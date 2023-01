Le rapport sur les pratiques de gouvernance de la durabilité des 30 plus grandes banques mondiales fournit des conclusions intéressantes

LONDRES, 23 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Morrow Sodali et Nestor Advisors , une entreprise Morrow Sodali, ont le plaisir d’annoncer la publication de « Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks » (Gouvernance de la durabilité dans les plus grandes banques mondiales : une étude des 30 premières banques européennes et nord-américaines).

Ce rapport examine les pratiques de gouvernance de la durabilité des 30 plus grandes banques européennes et nord-américaines. Pour préparer le rapport, nous avons examiné divers documents accessibles au public et avons également interrogé des représentants de quinze grandes banques, dont neuf présidents de conseil d’administration, d’autres membres de conseil et des cadres supérieurs. Les personnes interrogées ont fait le point sur différentes pratiques et sur les raisons de leur mise en œuvre. Le rapport qui en résulte compare les banques sur plusieurs points de données et analyse ces résultats par rapport à un double indice de durabilité et de performance financière.

Stilpon Nestor, l’auteur principal du rapport, a déclaré : « La durabilité est l’un des grands problèmes auxquels sont confrontées les banques et leur direction. Les actionnaires et diverses parties prenantes, y compris les régulateurs, attendent des banques qu’elles soient proactives dans ce domaine. Du côté de la stratégie, “verdir le portefeuille” est le grand défi, surtout sur les marchés ayant de grands secteurs “bruns”. Du côté des risques, certains régulateurs attendent des banques qu’elles intègrent le risque en matière de durabilité dans le cadre principal de gestion des risques et ses catégories clés. Ils attendent aussi une prise en compte claire de la durabilité dans le cadre de l’appétence au risque. Afin de tenir leurs promesses dans ces domaines, les banques mondiales ont remanié les dispositifs de gouvernance et d’organisation existants et en ont développé de nouveaux. Notre rapport examine ces dispositifs et aboutit à des conclusions intéressantes, parfois contre-intuitives. »

Parmi ces conclusions, la question des compétences du conseil d’administration en lien avec la durabilité a été mise en évidence. Toutes les banques que nous avons interrogées ne considèrent pas comme une priorité le fait d’avoir des experts en durabilité dans leur conseil d’administration. Leur priorité est de sensibiliser les membres actuels du conseil d’administration à ces questions. En ce sens, elles mettent l’accent sur le développement des compétences de directeur.

Comment un conseil d’administration se structure-t-il pour aborder les questions de durabilité ? Dans de nombreux cas, on crée un nouveau comité. Cependant, la structure reflète souvent le niveau de maturité des enjeux dans une banque. Une conclusion intéressante du rapport est que les banques plus avancées dans le « spectre de maturité » ont supprimé les comités spéciaux et discutent de la durabilité dans le cadre de la stratégie générale et de l’appétence au risque.

Une autre conclusion majeure concerne le rôle de la direction qui doit veiller à ce que toutes les fonctions de l’entreprise renforcent leur capacité à comprendre la durabilité. C’est une question qui touche tous les secteurs d’activité d’une banque, qu’il s’agisse d’une banque d’entreprise, de détail ou privée, ainsi que les fonctions de risque, de finance et d’audit interne. C’est pourquoi la plupart des banques mondiales ont créé des comités de direction pour superviser ce travail transversal. Il est essentiel que les membres de ce comité aient un rang élevé dans la hiérarchie. Dans 50 % des banques, les PDG eux-mêmes dirigent ce comité de coordination.

La plupart des banques ont également inclus des paramètres de durabilité dans leur approche de la rémunération des cadres. Le rapport constate que dans les plus performants, les considérations de durabilité ont un « poids » relativement important parmi les autres facteurs pour déterminer la rémunération variable.

Nous espérons que vous trouverez cette étude instructive, et que les conclusions seront utiles du point de vue de toutes les parties prenantes. Cliquez ici pour demander le rapport complet.

À PROPOS DE MORROW SODALI

Morrow Sodali est l’un des principaux fournisseurs de conseils stratégiques et de services aux actionnaires pour les entreprises du monde entier. Le cabinet fournit aux conseils d’administration et aux dirigeants d’entreprises des conseils et des services stratégiques en matière de gouvernance d’entreprise, d’ESG, de communication et d’engagement des actionnaires et des obligataires, de renseignements sur les marchés des capitaux, de sollicitation de procurations, d’activisme actionnarial et de fusions et acquisitions.

Depuis ses sièges à New York et à Londres, et ses bureaux et partenaires sur les principaux marchés de capitaux, Morrow Sodali sert plus de 1000 entreprises clientes dans plus de 80 pays, dont un grand nombre des plus grandes multinationales du monde. Outre les sociétés cotées et privées, ses clients comprennent des institutions financières, des fonds communs de placement, des ETF, des marchés boursiers et des associations de membres.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site morrowsodali.com .

À PROPOS DE NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors est la filiale de conseil spécialisée dans les conseils d’administration et la gouvernance de Morrow Sodali. Nous sommes un cabinet de conseil mondial spécialisé dans la gouvernance d’entreprise, la durabilité et la conception organisationnelle. Nous travaillons avec les conseils d’administration et les responsables d’institutions financières, d’entreprises et d’organisations à but non lucratif pour améliorer la prise de décision, les structures organisationnelles, les contrôles et les incitations.

La filiale est entièrement intégrée à Morrow Sodali, et les deux sociétés fournissent à la clientèle mondiale du cabinet une gamme complète de services de conseil en matière de gouvernance d’entreprise, d’ESG, de durabilité et d’engagement des parties prenantes.

Nos services couvrent un large éventail, notamment des évaluations holistiques aboutissant à une refonte importante du système de gouvernance d’une entreprise, des évaluations du conseil d’administration, la gouvernance de groupe, la formation du conseil d’administration, la gestion des risques et l’élaboration de politiques et de contrôles spécifiques. Quel que soit l’objectif, nos services sont toujours étroitement adaptés aux besoins de nos clients.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site nestoradvisors.com .

CONTACTS

Elena Cargnello

Directrice marketing

e.cargnello@morrowsodali.com

+44 (0)20 4513 6913

GlobeNewswire Distribution ID 8734712