La Conférence sur l’innovation et le développement a eu lieu à Nankin à l’occasion du 120e anniversaire de l’université d’agriculture de Nankin

NANKIN, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ — Après douze décennies d’excellence en constante progression, l’université d’agriculture de Nankin (la NAU) a célébré son 120e anniversaire lors de la Conférence sur l’innovation et le développement qui s’est tenue le 20 novembre dans son centre sportif. Chen Ligen, Secrétaire du Comité du Parti de l’université d’agriculture de Nankin, a présidé la conférence, et le président Chen Fadi y a prononcé un discours. D’anciens élèves, des étudiants et des partenaires de tous horizons ont regardé la diffusion en direct de la conférence sur la plateforme web à l’occasion du 120e anniversaire de l’université d’agriculture de Nankin.

Depuis longtemps, l’université d’agriculture de Nankin insiste pour s’ouvrir et promouvoir la coopération et les échanges internationaux dans les domaines de l’éducation, de la science, de la technologie et des talents. Elle a noué des partenariats étroits avec plus de 170 universités et instituts dans plus de 50 pays et régions du monde. Gary S. May, président du campus Davis de l’université de Californie, a déclaré dans un message vidéo que UCDavis et la NAU avaient entretenu un partenariat de longue durée et conjointement mis en œuvre le concept pédagogique de « santé mondiale » dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé animale. Il s’est réjoui de la coopération future entre les deux universités au profit de l’humanité et de contribuer davantage à la santé humaine dans le monde.

Chen Fadi a déclaré qu’au cours des 120 dernières années, l’université d’agriculture de Nankin avait tenu le rythme et pris fermement position pour le peuple en prenant l’initiative de promouvoir la vertu par l’éducation. La NAU a connu de brillants succès et été à l’origine de nombreuses premières fois pour la Chine.

Chen Ligen a déclaré que la NAU avait réalisé 120 ans d’efforts. À l’aube d’un nouveau départ et d’un nouveau voyage, la NAU s’acquittera pleinement de sa tâche fondamentale consistant à promouvoir la vertu par l’éducation, et prendra pour mission de renforcer et de revitaliser l’agriculture, d’accélérer la construction d’une université agricole d’envergure internationale. Elle contribuera à la modernisation de l’agriculture nationale dans les zones rurales et à la revitalisation des campagnes dans leur ensemble en adoptant une attitude et un état d’esprit positifs.

Liens des images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view- attachment?attach-id=434715

Légende : Conférence sur l’innovation et le développement à l’occasion du 120e anniversaire de l’université d’agriculture de Nankin