Lantronix Lança LM4, Nova Plataforma Out-of-Band Management Alimentada por IA na Cisco Live

Plataforma LM4 Oferece Automação de Gerenciamento Acessível para IDFs e Pequenos Locais

IRVINE, Califórnia, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global de computação e conectividade para soluções de IoT que permitem inteligência de AI Edge, lançará sua nova plataforma LM4 Out-of-Band Management (OOBM) alimentada por IA no Stand A10 durante a Cisco Live, entre 10 e 14 de fevereiro de 2025, na RAI de Amsterdã. O LM4 da Lantronix é o primeiro servidor de console da indústria especificamente projetado, dimensionado e precificado para Quadros de Distribuição Intermediários (Intermediate Distribution Frames – IDFs) e ambientes compactos, como caixas eletrônicos, quiosques e pontos de agregação de rede. Projetado para serviços de saúde, finanças, serviços públicos, telecomunicações, governo, varejo e fabricação, o LM4 oferece recursos de automação, conformidade e segurança cibernética de nível empresarial, aproveitando a tecnologia comprovada em redes militares e financeiras.

“Estamos muito contentes com o lançamento da plataforma LM4 Out-of-Band Management, que permite que nossos clientes utilizem a IA baseada em regras para recuperação e mitigação de infraestrutura de rede segura, confiável e automatizada”, disse Mathi Gurusamy, diretor de estratégia da Lantronix. “A Lantronix está empenhada em viabilizar a automação do gerenciamento de rede com soluções inovadoras que permitem que nossos clientes sejam mais eficientes, seguros e focados nos resultados.”

Os servidores de console serial alcançaram um mercado mundial de US $ 320 milhões em 2024 e estão crescendo a uma taxa constante de 7%, devendo chegar a US $ 391 milhões em 2026, de acordo com o Dell’Oro Group.

Out-of-Band Management em Todos os Lugares

Uma plataforma avançada de gerenciamento out-of-band, o LM4 pequeno, mas poderoso, fornece acesso, monitoramento contínuo e correção automatizada de problemas, bem como controle de dispositivos de infraestrutura de rede. Operacional independentemente de a rede estar ativa ou desativada, o sistema especializado usa IA baseada em regras para recuperar e mitigar automaticamente a infraestrutura de rede, com acesso confiável e seguro a equipamentos remotos durante uma interrupção. Com até quatro portas de conexões de console serial para gerenciamento direto de equipamentos, além de suporte para até 48 portas virtuais, o tamanho compacto e o preço acessível do LM4 permitem que os gerentes de rede utilizem out-of-band em todos os lugares, inclusive muitos locais anteriormente considerados muito pequenos e numerosos para gerenciamento out-of-band avançado.

Executando o poderoso software LMOS, o LM4 traz o poder do software baseado em NOC para a borda da rede para criar um plano de gerenciamento separado no rack com infraestrutura de rede. Com monitoramento contínuo e respostas automatizadas do runbook, o LM4 pode detectar e resolver problemas antes mesmo que as ferramentas tradicionais baseadas em NOC saibam que há um problema. Os LMOS contam com um modelo de autorização granular que se integra aos controles de acesso existentes, bem como às funções automatizadas de gerenciamento de alterações, inclusive a capacidade de armazenar vários arquivos de configuração e SO com backups locais para permitir a reversão automatizada de alterações de configuração com falha.

Padronização das Soluções da Série LM da Lantronix para OOB Management de Categoria Empresarial

O LM4 executa o mesmo software LMOS que os servidores de console LM83X e LM80, expandindo as opções de acesso ao console da Série LM de 2 a 104 portas. A Série LM é gerenciada centralmente pelo Lantronix Control Center, que está disponível para ser executado no local como uma VM ou hospedado na nuvem. Os produtos LM-Series da Lantronix permitem que os clientes padronizem seu gerenciamento out-of-band e implantem funcionalidades de nível empresarial e automação orientada por IA em todos os pontos da rede. O resultado é uma rede mais resiliente, mais fácil de gerenciar e com menos problemas, rolagens de caminhões de suporte reduzidas, e maior segurança e conformidade.

A Lantronix é a principal fonte de soluções out-of-band inovadoras, fornecendo um conjunto de plataformas confiáveis, seguras e fáceis de implantar, todas com suporte da sua excepcional equipe de serviço.

Também presentes na Cisco Live:

Soluções Out-of-Band Management

LM83X , que fornece out-of-band management orientado por IA de 8–104 dispositivos em conexões de console serial em um servidor de console escalável e robusto com entradas de energia duplas.

, que fornece out-of-band management orientado por IA de 8–104 dispositivos em conexões de console serial em um servidor de console escalável e robusto com entradas de energia duplas. LM80 , que fornece uma solução out-of-band management serial de 8 portas que pode automatizar a maioria das tarefas rotineiras de manutenção e recuperação de TI de forma rápida e sem erros.

, que fornece uma solução out-of-band management serial de 8 portas que pode automatizar a maioria das tarefas rotineiras de manutenção e recuperação de TI de forma rápida e sem erros. Lantronix Control Center , um único painel de vidro para gerenciar todos os dispositivos Lm-series para acesso remoto seguro, bem como para automatizar o gerenciamento de cada um dos dispositivos de infraestrutura de rede conectados. É uma fonte única para controles de Autorização-Autenticação-Contabilidade (Authorization-Authentication-Accounting – AAA), criando regras de monitoramento e ação sem scripts, com arquivamento central do sistema operacional do dispositivo monitorado e dos arquivos de configuração e relatórios de conformidade.

Gateways e Servidores de Console com Desempenho Confiável

EMG 8500 , Gateway de Gerenciamento de Borda da Lantronix que fornece acesso remoto seguro para filiais, locais remotos, lojas de varejo ou qualquer lugar onde um gateway de dispositivo de rede externo seja necessário e o espaço seja limitado.

, Gateway de Gerenciamento de Borda da Lantronix que fornece acesso remoto seguro para filiais, locais remotos, lojas de varejo ou qualquer lugar onde um gateway de dispositivo de rede externo seja necessário e o espaço seja limitado. SLC 8000: Gerenciador de Console Avançado , fornecendo acesso seguro a equipamentos de TI com 8–48 portas de conexões de console RS-232 e USB.

, fornecendo acesso seguro a equipamentos de TI com 8–48 portas de conexões de console RS-232 e USB. Série G520 , o gateway LTE CAT 4G e 5G celular de próxima geração da Lantronix projetado para aplicações industriais, inclusive Plataforma de Solução Percepxion™ Edge pré-ativado para aumentar a eficiência operacional e evitar ataques cibernéticos.

, o gateway LTE CAT 4G e 5G celular de próxima geração da Lantronix projetado para aplicações industriais, inclusive pré-ativado para aumentar a eficiência operacional e evitar ataques cibernéticos. Série X300 , uma Solução de Gateway IoT Compacto Celular que inclui o hardware de gateway IoT da Lantronix e gerenciamento centralizado de dispositivos, dados celulares, segurança aprimorada e suporte técnico especializado em um pacote tudo-em-um.

Suporte Técnico Especializado

Serviços LEVEL Technical , fornecendo especialistas em suporte técnico dedicados para ajudar na implementação out-of-band e garantias limitadas de equipamentos vitalícios.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam mercados de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Enterprise e Transportation. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que capacitam AI Edge Intelligence. As soluções avançadas da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite Site da Lantronix .

