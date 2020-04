Le photophone TECNO CAMON 15 sera dévoilé en direct sur Channels Television et Startimes Zone le 2 avril, de 20 h à 21 h

LAGOS, Nigéria, 16 avril 2020 /PRNewswire/ — Le 2 avril, de 20 h à 21 h, TECNO présentera son tout nouveau photophone de la gamme CAMON15 sur Channels Television et Startimes Zone. Il s’agira du tout premier lancement de produits télévisé en Afrique. L’artiste Wizkid a confirmé sa présence pour cet événement marquant où il offrira des cadeaux surprises aux téléspectateurs. La publicité télévisée du TECNO CAMON 15 a été produite par une équipe de Hollywood.

Le TECNO CAMON 15 sera bien plus qu’une version améliorée de la gamme précédente CAMON 12. En effet, il s’agira d’un modèle bien supérieur au reste des produits comparables sur le marché africain. Grâce à la présence de Wizkid, l’une des plus grandes stars du moment en Afrique, et à la publicité télévisée produite par Hollywood mettant en vedette la caméra SONY de 64 mégapixels et la technologie brevetée TAIVOS™, TECNO est fière de lancer la gamme de photophones CAMON 15.

Équipé de 4 caméras arrière, l’objectif principal est optimisé par la caméra SONY de 64 mégapixels pour créer une image de très haute résolution. Le capteur de 64 mégapixels améliore la clarté de l’image de 68 %. Cliquez sur l’obturateur numérique pour capturer de belles vues et des souvenirs inoubliables. Imaginez que vous êtes en train de balayer des paysages nocturnes affichant des détails de nature morte sur lesquels vous pouvez zoomer et vous commencerez à vous faire une idée de ce photophone.

Doté d’une caméra frontale pop up, l’une des fonctionnalités les plus à la mode de la photographie numérique, le photophone permet aux utilisateurs de se voir eux-mêmes sur l’écran et de créer facilement et d’eux-mêmes un effet « bokeh » professionnel. Cette technologie utilise également un algorithme pour rendre les images plus lumineuses et plus claires. La technologie d’embellissement basée sur l’IA est capable de détecter la forme du corps et aide à optimiser l’apparence corporelle, rendant ainsi la silhouette plus fine et plus belle. Qui ne voudrait pas avoir fière allure sur des photos ?

Pour en savoir plus sur tout le buzz entourant le TECNO CAMON 15, ou pour découvrir si ce produit pourrait satisfaire vos besoins, il n’y a rien de mieux que de le voir de vos propres yeux. Le lancement en ligne sera diffusé sur Channels Television et Startimes Zone le 2 avril, de 20 h à 21 h. Suivez l’émission et faites vos choix !

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1140193/TECNO_mobile.jpg