Lantronix Anuncia Nomes dos Vencedores da Premiação 2024 SmartEdge Channel Partner Program Award

IRVINE, Califórnia, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global de soluções de IoT de computação e conectividade, anunciou hoje os vencedores da sua Premiação SmartEdge™ Partner Program 2024, destacando seus principais parceiros de canal na América do Norte; Ásia-Pacífico; e Europa, Oriente Médio e África.

“Os vencedores do SmartEdge Partner Program deste ano estão impulsionando as vendas mundiais e desenvolvendo relacionamentos com nossos clientes mútuos, contribuindo para a posição da Lantronix como líder global de computação e conexão que está permitindo inteligência de ponta com soluções premiadas de IA, Embedded, IoT e aplicativos de TI”, disse Kurt Hoff, VP de Vendas Mundiais da Lantronix. “Parabenizamos seus esforços e esperamos que continuemos a ter um sucesso mútuo contínuo”, disse Roger Holliday, VP de Vendas Mundiais da Lantronix.”

Os vencedores do prêmio SmartEdge de 2024 da Lantronix são:

América do Norte

Parceiro SmartEdge do Ano: TD Synnex

Parceiro de Inovação SmartEdge: WWT

Parceiro de Software e Serviço SmartEdge: Charter

Ásia-Pacífico (APAC)

Parceiro SmartEdge do Ano: Nexty

Parceiro de Inovação SmartEdge: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

Parceiro de Software e Serviços SmartEdge: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

Recém-chegado no SmartEdge: EDOM

Europa/Oriente Médio/África (EMEA)

Parceiro SmartEdge do Ano: Atlantik Elektronik GmbH

Parceiro de Inovação SmartEdge: Linkwave

Parceiro de Software e Serviço SmartEdge: SOL

Recém-chegado no SmartEdge: Netsecurity

Há mais de duas décadas a Lantronix fornece aos seus parceiros de canal um conjunto de soluções confiáveis, seguras e fáceis de implantar, incluindo gerenciamento fora de banda, switches, sistema de módulos (SoM) e rastreadores. Como líder global, a Lantronix ajuda seus clientes a aumentar a produtividade, ao mesmo tempo em que é apoiada pela excepcional equipe de serviços da Lantronix. Os parceiros de canal da Lantronix servem como parte importante do ecossistema de suporte ao cliente da Lantronix.

“O prêmio de parceiro de canal Lantronix SmartEdge é um exemplo do nosso sucesso excepcional como parceiro de canal valioso para a região EMEA, com ofertas de soluções avançadas para organizações líderes em todo o mundo”, disse Albert Windmeisser, gerente de linha da Atlantik Elektronik GmbH.

“Estamos honrados em ganhar o prestigiado prêmio SmartEdge da Lantronix, líder global em tecnologia”, disse Steven Chaung, diretor sênior da EDOM Technology Co Ltd. “Com esta validação da nossa posição como um dos principais parceiros de canal da Lantronix na região da APAC, estamos gratos por fazer parceria com a Lantronix para que possamos oferecer suas soluções inovadoras e premiadas para as principais organizações do mundo.”

“Estamos muito orgulhosos em receber o prêmio SmartEdge da Lantronix, que reconhece nosso sucesso como um dos principais parceiros de canal na América do Norte”, disse Ryan Abel, diretor de receita da Charter Communications. “É com prazer que oferecemos as excepcionais soluções de IA, Embedded, IoT e TI da Lantronix para o mundo.”

O SmartEdge Partner Program da Lantronix foi projetado para ajudar Revendedores de Valor Agregado (VARs) e Integradores de Sistemas (SIs) a gerar receitas, diferenciando suas ofertas com as inovadoras soluções Internet das Coisas (IoT) Industrial, Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) e Mobility/Connectivity da Lantronix.

Para mais informação sobre o Lantronix SmartEdge Partner Program, visite https://www.lantronix.com/partners/.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite Site da Lantronix .

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com as leis federais de mercados mobiliários, incluindo, sem limites, as declarações relacionadas ao 2024 SmartEdge Channel Partner Program e declarações sobre a sua posição de confiável, seguro e flexível na indústria. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 12 de setembro de 2023, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC; no nosso Relatório Trimestral do exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2024, arquivado na SEC em 2 de maio de 2024, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte II de tal relatório; bem como nos nossos documentos públicos arquivados na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

