práticas de IA diretamente no trabalho diário, apoiada pelo design modular do programa que se expande nas unidades da empresa. AI Adoption garante que ela seja incorporada em escala, tornando-se parte confiável e integrada dos sistemas, fluxos de trabalho e tomada de decisões.

“Como líder em soluções para a força de trabalho, a Learning Tree está ajudando as empresas a transformar a disrupção da IA em oportunidades”, disse David Brown, CEO da Learning Tree International. “A Inteligência Artificial está redefinindo a forma como aprendemos, trabalhamos e lideramos – e o futuro pertence a quem prepara seu pessoal agora. Temos por missão criar forças de trabalho prontas para IA que impulsionem a inovação, a resiliência e o crescimento sustentável.”

As soluções de força de trabalho de IA da Learning Tree vão além das equipes de TI e ciência de dados, estendendo-se aos usuários de empresas, gerentes de projetos, líderes de recursos humanos, profissionais e executivos de finanças que dependem cada vez mais da IA nas suas tomadas de decisão diárias. O programa foi criado para unir o conhecimento técnico com funções estratégicas de negócios, para garantir que o valor da IA seja alcançado em toda a empresa. O programa une habilidades técnicas e necessidades estratégicas de negócios, garantindo que a IA forneça impacto mensurável em toda a empresa.

O conteúdo do currículo é mapeado com casos de uso do mundo real, como automação de atendimento ao cliente, otimização de recursos humanos, aprimoramento da análise de dados, gerenciamento da cadeia de suprimentos, monitoramento de conformidade e personalização de marketing. O treinamento também aborda plataformas e ferramentas de IA amplamente adotadas, incluindo Microsoft Copilot, ChatGPT da OpenAI e Google Gemini, preparando os alunos para aplicar essas soluções de forma eficaz em contextos de trabalho.

Reconhecendo o papel estratégico da liderança na transformação digital, a Learning Tree introduziu um AI Leadership Program para preparar executivos e gerentes para orientar suas empresas de forma responsável por meio da adoção da IA. Além disso, a Learning Tree também continua a fortalecer seu portfólio de treinamento de conformidade com novas ofertas, como o curso CMMC Auditing e as certificações AAIA (Advanced Audit in AI), AAISM (Advanced AI in Security Management) para atender aos padrões regulatórios e de segurança cibernética em evolução.

Para mais informação, visite Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree ou contacte Inquiries@Learningtree.com .

Sobre a Learning Tree International:

Há mais de 50 anos a Learning Tree International tem sido um parceira confiável na transformação da força de trabalho, oferecendo treinamento em IA, habilidades técnicas, liderança, segurança cibernética e muito mais. Com o apoio de instrutores especializados e conteúdo do mundo real, a Learning Tree ajuda indivíduos e empresas a desenvolver as capacidades necessárias para ter sucesso no ambiente de trabalho dinâmico de hoje.

